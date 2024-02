Los clientes de T-Mobile ahora tienen “Magenta Status”: vibras VIP con beneficios únicos de marcas y servicios premium

Los clientes de El Un-carrier ahora acceden al máximo nivel de status —Magenta— que les ofrece privilegios en servicios del día a día que no se pueden obtener en otro lugar

Magenta Status les ofrece a los clientes de T-Mobile nuevos descuentos y experiencias de las más grandes marcas como Hilton, Hertz y Dollar, además de los beneficios que ya pueden disfrutar con Apple TV+, Hulu, Netflix, gasolina Shell y más

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–Ser parte de T-Mobile se pone cada vez mejor. El día de hoy, en un evento transmitido por streaming, Mike Katz, presidente de T-Mobile (NASDAQ: TMUS), dio a conocer Magenta Status, que les ofrece a los clientes el trato VIP que merecen, desde el primer día. Con esta innovación más reciente, El Un-carrier refuerza su convicción constante de que los clientes merecen nuestro agradecimiento sin tener que pagar más por él, y transforma las experiencias del día a día de los clientes a otro nivel por el simple hecho de ser clientes. Mientras que otros “programas de lealtad” tratan a los clientes como números, en T-Mobile los consideramos familia. Magenta Status incluye nuevas ofertas y experiencias inigualables a través de las marcas preferidas en el país y en servicios que se utilizan todos los días como hoteles, alquiler de autos, entradas a conciertos, entradas de cine y más, además de los descuentos y regalos disponibles cada semana a través de T-Mobile Tuesdays, y en forma adicional a los beneficios líderes en la industria a los que los clientes ya tienen acceso como servicios de streaming gratis, wifi gratis en vuelos y más. ¡Wow! Magenta Status les ofrece a los clientes de T-Mobile vibras VIP con un exclusivo paquete de beneficios a través de sus marcas favoritas, SOLO por ser clientes.









Esta es la información sobre las novedades con Magenta Status:

Ofertas y experiencias premium en hoteles: los clientes de T-Mobile ahora tienen acceso a una tarifa especial con descuento en Hilton. Con Magenta Status, los clientes pueden recibir un 15% de descuento en las 22 principales marcas hoteleras de Hilton en todo el mundo, desde Hampton hasta Curio Collection by Hilton, Waldorf Astoria y más. Además de eso, cuando se inscriben, los clientes de T-Mobile reciben automáticamente un upgrade a Hilton Honors Silver, hasta el 31 de marzo de 2025, en más de 7,500 establecimientos. Los beneficios Silver incluyen, entre otros, wifi gratis, una quinta noche gratis en las estancias de recompensa, descuentos en spa todo incluido y más.

dejar tu auto rentado en el aeropuerto ahora es increíblemente simple: solo tienes que devolver el auto en el lugar de entrega y seguir tu viaje, sin ninguna complicación ni paradas de último momento. Los clientes de T-Mobile no tienen que preocuparse por llenar el tanque de gasolina en Dollar o de recargar su vehículo eléctrico en Hertz antes de devolverlo; solo llega al aeropuerto y deja las llaves. Esta es una oferta tan buena que no la podrás encontrar en ningún otro lugar. Y está disponible prácticamente en TODOS los aeropuertos a lo largo del país. Entradas de cine por $5: los clientes de T-Mobile ahora pueden pagar $5 por entrada para cada persona incluida en la cuenta para ver alguna de las mejores películas que estén en cartelera. CADA MES. Garantizado, durante todo el año. Eso significa solo $20 para una familia de cuatro, lo que representa para los clientes un ahorro de más del 50% sobre el precio promedio de las entradas. Este mes, los clientes podrán usar sus entradas para el anticipado estreno de “Bob Marley: One Love”, el 14 de febrero.

