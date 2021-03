Los datos presentados en el Congreso Miami Breast Cancer muestran que MammaPrint® y BluePrint® predicen con precisión la tasa de respuesta patológica completa independientemente de la edad

Los resultados apoyan el uso de las pruebas genómicas de Agendia para adaptar mejor el tratamiento preoperatorio y el momento de la cirugía

IRVINE, Calif. & ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Agendia, Inc. líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mama, ha anunciado nuevos datos del ensayo prospectivo Neoadjuvant Breast Symphony Trial (NBRST) que demuestran la capacidad de predicción y pronóstico de MammaPrint® y BluePrint® y respaldan la utilidad preoperatoria de ambos ensayos en pacientes pre y posmenopáusicas. En el 38º Congreso anual Miami Breast Cancerse presentará un póster en el que se destacan estos resultados.

El póster, titulado Pathologic Complete Response (pCR) Rates According to MammaPrint and BluePrint Results are Consistent Among Pre- and Post-Menopausal Patients, describe los primeros análisis basados en la edad de los ensayos MammaPrint y BluePrint en el entorno preoperatorio. Como se esperaba, los datos muestran que las tasas de respuesta patológica completa (pCR) variaron según el subtipo molecular, y que MammaPrint y BluePrint predijeron con precisión la pCR en pacientes de todos los subtipos, independientemente de la edad. Este análisis refuerza el uso de ambas pruebas para adaptar mejor el tratamiento preoperatorio y determinar el mejor momento para la cirugía en pacientes con cáncer de mama de todas las edades.

“Entre los muchos hallazgos clínicamente significativos proporcionados por el ensayo NBRST, nos centramos en la importancia de llevar a cabo un subanálisis adicional de los datos del ensayo basado en la edad”, señala William Audeh, MD, director médico de Agendia y uno de los autores del estudio. “Es fundamental que conozcamos a fondo la biología del cáncer de mama de cada paciente y que sepamos si la edad afecta por sí misma a la respuesta a la quimioterapia en el contexto neoadyuvante. Nuestros resultados indican que es el perfil genómico del tumor, y no la edad de la paciente, lo que determina la respuesta a la quimioterapia. Es útil, en estos tiempos difíciles, saber que podemos clasificar a cada paciente de forma eficaz con herramientas genómicas que pueden dar información predictiva y pronóstica esencial para la planificación óptima del tratamiento”, añade.

Este análisis basado en la edad refuerza la importancia de que el equipo de atención multidisciplinar disponga de información genómica significativa en el momento más temprano tras el diagnóstico de cáncer de mama para tomar una decisión informada sobre el momento de la cirugía y la terapia sistémica. Dado que los recientes análisis de pacientes premenopáusicas con cáncer de mama sugieren un beneficio clínico de la quimioterapia adyuvante, las pruebas genómicas que predicen con precisión los resultados en todos los rangos de edad son cruciales en los esfuerzos actuales de la comunidad investigadora para determinar si este beneficio dependiente de la edad se debe a un efecto citotóxico directo sobre el tumor o a un efecto hormonal secundario debido a la supresión ovárica por la quimioterapia.

“Estos datos confirman que las pruebas genómicas, como MammaPrint y BluePrint, tienen cabida en todos los diagnósticos de cáncer de mama”, comenta James Pellicane, MD, director de oncología mamaria en el Instituto del Cáncer Bon Secours y uno de los autores del póster. “Sumergirnos en el gran banco de conocimientos proporcionado por el ensayo NBRST sigue ayudándonos a facilitar decisiones de tratamiento más informadas que beneficiarán al grupo enormemente diverso de personas a las que se les diagnostica cáncer de mama”, concluye.

La misión de Agendia es ayudar a guiar el diagnóstico y el tratamiento personalizado del cáncer de mama para todos los pacientes durante todo su tratamiento, lo que la empresa prioriza al seguir profundizando en el arsenal de datos que ayudarán a tratar el cáncer.

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa de oncología de precisión con sede en Irvine (California, EE. UU.) comprometida en ofrecer a los pacientes con cáncer de mama y a sus médicos la información necesaria para la mejor toma de decisiones a lo largo de todo el tratamiento. La compañía ofrece en la actualidad dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, respaldadas por los más altos niveles de evidencia clínica y real, que proporcionan una información genómica completa que se puede utilizar para identificar el tratamiento para el cáncer de mama más efectivo posible para cada paciente.

MammaPrint®, el ensayo de recurrencia de cáncer de mama con 70 genes es la única prueba de riesgo de recurrencia aprobada por la FDA basada en los resultados prospectivos revisados por pares y en la inclusión de directrices de tratamiento nacionales e internacionales. BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, es la única prueba disponible comercialmente que evalúa la biología subyacente de un tumor para determinar qué lo hace crecer. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® proporcionan un perfil genómico completo para ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones en el tratamiento pre y postoperatorio.

Agendia desarrolla nuevas pruebas genómicas basadas en la evidencia y forja asociaciones con empresas innovadoras para desarrollar herramientas digitales de tratamiento de próxima generación. La investigación en curso crea un arsenal de datos que mejora los resultados de los pacientes y ayudan a las necesidades clínicas en evolución de los pacientes con cáncer de mama y sus médicos en cada paso del camino, desde el diagnóstico inicial hasta la eliminación del cáncer.

Las pruebas de Agendia pueden solicitarse en biopsias clave o en muestras quirúrgicas para facilitar las decisiones de tratamiento pre y postoperatorio. Para más información sobre nuestras pruebas y ensayos en curso, visite www.agendia.com.

