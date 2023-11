Los datos de ArcGIS Basemaps y ArcGIS Living Atlas de Esri formarán parte del entorno de software de Autodesk

Los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción ahora tendrán acceso a los datos geoespaciales de referencia de Esri con la suite de productos de Autodesk.

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–La transformación digital modifica rápidamente los procesos fundamentales que impulsan los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC, por sus siglas en inglés). Sus líderes confían en la interoperabilidad de los sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) y el modelado de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés) para reducir costos y aumentar la eficiencia de sus proyectos. Para apoyar a estas organizaciones, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, y Autodesk, referente del sector en diseño e ingeniería, han forjado una alianza estratégica para unificar GIS y BIM, para aportar valor empresarial real a arquitectos, ingenieros, planificadores y contratistas.





Para intensificar aún más su colaboración, Esri y Autodesk han llegado a un acuerdo para integrar las capas de ArcGIS Basemaps y ArcGIS Living Atlas of the World en los productos de Autodesk. La suite de productos de Autodesk ahora podrá ofrecer datos geoespaciales de referencia ricos y fidedignos procedentes de la principal colección de información geográfica de origen mundial.

«La finalidad de la asociación con Esri es combinar la potencia de BIM y GIS, lo que permitirá a nuestros clientes en común construir cualquier cosa y en cualquier lugar», declaró Andrew Anagnost, director ejecutivo de Autodesk. «Tenemos un mismo objetivo, el de proporcionar a la industria y a los urbanistas la capacidad de diseñar en el contexto del mundo real. Esto permitirá a las comunidades construir ciudades e infraestructuras más conectadas y resistentes con atención especial en la sostenibilidad».

«El uso de GIS y BIM como un sistema integrado único proporciona a los responsables de la toma de decisiones una comprensión holística de cómo puede impactar un proyecto de infraestructura en la comunidad y el medioambiente, lo que ayuda a obtener resultados sostenibles», destacó Jack Dangermond, presidente de Esri. «La integración de las capas de Basemaps y ArcGIS Living Atlas con los productos de Autodesk descubre un contexto añadido de los mundos natural y construido, además de combinar el atractivo visual, los mapas y las capas actualizados de la comunidad global».

Esri es el proveedor favorito de servicios geoespaciales de la conferencia «Design and Make» de la Autodesk University (AU 2023). Más de 10 000 asistentes podrán interactuar con expertos de Esri y aprender cómo la asociación Esri-Autodesk puede mejorar los resultados operativos y empresariales. Esri organizará 13 sesiones sobre temas como los gemelos digitales, el 3D y los mapas de realidad, además de ofrecer mapas de eventos de AU 2023 con ArcGIS Indoors.

Conozca más sobre la colaboración entre Esri y Autodesk.

