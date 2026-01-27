La muerte de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales en Minneapolis ha generado gran controversia, preocupación y señalamiento en contra de la administración de Donald Trump.

Según la versión oficial, ambos jóvenes murieron tras un operativo y rápidamente fueron señalados por supuestos vínculos criminales, lo que ha despertado preguntas sobre el uso de la fuerza y la criminalización mediática para justificar las operaciones en contra de inmigrantes, afectando a ciudadanos estadounidenses.

Ambos casos reflejan tensiones crecientes en torno a la actuación de autoridades en Estados Unidos, especialmente cuando se pone en tela de juicio el respeto a los derechos civiles y el manejo informativo en temas de seguridad pública.

Reacciones sociales y debate por la versión oficial

Las denuncias por brutalidad policial han vuelto a cobrar fuerza en Minneapolis, una ciudad marcada desde el caso George Floyd, quien fue estrangulado con una técnica de defensa personal prohibida durante las detenciones.

Tanto familiares como organizaciones sociales señalan que Alex Pretti y Renee Good no merecían ser criminalizados sin prueba alguna, enfatizando que los reportes oficiales tienden a proteger la imagen de las fuerzas federales antes que garantizar justicia a las víctimas.

Diversos colectivos han exigido transparencia y han impulsado discusiones sobre el racismo estructural y el rol de los medios al narrar hechos de violencia estatal.

El incidente se suma a una serie de controversias sobre el proceder de fuerzas federales en los últimos años, donde la narrativa oficial y la cobertura periodística generan desinformación o sesgo, perpetuando estigmas hacia las personas afectadas.

En paralelo, defensores de derechos humanos solicitan revisar protocolos y fortalecer la independencia en las investigaciones para evitar impunidad.