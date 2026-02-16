Logan Paul vende carta Pokémon por más de $16 millones y rompe récord mundial

El influencer, luchador y empresario Logan Paul volvió a hacer historia al vender una de las cartas más raras de Pokémon por 16.492 millones de dólares en una subasta realizada este lunes, estableciendo un nuevo récord como la carta coleccionable más cara jamás vendida.

Se trata de la legendaria carta Pikachu Illustrator, considerada una de las piezas más exclusivas del universo Pokémon. Solo existen 39 ejemplares, creados originalmente como premio en un concurso de ilustración a finales de la década de 1990.

La venta se llevó a cabo a través de la casa de subastas Goldin Auctions, tras 42 días de pujas y un intenso cierre con múltiples ofertas de último momento. El precio final superó ampliamente el valor por el que Paul adquirió la carta en 2021, cuando pagó 5.275 millones de dólares, lo que le habría generado una ganancia superior a los 8 millones de dólares tras comisiones.

El propio Paul calificó la venta como “absolutamente increíble” durante una transmisión en vivo, celebrando el resultado tras semanas de expectativa.

Un representante de Guinness World Records confirmó oficialmente que se trata de la carta coleccionable más cara vendida en una subasta. La pieza, además, fue entregada dentro de un collar personalizado con diamantes que el luchador utilizó durante el evento WrestleMania 38.

La carta Pikachu Illustrator es considerada el “santo grial” de las cartas Pokémon, especialmente porque esta versión posee la calificación PSA 10, el nivel más alto de autenticidad y conservación otorgado por expertos. Este tipo de artículos ha aumentado significativamente su valor en los últimos años, impulsado por el creciente mercado de coleccionistas.

Con esta venta récord, Logan Paul reafirma su posición como uno de los coleccionistas más influyentes del mundo y protagonista de una de las transacciones más impactantes en la historia de los objetos coleccionables.