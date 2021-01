Llévate el nuevo superphone de Samsung GRATIS en T‑Mobile, la red 5G más grande del país

Llévate un Samsung Galaxy S21 5G GRATIS con intercambio, disponible para reservar a partir de hoy

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que el Samsung Galaxy S21 5G, el Galaxy S21+ 5G y el Galaxy S21 Ultra 5G llegan al Un‑carrier, y los clientes nuevos y actuales pueden llevarse uno GRATIS con intercambio. Los tres nuevos smartphones pueden acceder a una tecnología de red de última generación que ÚNICAMENTE ofrece T‑Mobile a los clientes en EE. UU.: 5G autónoma y consolidación de señales 5G. Los clientes de Samsung podrán acceder a la única red 5G autónoma nacional para obtener más cobertura 5G que otras redes y estarán entre los primeros en disfrutar de la consolidación de señales 5G en la red 5G nacional del Un‑carrier, lo que significa mejor desempeño, más velocidad y más cobertura para estos dispositivos. Y por supuesto, los tres superphones pueden conectarse al 5G de rango extendido de T‑Mobile para obtener cobertura en todo el país y 5G de ultracapacidad para velocidades superrápidas.





T-Mobile ya es líder en cobertura 5G en el país y no se detiene ahí. Para marcar el lanzamiento de estos poderosos smartphones nuevos en El Un‑carrier, T‑Mobile ampliará su red 5G nacional a casi 1.6 millones de millas cuadradas con 5G de rango extendido. Además, T‑Mobile continúa activando 5G de ultracapacidad por todo EE. UU., llegando ya a más de 1,000 ciudades y localidades, ¡y llevando velocidades 5G superrápidas a más personas que nadie!

El Un‑carrier brinda OFERTAS increíbles a los clientes nuevos y actuales:

Llévate el Samsung Galaxy S21 5G GRATIS (o hasta $800 de descuento en cualquier otro) con 24 créditos en la factura mensual al intercambiar un dispositivo elegible. No se requiere agregar una línea ni hacer una transferencia.

¿No tienes ningún teléfono para intercambiar? ¡Elige cualquiera de los nuevos smartphones Samsung Galaxy S21 5G y llévate el segundo GRATIS (o hasta $800 de descuento en cualquier otro dispositivo elegible) con 24 créditos en la factura mensual al agregar una línea!

Los clientes de T‑Mobile Para Empresas pueden llevarse el Samsung Galaxy S21 5G GRATIS con 24 créditos en la factura mensual al agregar una línea en las cuentas Magenta Business Plus y obtener $100 por cada línea activada. ¡Consulta aquí para conocer más ofertas para tu negocio!

Los clientes ya pueden reservar los nuevos smartphones 5G a partir de hoy, 14 de enero a las 8 a.m. (hora del Pacífico), y los dispositivos saldrán a la venta en tiendas T‑Mobile el 29 de enero.

“Estos poderosos teléfonos nuevos merecen la más grande red 5G del país, y esa es la de T‑Mobile”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Los últimos smartphones de Samsung permiten acceder a la red 5G de última generación disponible únicamente a través del Un‑carrier. Además, les damos la oportunidad de llevarse un Galaxy S21 GRATIS, para que a todos les resulte más fácil vivir la experiencia de la red 5G más grande del país”.

5G de última generación

Estos tres smartphones están preparados para acceder a las capacidades de red avanzadas de T‑Mobile como la consolidación de señales 5G y la red 5G autónoma. T‑Mobile realizó hace poco la primera sesión de datos de 5G autónoma (SA, por sus siglas en inglés) del mundo y con la tecnología de acceso de radio nuevo con consolidación de señales, New Radio Carrier Aggregation (NR CA), y ahora estos nuevos smartphones estarán entre los primeros en ofrecer esta capacidad para los consumidores, que T‑Mobile planea ampliar notablemente en disponibilidad este año. En este momento, los clientes generalmente disfrutan de increíbles velocidades 5G en la red de T‑Mobile accediendo a bandas de espectro 5G individuales una a la vez. Pero NR CA lleva la red 5G a un nivel superior, ya que le permite a T‑Mobile combinar diferentes bandas de espectro 5G para los clientes, aumentando aún más la velocidad y el desempeño. Y se encuentra disponible únicamente en T‑Mobile.

Creciente liderazgo en 5G

T‑Mobile es el líder en cobertura 5G del país con la red 5G más grande y altas velocidades 5G en más lugares que ninguna otra compañía de servicio móvil. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile actualmente cubre a 280 millones de personas y abarca casi 1.6 millones de millas cuadradas. Y ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier amplía su liderazgo, al activar la red 5G de ultracapacidad en distintas partes del país y al llevar altas velocidades 5G a más lugares que nadie. ¡La red 5G de ultracapacidad produce velocidades promedio de 300 Mbps con picos cercanos a 1 Gbps y ahora está disponible en más de 1,000 ciudades y localidades, cubriendo a más de 106 millones de personas! Además, en T‑Mobile, el acceso a 5G está incluido sin cargo adicional en todos los planes para smartphones.

