Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizan las pautas y los materiales para el lavado de manos

La importancia de una higiene de las manos adecuada, con un lavado y secado de manos completos, no puede sobrestimarse

EAST LONGMEADOW, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recientemente actualizaron las pautas de lavado de manos, estandarizaron el lenguaje y actualizaron los elementos visuales. Si bien los secamanos siempre han sido recomendados por la organización, el lenguaje del tema del secado de manos no era uniforme en las industrias y en todos los materiales. En la actualidad, con las últimas actualizaciones, la postura de los CDC es rotundamente clara: los secamanos son una solución de secado de manos compatible.





Los CDC han informado que los “ gérmenes se propagan con mayor facilidad cuando las manos están mojadas” y recomienda un secado de manos total con toallas limpias o secamanos para mitigar el contagio de los gérmenes y la propagación de los virus como el de la COVID-19. La voluminosa biblioteca multimedia sobre higiene de manos de la organización ahora muestra visualmente a las toallas y los secamanos como un medio para lograr un secado de manos higiénico y completo en materiales de la campaña Stop Germs! Wash Your Hands incluidas fichas técnicas, pósters y otros recursos descargables. Asimismo, las preguntas frecuentes sobre el secado de manos de los CDC y las pautas de reapertura en las industrias, incluidas escuelas, hacen mención específica de los secamanos como recursos recomendados para tener a mano.

“ El secado de manos es un paso fundamental para una higiene de manos adecuada pero no ha recibido la misma atención de los medios que el lavado de manos durante la pandemia”, señaló William Gagnon, vicepresidente de Marketing y Ventas de Excel Dryer. “ Pregunten a cualquiera durante cuánto tiempo deben lavarse las manos y posiblemente responderán ’20 segundos’ o ‘la cantidad de tiempo que se tarda en cantar dos veces el feliz cumpleaños’. No creo que se den cuenta de cuán importante es el secado de manos para el proceso y espero que el material actualizado ayude a reducir la confusión y, a su vez, la propagación del virus”.

La línea de secamanos activados por sensores y sin contacto de Excel Dryer durante mucho tiempo ha sido un recurso de confianza a fin de lograr una higiene de manos adecuada para las tiendas minoristas, los aeropuertos, los restaurantes, las escuelas y las universidades, los estadios y los arenas, los hospitales y los centros de salud, los complejos de seguridad pública y cualquier centro comercial con baños para el público o los empleados.

Las pautas actualizadas de los CDC brindan tranquilidad a los gerentes de los centros y a los miembros del público que interactuarán con los secamanos a medida que reabran dichos lugares.

“ Invitamos a los legisladores, propietarios, operadores y encargados u organizaciones a cargo de los centros comerciales a que consulten los recursos de higiene de los CDC actualizados cuando se formulen las pautas de reapertura”, agregó Gagnon. “ En algunos casos, estas pautas deberán actualizarse para corregir las pautas incorrectas sobre el uso de secamanos. Los CDC han dejado en claro que se recomienda el uso de los secamanos”.

Para revisar las recomendaciones de lavado de manos de los CDC, visite cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html. Para obtener más información sobre las soluciones de secado de manos higiénico de Excel Dryer, visite: exceldryer.com.

Acerca de Excel Dryer, Inc.



Excel Dryer cuenta con una trayectoria de 50 años en la fabricación de secamanos de industria estadounidense de la más alta calidad. Esta compañía familiar y operada por su propios dueños revolucionó el sector con la invención del secamanos XLERATOR® patentado que creó la categoría de secamanos de alta velocidad y eficiencia energética y marcó un nuevo estándar en rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente. Excel Dryer se honra en ofrecer el mejor servicio al cliente y crear productos higiénicos, rentables y sostenibles en los que las personas pueden confiar. Disponibles para distribución a nivel mundial, los productos Excel Dryer pueden comprarse a través de redes establecidas de representantes de ventas de más de 5000 distribuidores en todo el mundo. Conozca más sobre Excel Dryer en exceldryer.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Lisa Twarog o Michelle Abdow



(Oficina) 413-787-1133



ltwarog@marketmentors.com