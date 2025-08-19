Lone Star Funds concreta la venta de una propiedad multifamiliar y comercial de 201 unidades en Asheville, Carolina del Norte

DALLAS Y NUEVA YORK, LONDRES Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) ha anunciado hoy que una filial de Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. ha logrado concretar la venta de Lofts at Reynolds Village, una comunidad multifamiliar de 201 unidades situada en Asheville, Carolina del Norte, que consta de unos 63.000 pies cuadrados de espacio comercial en la planta baja. El comprador es Continental Realty Corporation, una empresa especializada en inversión y bienes raíces comerciales con sede en Baltimore. No se han dado a conocer las condiciones financieras de la transacción.

Esta transacción fue estructurada como venta de acciones de REIT y representa la primera enajenación de una cartera de 42 activos adquirida por Lone Star en septiembre de 2022.

Desde la adquisición de la propiedad, Lone Star ha sido el motor de un crecimiento significativo en el uso multifamiliar y ha mantenido niveles de ocupación muy sólidos en toda la comunidad. Además, la empresa ha trabajado para reposicionar la oferta comercial de la propiedad, al optimizar la combinación de inquilinos para mejorar el valor mundial del activo y su atractivo en el mercado.

"Esta transacción demuestra que tenemos la capacidad de generar valor a largo plazo cuando ejecutamos nuestra estrategia de inversión más amplia", señaló Jérôme Foulon, director global de Bienes Raíces Comerciales de Lone Star. "Al aplicar nuestro enfoque estratégico de valor agregado, pudimos seguir aprovechando el impulso de Lofts at Reynolds Village y mejorar el perfil general de la combinación de inquilinos. Se trataba de una propiedad única, en un mercado en crecimiento, que necesitaba un socio que viera las posibilidades que ofrecía una inversión significativa".

Walker & Dunlop fue el asesor de Lone Star en esta transacción.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa líder en capital privado que asesora a fondos que invierten globalmente en capital corporativo, crédito, bienes raíces y demás activos financieros. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha organizado 25 fondos de capital riesgo con compromisos de capital por un total en torno a los 95.000 millones de dólares. La empresa clasifica sus fondos en tres series: la serie Opportunity Fund, la serie Commercial Real Estate Fund y la serie U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star invierte en nombre de sus socios comanditarios, entre ellos, inversores institucionales como fondos de pensiones y fondos soberanos, así como fundaciones y dotaciones que apoyan la investigación médica, la educación superior y otras causas filantrópicas. Para obtener más información sobre los fondos de Lone Star, visite www.lonestarfunds.com.

