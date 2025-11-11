Lone Star anunció la venta de una cartera inmobiliaria con múltiples propiedades en Texas

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) anunció hoy que una filial de Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. ha completado con éxito la venta de tres propiedades multifamiliares en Texas, las cuales fueron adquiridas por tres compradores diferentes. No se han revelado los términos financieros de la transacción.

La cartera completa ascendía a un total de 606 unidades inmobiliarias: una comunidad de viviendas multifamiliar con espacios verdes de 208 unidades construida en 2004 y situada en Lubbock, Texas; una comunidad de viviendas multifamiliar con espacios verdes de 214 unidades construida en 2013 y situada en Midland, Texas; y una comunidad de viviendas multifamiliar con espacios verdes de 184 unidades construida en 2004 y situada también en Lubbock, Texas.

Lone Star adquirió las propiedades en 2022 y, desde entonces, ha trabajado para implementar estrategias disciplinadas de gestión de activos, centradas en añadir mejoras operativas y físicas específicas en las propiedades a fin de fortalecer el coeficiente de ocupación y mejorar la experiencia general de sus residentes.

“Vimos en estos activos una oportunidad para centrarnos en proporcionar mejores servicios, comodidades y ofrecer, en general, una mejor calidad de vida a sus residentes. Esta transacción destaca nuestro compromiso con las mejoras bien pensadas que fortalecen las comunidades y crean valor sostenible”, afirmó Jérôme Foulon, director global de Bienes Raíces para Uso Comercial de Lone Star.

Lone Star es una empresa de inversión líder que asesora a fondos que invierten a nivel global en capital privado, crédito e inmobiliario. Con 30 años de exitosa experiencia en la gestión de fondos, son inversores de valor experimentados que buscan oportunidades en situaciones que están en transición o resultan complicadas por factores estructurales o financieros específicos, independientemente de las condiciones de mercado dominantes. Su amplia base de directivos y profesionales expertos en operaciones garantiza una sólida base para el éxito de las inversiones y la toma de decisiones estratégicas. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha creado 25 fondos de capital privado por un valor total aproximado de 95 000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

