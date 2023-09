Los adolescentes ingresan en la escuela preparatoria con un nivel de lectura de tercer grado

Cómo Learn4Life salva a los estudiantes de noveno grado del analfabetismo

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Sí, la pandemia generó enormes daños en el aprendizaje de millones de estudiantes, entonces, ¿qué se hace al respecto? “Trabajamos con muchos estudiantes que solían acudir a nosotros como estudiantes de noveno grado con un nivel de lectura de quinto grado”, explicó Kathyrn Limata, profesora de literatura de Learn4Life, una red de más de 80 escuelas preparatorias públicas. “En la actualidad, la mayoría de los estudiantes que recibo en mis clases de literatura tienen un nivel de tercer grado y algunos incluso tienen un nivel de primer grado, por ende, tienen que aprender fonética básica. Es algo desgarrador”.









Limata manifestó que, durante el COVID, muchos distritos escolares en California no contenían a los estudiantes debido a las políticas de promoción social, así que hay miles de niños que ingresan en la escuela preparatoria sin saber leer. La lectura afecta a la alfabetización en general, a las destrezas lingüísticas e, incluso, a la gestión del tiempo y la puntualidad. La buena noticia es que, una vez que los estudiantes ingresan en el programa de lectura intensiva de Learn4Life, adquieren destrezas con rapidez.

“Lo más importante es detectar a los estudiantes que necesitan ayuda con la mayor inmediatez posible, antes de que se hayan acoplado a su año escolar”, señaló. “Cuando no pueden leer, empiezan a fracasar en todas sus materias y dejar de asistir a la escuela. A los estudiantes con dificultades les damos clases intensivas de inglés que suelen durar un año. En ese período, observamos que suben varios niveles y adquieren los conocimientos suficientes para retomar las clases de lengua y literatura estándar”.

Una estudiante, Paulina, no quiso asistir a clases. Estaba tan tímida y avergonzada por no poder leer que no asistía a la escuela. Limata y su equipo no la iban a abandonar y, de a poco, se le fomentó que siga intentando. Trabajaron con ella en línea cuando no estaba en la escuela. A medida que empezaba a adquirir destrezas de lectura, se sentía cada vez más segura y pronto tenía ganas de ir a la escuela.

Septiembre es el Mes Nacional de la Alfabetización, a fin de destacar la importancia y el valor de la alfabetización. “Mientras los administradores escolares pensaban que sería útil hacer pasar al siguiente grado a los estudiantes de escuela de enseñanza media que reprobaban durante la pandemia, dicha medida demostró ser un error”, agregó Limata. “Ahora estamos a tiempo para salvar a los estudiantes de sexto grado. Si no pueden leer, no podrán completar una solicitud de empleo, aprobar un examen para obtener la licencia de conducir ni seguir instrucciones básicas”.

Durante 22 años, Learn4Life ha ofrecido instrucción personalizada a los estudiantes con un programa flexible, conocimientos básicos y capacitación laboral. La mayoría acuden a Learn4Life a los 17 años y medio de edad y cuando están más de un año atrasados en créditos académicos.

“Con un poco de atención personalizada y clases de refuerzo de lectura y otras materias, vemos prosperar a los estudiantes y salir adelante para lograr grandes cosas en la vida”, agregó Limata.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gestión a nivel local, no tiene matrícula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atención individualizada que necesitan para progresar académicamente. Al brindar educación a más de 53 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre períodos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro después de la escuela secundaria. Para obtener más información, ingrese en www.learn4life.org.

