Lone Star adquiere una cartera inmobiliaria de varios activos de St. James's Place

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds («Lone Star») ha anunciado hoy que una filial de Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. ha completado con éxito la adquisición de una cartera inmobiliaria de varios activos de St. James’s Place (SJP) y su Property Unit Trust and Life and Pensions Trust. SJP ha contado con el asesoramiento de Invesco Real Estate, gestora inmobiliaria internacional, para la venta de la cartera.

La cartera comprende 16 activos de alta calidad en todo el Reino Unido, entre los que se incluyen propiedades industriales con varios inquilinos («MLI»), locales comerciales y oficinas. El componente más importante es la cartera MLI, que consta de 10 activos inmobiliarios independientes situados principalmente en el Gran Londres y el sureste de Inglaterra, y que ofrecen acceso a los principales centros de transporte e industriales, lo que los hace muy atractivos para la entrega de última milla y la distribución regional. Los inmuebles de oficinas están todos situados en Londres, mientras que los activos comerciales consisten en almacenes minoristas de alta calidad con una importante base de inquilinos.

Lone Star implementará una estrategia de gestión avanzada de activos, invirtiendo en estas propiedades para seguir mejorando su calidad institucional.

«El sector MLI es un área en la que Lone Star ha estado invirtiendo con mucho interés durante los últimos doce meses. Creemos que existe un potencial significativo en este sector del mercado, ya que los factores favorables del almacenamiento y la distribución siguen estimulando la demanda de alquileres para empresas», afirmó Jérôme Foulon, director internacional de Bienes inmuebles comerciales de Lone Star.

«Consideramos que esta cartera de activos de primera calidad tiene un valor extraordinario», afirmó Jeremie Goldsztain, director general sénior y responsable de la división inmobiliaria de Europa en Lone Star. «Como inversores en carteras integrales y de uso mixto, creemos que esta oportunidad ofrece una gran diversificación de propiedades clave en los sectores minorista, de oficinas e industrial, que presentan un importante potencial de crecimiento gracias a su ubicación».

Andy Rofe, director general de Europa de Invesco Real Estate, comentó: «Nos complace que SJP haya confiado en Invesco Real Estate a principios de este año para dirigir con éxito la venta de su cartera inmobiliaria, basándose en nuestros más de 30 años de experiencia y nuestro amplio conocimiento del mercado de transacciones del Reino Unido. Haber facilitado la venta de 16 activos diversos y de alta calidad de la cartera completa es un logro fantástico y un avance para nuestro cliente. Nuestra relación con SJP destaca aún más el crecimiento continuo de nuestro departamento de patrimonio y nuestra capacidad para crear y ofrecer soluciones a medida para las necesidades específicas del sector del patrimonio. Continuamos esforzándonos por ofrecer beneficios y asesoramiento estratégico a nuestros clientes de patrimonio en un entorno de mercado en constante evolución».

Invesco Real Estate ha contado con el asesoramiento de CBRE para esta operación.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa de inversión líder que asesora a fondos que invierten a nivel global en capital privado, crédito e inmobiliario. Con 30 años de exitosa experiencia en la gestión de fondos, son inversores de valor experimentados que buscan oportunidades en situaciones que están en transición o resultan complicadas por factores estructurales o financieros específicos, independientemente de las condiciones de mercado dominantes. Su amplia base de directivos y profesionales expertos en operaciones garantiza una sólida base para el éxito de las inversiones y la toma de decisiones estratégicas. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha creado 25 fondos de capital privado por un valor total aproximado de 95.000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

Acerca de St. James's Place

St. James’s Place (SJP) es una organización líder en gestión patrimonial del Reino Unido. Fundada en 1991, SJP cotiza en la Bolsa de Londres desde 1997 y gestiona fondos por valor de 212 400 millones de libras esterlinas. La empresa ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes en función de sus necesidades y circunstancias individuales, adaptando el asesoramiento a medida que cambian los requisitos a lo largo del tiempo para garantizar que las recomendaciones sigan siendo adecuadas.

About Invesco Real Estate

Invesco Real Estate es líder internacional en el sector de la gestión de inversiones inmobiliarias, con 87 200 millones de dólares estadounidenses en activos inmobiliarios bajo gestión, 601 empleados y 21 oficinas regionales en Estados Unidos, Europa y Asia. Invesco Real Estate cuenta con 40 años de trayectoria en el sector de la inversión y ha invertido activamente en todo el ámbito de riesgo-rentabilidad, desde estrategias inmobiliarias básicas hasta oportunistas, en estrategias inmobiliarias de capital y deuda, y en inmuebles directos y cotizados para sus aproximadamente 470 clientes institucionales durante este tiempo. En Europa, Invesco Real Estate cuenta con ocho oficinas en Londres, Múnich, Milán, Madrid, París, Praga, Luxemburgo y Varsovia, con 185 empleados. Gestiona 205 activos en 14 países europeos, con un patrimonio gestionado de 19 500 millones de dólares estadounidenses. El equipo cuenta con un importante historial en todos los sectores comerciales, hoteleros y residenciales a 30 de septiembre de 2025.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Headland Consultancy



Rosh Field / Jess Hodson Walker



LoneStar@headlandconsultancy.com

+44 (0)7552 830 864