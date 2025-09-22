"Lo has hecho inmortal": dieron el último adiós a Charlie Kirk 

La despedida de Charlie Kirk, importante figura del movimiento conservador estadounidense, se realizó este fin de semana en un acto que convocó a políticos, familiares y cientos de simpatizantes.

El funeral de Charlie Kirk no solo fue un espacio de tristeza, sino también de reconocimiento a su influencia como activista emblemático, según resaltaron diversas personalidades, incluido el expresidente Donald Trump.

Durante el evento, celebrado en presencia de seguidores y figuras del Partido Republicano, se destacó la capacidad organizativa de Kirk y su papel fundamental en la consolidación del movimiento conservador en Estados Unidos.

Donald Trump, invitado central e íntimo colaborador de Kirk, elogió su entrega y visión, mencionándolo como “una fuerza esencial” para articular a las nuevas generaciones y señalar los desafíos actuales de la política estadounidense.

Reconocimientos y reacciones en el funeral de Charlie Kirk

Familiares de Charlie Kirk compartieron anécdotas personales, subrayando su dedicación al activismo desde joven y cómo influyó en numerosas campañas y agrupaciones políticas.

Además, líderes del entorno conservador recordaron sus esfuerzos por movilizar a votantes y formar nuevas plataformas, cuya huella aún permanece en el debate público

.La noticia del fallecimiento de Charlie Kirk generó reacciones en todo el espectro político, atrayendo miradas internacionales hacia el rol de los jóvenes activistas en la política de Estados Unidos.