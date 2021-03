‘Lo agreden a él, me agreden a mí’, periodista defiende a su camarógrafo en la protesta del 8M

Colombia.- Una comunicadora social se vio obligada a defender a su camarógrafo durante una protesta del Día Internacional de la Mujer, denominado 8M, cuando era agredido por un grupo de manifestantes.

La denuncia la interpuso la periodista Diana López en su cuenta de Twitter, luego que mujeres con capuchas buscaban impedir que el joven cubriera la protesta.

En la filmación se ve que el camarógrafo estaba guardando la distancia de donde pasaban las protestantes, pero aún así ellas lo interceptaron y comenzaron a intimidarlo.

Ante la actitud desafiante de las mujeres, el trabajador se vio obligado a llamar a la comunicadora para pedirle ayuda.

En el video, de unos segundos, se ve a la periodista reclamarle a las protestantes por su derecho a trabajar.

Posteriormente, la presentadora confirmó la denuncia en sus redes sociales, pidiendo tolerancia y mostrando como fue agredido su camarógrafo.

‘Cuando lo agreden a él, me agraden a mí como mujer y trabajadora’, puntualizó en su queja sobre las agresiones de las manifestantes.

Defiendo y reivindico el derecho a protestar pero NO aceptó la violencia contra mi camarógrafo Marco Solorzano quien me acompañaba en el cubrimiento de la marcha 8m. Cuando lo agreden a él, me agraden a mi como mujer y trabajadora @CMILANOTICIA @LuisErnestoGL @GobiernoBTA @Bogota pic.twitter.com/coJpDKGonw

— Diana Giraldo López (@dianagiraldol) March 8, 2021