El Un-carrier ahora le sube el volumen al entretenimiento en vivo y los clientes ahora pueden conseguir entradas con un 25% de descuento para algunos de los shows más populares en anfiteatros de Live Nation y clubes y salas selectos, durante todo el año. Eso significa ofertas increíbles para más de 8,000 shows que abarcan más de 120 escenarios en todo el país. Además, Descuentos de T-Mobile para conciertos (Concert Perks) está ampliando sus ofertas para brindarles a los clientes mayor acceso a entradas de precios especiales para miles de espectáculos en todo el país. En total, eso representa más de un millón de entradas con descuento que los clientes pueden obtener cada año a través de T-Mobile. Más agradecimientos con T-Mobile Tuesdays: los clientes de T-Mobile seguirán recibiendo los mismos excelentes descuentos y regalos exclusivos que les encantan y que ya conocen a través de T-Mobile Tuesdays, como ahorros en gasolina cada semana gracias al programa Fuel Rewards® de Shell y más con un regalo de Little Caesars, favorito de los clientes, ahora disponible cada martes. Se trata de un Crazy Combo gratis (es decir, ocho palitos de pan con sabor a mantequilla de ajo y queso parmesano por encima, acompañados de la salsa Crazy Sauce®) con la compra de una pizza, para comenzar, y próximamente se agregarán más.

presentamos T Life, una app totalmente nueva para que los clientes de T-Mobile puedan llevar fácilmente un control de sus descuentos, beneficios VIP, T-Mobile Tuesdays y más. Esta nueva experiencia ya ha comenzado a implementarse entre los clientes como una actualización automática de la app T-Mobile Tuesdays. A la vanguardia de los beneficios en servicio móvil: Magenta Status abarca todos los beneficios que forman parte del trato VIP ya mencionado, además de todas las otras ventajas incomparables que muchos clientes de T-Mobile pueden obtener, como el acceso a increíbles beneficios de streaming con servicios como Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra y MLB.TV gratis, wifi gratis en vuelos para mantenerse conectados a 30,000 pies de altura y más. Y todo esto además de TODOS los regalos disponibles a través de T-Mobile Tuesdays y el servicio móvil con la red 5G líder del país.

Ningún otro cliente de servicio móvil del país recibe este tipo de trato VIP. Y con el tiempo se irá poniendo aún mejor, a medida que Magenta Status incorpore más beneficios, mayor valor, más ofertas y más socios.

“En T-Mobile, nuestros clientes se encuentran en el centro de todo lo que hacemos; nunca los trataremos como si fueran un número. Cuando eres parte de la familia Magenta, queremos garantizar que te sientas como la persona VIP que eres. Ahora, los clientes de T-Mobile pueden aprovechar su Magenta Status para liberar incomparables experiencias que no pueden encontrar en ningún otro lugar, con sus marcas favoritas que usan todos los días, lo cual puede sumar hasta $1,500 por año en valor extra”, señala Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “Con Magenta Status, vamos un paso más allá de todo lo que nuestros clientes ya disfrutan —incomparables beneficios de viaje, agradecimientos semanales con T-Mobile Tuesdays, los mejores servicios de streaming gratis y más, y llevamos nuestro agradecimiento a otro nivel para darles a nuestros clientes las vibras VIP que merecen desde el primer día. ¿Y adivina qué? NO VAMOS A PARAR.”

Magenta Status: vibras VIP. Beneficios únicos. Tus marcas favoritas… Solo por ser cliente

Los programas de lealtad siempre se han basado en obligar a los clientes a gastar más para recibir más, forzándolos a perseguir constantemente una escurridiza categoría con nombre de metal o de gema que siempre está fuera del alcance. Y no se trata de un problema exclusivo del servicio móvil; es una cuestión generalizada que afecta a numerosas industrias. Un tercio de los consumidores se sienten frustrados por la falta de valor que ofrecen los programas de lealtad, y la cantidad de consumidores que ahora pagan por un programa de lealtad se ha triplicado en los últimos dos años. Los consumidores están cansados de que les suban los precios y sigan recibiendo menos por su dinero.

