Los adolescentes pueden ganar dinero mientras aprenden Gracias a los programas WIOA en sus escuelas secundarias

Más de 8.000 estudiantes de Learn4Life se benefician de las asociaciones con la Ley de Innovación de la Fuerza de Trabajo

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de aprender algo que pueden aplicar en la vida real, están más comprometidos con la escuela y tienen un mejor rendimiento académico1. Esta es una razón por la cual Learn4Life, una red de más de 85 escuelas secundarias públicas, integra las asociaciones de la Ley de Innovación de la Fuerza de Trabajo (WIOA) en su modelo de aprendizaje. Esto permite a los estudiantes prepararse para el trabajo desarrollando habilidades profesionales, tomar prácticas pagas y obtener créditos de secundaria mientras logran un certificado reconocido por la industria.





Establecido en 2014, WIOA es un programa de capacitación laboral que ayuda a los estudiantes elegibles a aprender nuevas habilidades para la fuerza laboral del mañana. Learn4Life tiene más de 8.000 estudiantes que reciben servicios de desarrollo de la fuerza laboral universal de más de 40 socios de WIOA en todo California.

“Nuestras asociaciones de WIOA son vitales para nuestro modelo de educación y formación integrada de desarrollo de la fuerza de trabajo más académica”, explicó Will Thornhill, director de asociaciones comunitarias de Learn4Life. “En los últimos seis años hemos desarrollado un programa WIOA robusto con experiencia práctica y capacitación en industrias de alta remuneración y demanda como campos médicos, artes culinarias, construcción, ingeniería, robótica, medios digitales, logística y más.”

Aaliyah M., una estudiante de Learn4Life en San Diego, acaba de completar unas prácticas remuneradas de 20 semanas con el socio de WIOA, Access Inc., formándose como embajadora de la marca que difunde varios programas en eventos comunitarios locales. Ella y sus compañeros están aprendiendo los principios del marketing directo, las habilidades para hablar y presentar, y las señales de comunicación visual. Los profesores crean tareas en las que los estudiantes demuestran su comprensión de los principios de marketing y comunicación que han puesto en práctica durante las prácticas.

“Me ha encantado la experiencia, ya que es mi primer trabajo y he aprendido a causar una buena primera impresión, a establecer una red de contactos para entablar conversaciones más profundas y los fundamentos de la comunicación en general”, dice Aaliyah, que está a punto de graduarse a principios del año próximo. “Curiosamente, en mi red de contactos conocí a unas encantadoras señoras que trabajan en el sistema de acogida y, después de hablar con ellas sobre sus trabajos, se reforzó mi propia pasión por ayudar a los demás y he decidido seguir una carrera de trabajo social”.

El estudiante de Sacramento Isaias T. había participado en programas de preparación para el empleo en su escuela Learn4Life en el pasado y estaba ansioso por unirse a un programa WIOA para formarse en trabajos relacionados con la construcción de alta remuneración y demanda. A través de la Fundación de la Industria de la Construcción del Estado del Norte, los estudiantes de Learn4Life reciben experiencia práctica mientras trabajan para obtener una certificación de seguridad en la construcción OSHA-10, que es necesaria para cualquier trabajo en una obra de construcción.

“Me gusta mucho trabajar con mis manos y tengo experiencia ayudando a los miembros de mi familia en trabajos de construcción”, dijo Isaías, que tiene doble matrícula en Sierra College y se graduará de la escuela secundaria en unos meses. “Estoy emocionado de obtener este entrenamiento práctico para poder conseguir un trabajo en la construcción y ganar un buen dinero y mantenerme físicamente fuerte, mientras voy a la escuela para seguir mi carrera soñada de bombero”.

El programa es completamente gratuito para los estudiantes, y WIOA proporciona formación, tutoría, mentores, desarrollo de liderazgo, servicios de apoyo y más. Para más información sobre WIOA y Learn4Life, visite www.learn4life.org/programs/wioa.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestando servicio a más de 47.000 estudiantes -incluidos estudiantes a tiempo completo y entre sesiones- les ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para más información, visite www.learn4life.org.