Línea Samsung Galaxy S21 de smartphones 5G

¿Mucho bla, bla? ve el video del unboxing de T‑Mobile (LINK) para que sepas lo que pueden hacer estos nuevos superphones:

El Samsung Galaxy S21 5G posee una pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6.2”. Tiene una cámara frontal de 10 MP y cámaras traseras triples con funciones de video 8K y zoom espacial mejorado, que te ayuda a tomar fotos nítidas y estables con zoom digital de hasta 30X. Además, viene con una batería de 4000 mAh y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T‑Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S21 5G de 128 GB en color Phantom Gray, Phantom White y Phantom Pink a partir de $33.34 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $799.99). También viene disponible con 256 GB de memoria en color Phantom Gray.

El Samsung Galaxy S21+ 5G posee una pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6.7” con cámaras traseras triples y funciones de video 8K, zoom digital de 30X y zoom óptico de 3X. Viene equipado con una cámara frontal de 10 MP, batería de 4800 mAh, carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T‑Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S21+ 5G de 128 GB en color Phantom Black, Phantom Violet y Phantom Silver a partir de $41.67 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $999.99). También viene disponible con 256 GB de memoria en color Phantom Black.

El Samsung Galaxy S21 Ultra 5G posee una pantalla curva Dynamic AMOLED 2X de 6.8” que se ajusta de 10 Hz a 120 Hz para ofrecer la frecuencia de actualización óptima para cada tipo de contenido. Tiene una cámara cuádruple con funciones 4K para cámara y 8K para video, que incluye un sensor profesional de 108 MP con funciones de zoom espacial de 100X. El Galaxy S21 Ultra 5G incluye una batería de 5000 mAh, carga rápida y PowerShare inalámbrico. Además, por primera vez en un dispositivo de la serie S, el Samsung Galaxy S21 Ultra 5G es compatible con el lápiz óptico S Pen, que ofrecen nuevas formas de trabajar y crear desde tu teléfono. Los clientes de T‑Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S21 Ultra 5G de 128 GB en color Phantom Black y Phantom Silver a partir de $50 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $1,199.99). También viene disponible con 256 GB y 512 GB en color Phantom Black.

Los pagos mensuales son para clientes con buena calificación crediticia, distribuidos en 24 meses en el Plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile.

Además, todos estos smartphones van a la perfección con los nuevos audífonos Samsung Galaxy Buds Pro, que llegan a las tiendas T‑Mobile el 14 de enero. ¡Y los clientes de T‑Mobile que se lleven cualquier smartphone Samsung podrán obtener 50% de descuento en cualquiera de los audífonos Samsung Galaxy Buds!

Todos los beneficios del Un‑carrier

¿Planeas cambiarte a T‑Mobile? Con T‑Mobile Essentials, los clientes obtienen llamadas, textos y datos 5G ilimitados en la red 5G más grande, y ahorran 20 por ciento en su plan con respecto a “las otras grandes compañías” con dos o más líneas. Además, disfrutan de muchísimos beneficios del Un‑carrier como regalos y descuentos semanales a través de T‑Mobile Tuesdays, un incomparable conjunto de herramientas gratuitas que brindan protección contra llamadas fraudulentas y robollamadas no deseadas con Scam Shield y, cuando lo necesiten, el servicio al cliente más premiado de la telefonía móvil con un Equipo de Expertos dedicado.

Para obtener más información sobre los últimos dispositivos Samsung Galaxy 5G en T‑Mobile visita este link. Para obtener más información sobre la red 5G de T‑Mobile, visita:es.t-mobile.com/coverage/coverage-map.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si cancelas el servicio móvil antes de 24 créditos en la factura, podrías tener que pagar hasta el valor total del dispositivo (p. ej., S21 5G 128 GB: $799.99); si vas a cancelar tu cuenta, contáctanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se requiere servicio elegible. Se podría requerir una tarjeta SIM de $10 y un cargo de $20 por asistencia o por los cambios de dispositivo, ya sea en las tiendas o en llamadas al servicio al cliente. Es posible que no se pueda combinar con algunas ofertas o descuentos. Hasta $800 mediante crédito de intercambio y créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Gratis con intercambio: máximo 4 por cuenta. Oferta Compra uno llévate otro gratis: se requieren 2 o más líneas en total. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, reactívalas primero. Galaxy Buds: el teléfono y los audífonos deberán comprarse el mismo día y en la misma cuenta. La red 5G de ultracapacidad incluye señales 5G exclusivas de banda media o alta. La red 5G de ultracapacidad de T-Mobile cubre a cientos de ciudades y millones de personas, y constantemente se agregan más; visita es.T-Mobile.com/5Glayers. La cobertura 5G no está disponible en algunas áreas. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; consulta es.T-Mobile.com. Samsung: las medidas de la pantalla son diagonales, y el área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y el agujero de la cámara. El cargador y el S Pen se venden por separado.

