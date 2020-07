Logo de campaña de Trump es igual que un emblema Nazi

El logo de la campaña de reelección del presidente Donald Trump, ha recibido fuertes críticas por ser similar al diseñado por el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi.

Con el lema “America First” (Primero América), se muestra un águila, con las alas extendidas y la cabeza mirando hacia su izquierda mientras que con sus garras sujeta un círculo con la bandera estadounidense en su interior a diferencia de la utilizada por los nazis que tenía una esvástica.

La organización progresista judía, ‘Bend the Arc’s’, ha denunciado que “el fanatismo es su única identidad”. “El presidente de los Estados Unidos está haciendo campaña para la reelección con un símbolo nazi. De nuevo”.

En la página web de la campaña de reelección del presidente Donald Trump, se ha puesto a la venta una camisa con el símbolo, e invitan a que lo compren como una muestra de “apoyo a la reelección del presidente Donald J. Trump”. “Que todos sepan por quien votan en 2020. Finalmente tenemos un presidente que pone a América en primer lugar”.

Semanas atrás Facebook retiró los anuncios oficiales de Donald Trump contra el grupo Antifa y “grupos de extrema izquierda” por utilizar un símbolo usado por los nazis para marcar a los prisioneros políticos en los campos de concentración: un triangulo rojo invertido.

Por su parte, Zack Parkinson, subdirector de comunicaciones de la campaña, describió la comparación como “tan estúpida” y en un tuit separado Parkinson incluyó varias fotos de los logos de los U.S seals que muestran águilas agarrando varios objetos con sus garras. Las imágenes muestran al águila con la cabeza hacia la dirección opuesta y con las garras extendidas hacia los lados.

— Zach Parkinson (@AZachParkinson) July 1, 2020