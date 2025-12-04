"Lo peor de lo peor" será expulsado de Nueva Orleans, según Noem 

Estados Unidos lanzó un operativo migratorio en Nueva Orleans dirigido a identificar y expulsar a inmigrantes considerados la “peor trax”, es decir, aquellos con antecedentes criminales.

La decisión, anunciada por la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, busca reforzar la seguridad local mediante el retiro de personas consideradas una amenaza para la comunidad.

De acuerdo con declaraciones oficiales, este operativo busca específicamente inmigrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas.

Noem aseguró que el objetivo es “proteger a los ciudadanos” y señaló que la operación cuenta con el apoyo logístico de fuerzas federales y estatales.

Alcance y repercusiones de la operación en Nueva Orleans

Las autoridades señalaron que el operativo no implica una persecución generalizada contra toda la comunidad migrante, sino que se focaliza en quienes han tenido problemas graves con la ley.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han expresado preocupación por posibles abusos y un clima de miedo entre residentes inmigrantes en la ciudad de Nueva Orleans.

Esta estrategia se suma a otras medidas migratorias adoptadas recientemente en diferentes estados, bajo el argumento de asegurar el orden público.

Expertos advierten que acciones como esta podrían afectar la colaboración entre las comunidades migrantes y las autoridades, dificultando la denuncia de delitos en la zona.

Fuentes oficiales han subrayado que existe coordinación con agencias federales para garantizar que el proceso de identificación y expulsión sea respetuoso de los derechos civiles.