Llévate los dispositivos más nuevos de Samsung gratis en T‑Mobile, el líder en 5G del país

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Si Samsung es tu marca favorita, hay excelentes noticias para ti este verano. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que las reservas para los nuevos Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 y Galaxy Watch6 Classic comienzan ahora, con disponibilidad a partir del viernes 11 de agosto. En general, como somos el líder de la red 5G del país, solo en T‑Mobile los clientes pueden llevarse gratis los dispositivos más nuevos Y ADEMÁS acceder a velocidades más rápidas que nunca con los nuevos smartphones gracias a nuevas capacidades como la cuádruple agregación en la red 5G nacional autónoma (5G SA) de T‑Mobile, la única en Estados Unidos. Si esto se combina con una variedad de ofertas para elegir, es evidente que El Un‑carrier es la opción que más te conviene.









Los clientes nuevos y existentes, incluidos los negocios, pueden elegir entre las siguientes ofertas:

Samsung Galaxy Z Flip5 gratis (o hasta $1,000 de descuento en el Galaxy Z Fold5) al agregar una línea o con intercambio elegible en Go5G Plus, Magenta MAX o Go5G Business Plus vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Samsung Galaxy Z Flip5 a mitad de precio (o hasta $500 de descuento en el Galaxy Z Fold5) con intercambio elegible o $600 de descuento al agregar una línea en los planes más populares de T‑Mobile vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Galaxy Watch6 40 mm gratis (o hasta $349.99 de descuento en el Galaxy Watch6 Classic) al agregar una línea para reloj elegible o al comprar otro Samsung Galaxy Watch vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Además, al comprar cualquiera de los nuevos smartphones Samsung, únicamente durante el periodo de reserva, los clientes reciben un aumento de memoria gratis de Samsung: ¡el modelo de 512 GB por el precio del de 256 GB!​

“Nuestra revolucionaria capacidad de cuádruple agregación les brinda a los clientes con dispositivos Galaxy velocidades ultrarrápidas, hasta 20% más rápidas en promedio, que de quienes no la tienen”, explica Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T‑Mobile. “Es la experiencia que buscan los clientes en la que no hay que conformarse–la red 5G líder del país combinada con beneficios insuperables– y que solo T‑Mobile puede ofrecer”.

Mira lo rápidos que son el nuevo Samsung Galaxy Z Fold5 con las capacidades de cuádruple agregación en la red 5G SA de T‑Mobile en comparación con el Samsung Galaxy S21 (sin cuádruple agregación en la red 5G SA):

Ventajas repletas de beneficios

Además de acceder a velocidades increíbles en los dispositivos más nuevos de Samsung en T‑Mobile, los clientes de Go5G Plus con dos o más líneas cada mes obtienen más de $270 en beneficios adicionales, como Netflix por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero y T‑Mobile Tuesdays, y más. ¡Así te lo digo! Más el servicio móvil y todo por ser clientes de T-Mobile. Además, a diferencia de los clientes de otras compañías de servicio móvil que quedan atrapados en contratos de teléfonos de tres años para obtener las mejores ofertas, los clientes de Go5G Plus pueden hacer un upgrade cada dos años y siempre reciben las mismas grandes ofertas de teléfonos, ya sean clientes nuevos o existentes.

Detalles de los dispositivos

El Samsung Galaxy Z Flip5 cuenta con la nueva Flex Window que les permite a los clientes contestar textos, mirar videos y tomarse selfies de alta calidad. El smartphone se abre para ofrecer una pantalla Infinity Flex de 6.7 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz. Tiene una batería de 3,700 mAh y dos cámaras traseras.

cuenta con la nueva Flex Window que les permite a los clientes contestar textos, mirar videos y tomarse selfies de alta calidad. El smartphone se abre para ofrecer una pantalla Infinity Flex de 6.7 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz. Tiene una batería de 3,700 mAh y dos cámaras traseras. El Samsung Galaxy Z Fold5 al abrirse ofrece una pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz, viene con una batería de 4,400 mAh y tres cámaras traseras, incluido un lente gran angular de 50 MP.

Los clientes de T‑Mobile pueden reservar el Galaxy Z Flip5 en color Mint, Graphite, Lavender y Cream con las ofertas que se indican arriba o desde $41.67/mes ($0 pago inicial, precio regular: $999.99) y el Galaxy Z Fold5 está disponible en Icy Blue, Phantom Black y Cream desde $75/mes ($0 pago inicial, precio regular: $1,799.99). Mira el video del unboxing para verlos a los dos en acción aquí.

La serie Galaxy Watch6 es ideal para el profesional del fitness con funciones de monitoreo de la salud como medición de la composición corporal, monitoreo de electrocardiograma (ECG), orientación avanzada para el sueño y más.

También está disponible para reservar hoy el Samsung Galaxy Watch6 en 40 mm o 44 mm con las ofertas que se indican arriba o desde $14.59/mes ($0 pago inicial, precio regular: $349.99). El Galaxy Watch6 Classic está disponible en 43 mm y 47 mm, desde $18.75/mes ($0 pago inicial, precio regular: $449.99), todo por 24 meses con el plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile con calificación crediticia.

Para obtener más información sobre los últimos productos y ofertas de Samsung en T‑Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/samsung-phone-deals. Para ver más ofertas de T‑Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/offers/samsung-galaxy-5g.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Términos generales de la promoción: el impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Para clientes con buena calificación crediticia. Los créditos en la factura podrían demorar 2 ciclos de facturación; la cuenta deberá estar al corriente para poder recibir los créditos. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Las ofertas podrían no ser combinables con algunas ofertas o descuentos. Promociones de Z Fold5/Z Flip5: contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Hasta $1,000 vía créditos en la factura con nueva línea o intercambio elegible en un plan premium (p. ej., Samsung Galaxy S21) o de lo contrario $500 en créditos con intercambio; o $600 en créditos con una nueva línea elegible. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Promociones de Watch6: si cancelas el servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según los contratos de financiamiento requeridos. Se requiere servicio premium de $15. Aumento de memoria: del 26 de julio al 10 de agosto de 2023, hasta agotar existencias. El descuento se aplica al pagar. Si devuelves o cancelas la compra perderás el descuento. T‑Mobile es la red 5G más grande del país con las velocidades 5G combinadas, promedio y generales más rápidas según el análisis de Ookla® de velocidades de descarga de datos en 5G de Speedtest Intelligence® para el trim. 2 de 2023. Requiere dispositivo compatible con 5G; cobertura no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com.

