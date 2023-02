Los clientes de T‑Mobile podrán aprovechar MLS Season Pass en la app de Apple TV por cuenta nuestra

MLS Season Pass. Todos los partidos, en todas tus pantallas, sin restricciones.

Para todos los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile. Por cuenta nuestra.

Cuáles son las novedades: ¡Vamos, fans del fútbol! Los clientes de T‑Mobile podrán disfrutar pronto de MLS Season Pass en la app de Apple TV por cuenta nuestra, el servicio de suscripción sin precedentes que ofrecerá toda la emoción y la acción de la Major League Soccer a través de la app de Apple TV. El MLS Season Pass (valor anual de $99) incluye todos los partidos en vivo de la temporada regular y todos los partidos de las eliminatorias de la MLS Cup y de la Leagues Cup (sin restricciones). Disponible para todos los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile por cuenta nuestra a partir del 21 de febrero en la app T‑Mobile Tuesdays.

Cuáles son los comentarios: “Los clientes de T‑Mobile ya reciben un valor incomparable en sus beneficios de entretenimiento con Apple TV+ por cuenta nuestra, y ahora les ofreceremos otro beneficio más con un año de MLS Season Pass en la app de Apple TV por cuenta nuestra”, dijo Mike Katz, presidente de Mercadeo, Innovación y Experiencia de T‑Mobile. “Con El Un‑carrier no solo obtienes acceso a la red 5G líder del país, sino que también recibes el máximo valor con tantos beneficios incluidos además de tu plan de servicio móvil”.

Para quiénes es importante: Para los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile que son apasionados por el fútbol.

El MLS Season Pass en la app de Apple TV por cuenta nuestra estará disponible para los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile en la app T‑Mobile Tuesdays a partir del 21 de febrero. Para tener acceso, los clientes de T-Mobile deberán descargar la app e ingresar con su número de teléfono. Para más información sobre T‑Mobile Tuesdays, visita https://es.t-mobile.com/offers/t-mobile-tuesdays.

Con una suscripción a MLS Season Pass, los fans pueden ver cada uno de los partidos de la MLS en billones de dispositivos a través de la app de Apple TV ya sea en dispositivos Apple, en las TV inteligentes, decodificadores y juegos de consola, así como en la web en tv.apple.com. Los fans se pueden suscribir ahora a MLS Season Pass y disfrutar de cientos de horas de contendido on demand, y no perderse el fin de semana de apertura de MLS is Back el 25 de febrero. Para obtener más información sobre el MLS Season Pass, visita https://www.mlssoccer.com/season-pass/.

