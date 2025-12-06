Lone Star anuncia la venta de SPX FLOW a ITT Inc.

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds ("Lone Star") anunció hoy que una filial de Lone Star Fund XI, L.P. ha firmado un acuerdo definitivo para vender SPX FLOW, Inc. ("SPX FLOW") a ITT Inc. (NYSE: ITT) por 4775 mil millones de dólares en efectivo y acciones ordinarias. SPX FLOW es un proveedor líder de equipos de ingeniería avanzada y tecnología de procesos para mercados clave, entre ellos los sectores industrial, sanitario y de nutrición.

Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, SPX FLOW se dedica a la tecnología de procesos y ofrece soluciones de mezcla, homogeneización, manejo de fluidos, separación, transferencia térmica y otros procesos esenciales para los mercados industrial, sanitario y de nutrición. La compañía opera en más de 25 países y comercializa sus productos en más de 140.

En colaboración con Lone Star, SPX FLOW ha trabajado activamente en la mejora de su estrategia de ventas y su plataforma operativa, garantizando a la vez el desarrollo de productos innovadores y de alta calidad. El equipo directivo ha fortalecido toda la estructura comercial y ha puesto en marcha iniciativas para impulsar el crecimiento y ampliar la presencia en los mercados actuales, orientándose también a nuevas ubicaciones geográficas e industrias. En la actualidad, la compañía se posiciona como un referente en su sector, con una cultura orientada al cliente, la colaboración y la innovación. Lone Star adquirió SPX FLOW en abril de 2022 mediante una OPA de exclusión.

"La venta de SPX FLOW representa la culminación de varios años de trabajo destinados a optimizar su cartera de productos y servicios y fortalecer sus operaciones. El equipo directivo ha hecho un trabajo excepcional y ha logrado implementar un plan para identificar las áreas clave en las que seguir trabajando para impulsar el crecimiento, al tiempo que optimizó la estrategia de ventas y la oferta de productos”, señaló Donald Quintin, director ejecutivo de Lone Star. "En conjunto, ITT y SPX FLOW tendrán una oportunidad única de impulsar la creación de valor en ambas organizaciones, y nos entusiasma participar en esta nueva etapa de crecimiento".

La operación está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los permisos regulatorios pertinentes, y se espera que concluya antes de que finalice el primer trimestre de 2026.

Citi y Jefferies LLC se desempeñan como asesores financieros de Lone Star.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa de inversión líder que asesora a fondos que invierten a nivel global en capital privado, crédito e inmobiliario. Con 30 años de exitosa experiencia en la gestión de fondos, son inversores de valor experimentados que buscan oportunidades en situaciones que están en transición o resultan complicadas por factores estructurales o financieros específicos, independientemente de las condiciones de mercado dominantes. Su amplia base de directivos y profesionales expertos en operaciones garantiza una sólida base para el éxito de las inversiones y la toma de decisiones estratégicas. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha creado 25 fondos de capital privado por un valor total aproximado de 95.000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Andrew Johnson, Director Global de Comunicación y Asuntos Públicos



Teléfono: 212-896-2251



Correo electrónico: ajohnson@lonestarfunds.com

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher



Jed Repko / Ed Trissel / Erik Carlson



Teléfono: 212-355-4449