"Lo que vale es la soberanía": presidenta Xiomara Castro tras ejercer el sufragio 

La primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha destacado que la soberanía de su país está sobre cualquier injerencia internacional.

Castro, quien hizo historia tras convertirse en la candidata más votada de Honduras, ejerció el sufragio y no dudó en pronunciarse en contra de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el marco de debates y cuestionamientos desde distintos gobiernos y organismos, la presidenta Xiomara Castro sostuvo que lo que verdaderamente importa para Honduras es el respeto a su autonomía y decisiones internas.

Al respecto, destacó que los gobiernos pueden hacer caso a algunas presiones, pero que lo más importante es que la voluntad del pueblo prevalezca.

"Ante las presiones internacionales, lo que vale es la soberanía", afirmó la mandataria, resaltando la necesidad de que Honduras decida su propio rumbo político y social sin intervenciones externas.



El debate sobre la influencia extranjera en Centroamérica

La reacción de la presidenta Castro llega en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas, donde los temas de derechos humanos, migración y democracia suelen ser puntos de fricción entre Centroamérica y potencias mundiales como Estados Unidos.

Analistas señalan que, si bien la cooperación internacional es clave para el desarrollo regional, la autonomía de los estados sigue siendo un principio fundamental en el derecho internacional.