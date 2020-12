Los Black Eyed Peas alientan a sus admiradores a seguir #PlayApartTogether para las fiestas en una campaña social con Zynga

Los pioneros de las grabaciones de platino comparten mensajes de gratitud y distanciamiento social para tener una temporada festiva segura, como parte de la campaña en curso de la industria de los juegos

QUIÉN:



Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, está colaborando con los renombrados artistas de grabaciones internacionales Black Eyed Peas para compartir positividad, aliento y esperanza para las fiestas.

QUÉ:



Como continuación de la galardonada iniciativa de la industria del juego, #PlayApartTogether, los Black Eyed Peas han grabado palabras de aliento y esperanza para una temporada festiva saludable y segura. El miembro fundador del grupo ganador del premio Grammy, Taboo, ha creado videos personales que se compartirán a través de la red #PlayApartTogether de más de 80 compañías de videojuegos en todo el mundo, lo que aporta luz, calidez y el estilo característico de los Black Eyed Peas a esta temporada festiva sin precedentes.

CITA:



“ #PlayApartTogether comenzó como un esfuerzo para activar a la vasta y comprometida audiencia de los juegos para ayudar a combatir la propagación del COVID-19 y cuidarnos los unos a los otros”, señaló Bernard Kim, presidente de publicaciones de Zynga. “ Estamos muy agradecidos de que los Black Eyed Peas, cuyo impacto en la cultura y la música es inconmensurable, aporten sus palabras de fortaleza e inspiración al movimiento para que podamos encaminarnos hacia un nuevo año por todo lo alto. Mantente fuerte, a salvo y optimista, y recuerda que estamos todos juntos en esta lucha”.

ANTECEDENTES:



#PlayApartTogether es una iniciativa mundial de la industria de los juegos que fomenta el distanciamiento físico y otras poderosas medidas preventivas en la lucha contra el COVID-19 para la masiva audiencia mundial de jugadores. Encabezado por Zynga y con un crecimiento de hasta más de 60 empresas participantes, #PlayApartTogether ha proporcionado a los jugadores de todo el mundo información vital, entretenimiento y conexión física a distancia.

CONTENIDO DE RESPALDO:



Elementos visuales de respaldo disponibles en: http://bit.ly/PATHoliday

Acerca de Zynga



Zynga es un líder mundial en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas han jugado franquicias de Zynga, incluidas CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM y Zynga PokerTM. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Declaraciones a futuro



Este comunicado de prensa contiene declaraciones orientadas al futuro relacionadas, entre otras cosas, con la participación de los Black Eyed Peas en una iniciativa #PlayApartTogether. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y las declaraciones con el verbo en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de relaciones con los inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