El aprecio que le tenemos a nuestros clientes siempre ha sido una prioridad en todo lo que hacemos en T-Mobile. En 2016, T-Mobile puso de cabeza los programas de lealtad con T-Mobile Tuesdays, un programa continuo de agradecimiento que les ofrece a los clientes regalos SOLO por ser clientes. Esto dio lugar a las versiones de imitación de los otros proveedores: Verizon Up y AT&T Thanks. Y eso fue para beneficio de todos los clientes de servicio móvil… hasta ahora. Durante el último año, los programas de lealtad de la competencia han empeorado aún más con la eliminación de beneficios o la cancelación total de algunos programas (no voy a mencionar nombres… AT&T Thanks). Y la gente está cansada de todo eso.

Mientras todos los demás dan pasos hacia atrás, El Un-carrier cambia sus iniciativas de agradecimiento al cliente de manera exorbitante. Desde el lanzamiento de T-Mobile Tuesdays, los clientes han aprovechado más de UN BILLÓN (sí, es “billón” con “b”) de regalos y descuentos, y lo han transformado en uno de los programas preferidos del país en la actualidad.

Mientras que T-Mobile Tuesdays se desarrolló para agradecer a los clientes, Magenta Status se creó para darles el trato de primer nivel que merecen, como los VIP que son. Y desde el primer día. No es algo que el cliente deba ganarse; está disponible sin requisitos complicados ni trucos, y sin tener que gastar más para recibir más.

Magenta Status significa que los clientes de servicio pospagado de T-Mobile, incluidos los pequeños negocios, y la mayoría de los clientes del servicio prepagado de T-Mobile:

No pagan el precio regular en gasolina, hoteles, cines, conciertos y más.

Obtienen acceso VIP en docenas de escenarios para conciertos y eventos deportivos.

Aprovechan acceso exclusivo a los mejores asientos con T-Mobile Reserved Tickets.

Obtienen ingreso a salones VIP del Club Magenta en los mejores eventos deportivos y de entretenimiento como el Gran Premio de Fórmula 1 Heineken Silver de Las Vegas, Lollapalooza, el Festival de Música Austin City Limits y más… con las mejores vistas, bares privados, regalos y más.

Obtienen wifi gratis en vuelos para mantenerse conectados a 30,000 pies de altura.

Reciben regalos todos los martes con T-Mobile Tuesdays y mucho más… todo el año.

Y todo esto en forma adicional a los beneficios líderes en la industria que ya disfrutan los clientes de T-Mobile… además de su servicio móvil en la red 5G líder del país.

Si hacemos cuentas, todos los beneficios de Magenta Status pueden sumar más de $1,500 al año en valor agregado, lo que básicamente significa devolverle dinero al bolsillo del cliente. Simplemente porque es lo correcto.

T Life: una app para dirigir todo

El Un-carrier tiene el objetivo de resolver dificultades, aunque esa dificultad sea tener demasiados beneficios que monitorear. Para garantizar que los clientes puedan administrar con facilidad todas las ventajas de Magenta Status, incluido T-Mobile Tuesdays, todos los beneficios incluidos con su plan de servicio móvil como los servicios de streaming gratis y más, El Un-carrier presenta T Life, una app totalmente nueva ahora disponible en Android y iOS. Para empezar, la app T Life les brinda a los clientes acceso a todos sus beneficios. Los clientes de Internet Residencial de T-Mobile ahora pueden administrar su red doméstica a través de T Life y los clientes que tengan relojes SyncUP KIDS pueden llevar un control de la ubicación de sus dispositivos. T Life ofrece una experiencia más simplificada y con el tiempo se convertirá en la única app centralizada para todo lo relacionado con T-Mobile; además, existen planes de incorporar más adelante aún más beneficios, productos y funciones para administrar la cuenta.

Los nuevos beneficios únicos que incluyen descuentos y experiencias en hoteles, alquiler de autos, entradas para el cine y conciertos que se lanzarán con Magenta Status el martes 13 de febrero. Para conocer más sobre Magenta Status, consulta es.t-mobile.com/status.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

