Los aviones para vuelos comerciales rusos serán fabricados en la India: "mutuamente beneficioso"

La fabricación de aviones civiles India Rusia se consolida como uno de los ejes más significativos de la cooperación bilateral reciente.

En la última semana, ambos países han confirmado avances importantes en acuerdos que buscan potenciar la industria aeroespacial y reducir su dependencia de proveedores occidentales, tal y como reportan agencias.

La alianza entre India y Rusia implica no solo transferencia tecnológica, sino también el establecimiento de líneas de ensamblaje y producción conjunta para aeronaves civiles.

Esta colaboración permitirá a India fortalecer su sector aeroespacial local mientras Rusia amplía su presencia en el mercado internacional frente a crecientes sanciones occidentales.

Ventajas clave del acuerdo y proyecciones futuras

Este pacto se proyecta como “mutuamente beneficioso” para ambas naciones. India, por un lado, obtiene acceso a tecnología avanzada y capacitación técnica, lo que abonará al crecimiento sostenido de su sector aeronáutico civil.

Rusia, por su parte, encuentra un importante socio en Asia para mantener su industria activa y diversificar exportaciones.

El acuerdo para la fabricación de aviones de uso comercial prevé también el desarrollo de modelos adaptados a las condiciones y demandas del mercado asiático.

Expertos prevén que, a mediano plazo, esta cooperación ayude a reducir costos, mejorar la competitividad y ofrecer alternativas a las aerolíneas de la región.

Para la audiencia latinoamericana, este tipo de alianzas resulta relevante de cara a futuras relaciones entre países emergentes y el impulso de sectores estratégicos.