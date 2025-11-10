Llegó la temporada de ahorros: los eventos de compras de la semana de Black Friday y Cyber Monday de Amazon ofrecen grandes descuentos en las marcas favoritas de los clientes del 20 de noviembre al 1 de diciembre

Descubre ahorros esta temporada festiva con hasta un 50% de descuento en productos electrónicos seleccionados de JBL y Canon; un 50% de descuento en productos de belleza seleccionados de Lancôme y Maison Margiela; un 40% de descuento en juguetes seleccionados de MAGNA-TILES, Melissa & Doug y Play-Doh; y un 40% de descuento en productos esenciales de cocina seleccionados de Vitamix, Staub y Nespresso

Compra todo lo que necesitas para la temporada—alimentos frescos y esenciales de despensa para el Día de Acción de Gracias por menos de $4, pijamas festivos a juego desde $5 y regalos para rellenar calcetines por menos de $10

Vive el mejor día deportivo de Black Friday, ya que Prime Video transmitirá 15 horas de cobertura deportiva en vivo, incluyendo el tercer partido anual de Black Friday Football de la NFL, una doble cartelera de la NBA en Prime y el evento de golf "The Skins Game" del PGA TOUR

No esperes—aprovecha ahora el evento global de ofertas de dos días de Amazon Haul del 10 al 11 de noviembre con ofertas de $1 en ropa, belleza, electrónicos y productos esenciales para el hogar, además de ofertas exclusivas de $0.11 en artículos seleccionados

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy sus eventos de compras de la Semana de Black Friday y Cyber Monday, que comenzarán el 20 de noviembre a las 12:01 a.m. PST y se extenderán hasta el 1 de diciembre. Los eventos de compras presentarán millones de ofertas en categorías populares como hogar, electrónicos, belleza y ropa de marcas como BISSELL, Beats, medicube y Nike. Los clientes pueden ahorrar con grandes ofertas incluyendo hasta un 55% de descuento en productos seleccionados para el hogar de Shark, un 50% de descuento en juegos seleccionados de Nintendo y un 50% de descuento en ropa seleccionada de NAADAM, además de algunos de nuestros precios más bajos del año hasta ahora en marcas como Kiehl's, LEGO, PlayStation y Bose. Los compradores también pueden explorar los mejores regalos de la temporada en la Tienda de las Fiestas de Amazon, incluyendo productos exclusivos de Amazon como el paquete festivo de maquillaje Charlotte Tilbury y juguetes de Fisher-Price y Hot Wheels; explorar los mejores juguetes del Holiday Kids Gift Book de este año como los sets de LEGO de Star Wars y Creator; y descubrir nuevas ofertas diarias durante los eventos con Las Grandes Ofertas del Día—con descuentos imperdibles, hasta agotar existencias. Cada día, los clientes pueden descubrir nuevas y emocionantes ofertas en categorías como regalos de 4 estrellas, incluyendo un 55% de descuento en la cafetera Keurig K-Express, juguetes para todos, con un 50% de descuento en Squishmallows seleccionados y regalos premium con 40% de descuento en la Bicicleta NordicTrack Ciclo de estudio comercial.









"Amazon es el lugar para los ahorros de compras de la temporada festiva. Estamos proporcionando a los clientes ofertas increíbles durante la Semana de Black Friday y Cyber Monday a través de una gran selección de productos, con grandes descuentos en más de 35 categorías y algunos de nuestros precios más bajos del año en las mejores marcas", dijo Doug Herrington, CEO de Amazon Stores a nivel mundial. "Nuestro objetivo es igualar o superar los precios de otros minoristas todos los días para que los clientes no tengan que perder tiempo comparando precios. Con velocidades de entrega récord—incluyendo entrega el mismo día en más de 9,000 ciudades y pueblos de EE.UU. y miles de ciudades más pequeñas, pueblos y comunidades rurales para fin de año—los clientes pueden obtener todo lo que quieran y necesiten para la temporada festiva rápidamente, ya sea que vivan en una ciudad grande o una comunidad rural".

Esenciales para las fiestas a los mejores precios

Los clientes pueden preparar sus hogares para las fiestas con increíbles ahorros en artículos esenciales de temporada como decoración, entretenimiento y alimentos. Los compradores encontrarán hasta un 40% de descuento en decoración festiva de marcas como Lenox y Yankee Candle. Los preparativos para los regalos se hacen asequibles con materiales para envolver regalos a partir de $3, incluyendo papel festivo, bolsas de regalo, cintas, lazos y cinta adhesiva; y regalos para aquellos recibiendo invitados a partir de $10 como velas de temporada, piezas decorativas para servir y accesorios artesanales de cocina. Para su cena festiva, los clientes pueden aprovechar la oferta exclusiva de Amazon "Alimenta a 5 por $25" para la cena de Acción de Gracias—con pavo Butterball, guarniciones caseras y un pastel clásico listo para servir —haciendo que recibir en casa sea festivo y asequible esta temporada.

La Tienda de las Fiestas: regalos seleccionados para cada lista

La Tienda de las Fiestas de Amazon es el destino definitivo para encontrar regalos, con colecciones seleccionadas que hacen que descubrir el regalo perfecto sea sencillo. Esta temporada, los clientes pueden explorar listas Top 100 y guías de regalos organizadas por persona, rango de precio e interés—desde artículos para rellenar calcetines hasta selecciones premium para aquellos en sus listas para los que se les haga más difícil de comprar. Los clientes también pueden explorar la lista anual de Juguetes que Nos Encantan y el Holiday Kids Gift Book con los juguetes, juegos y entretenimiento más emocionantes de la temporada, con ofertas durante toda la experiencia de compra.

Compra mientras ves el juego: cobertura deportiva exclusiva y compras en Black Friday

Por primera vez, Prime Video transmitirá 15 horas de acción deportiva exclusivamente en vivo durante Black Friday, sin requerir suscripción o membresía Prime. La cobertura comienza a las 6:00 a.m. PST con el esperado regreso del evento de golf "The Skins Game" del PGA TOUR, seguido por el tercer partido anual de Black Friday Football con los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, recibiendo a los Chicago Bears. El día concluye con una doble cartelera de la NBA en Prime que incluye los Milwaukee Bucks contra los New York Knicks, seguido por los Dallas Mavericks contra los Los Angeles Lakers. Los fans pueden ver y comprar simultáneamente con la experiencia mejorada "Shop the Game"—simplemente presiona hacia "arriba" en tu control remoto o abre la aplicación de Amazon Shopping y busca "Shop the Game" para encontrar grandes ofertas incluidas en las transmisiones. Los fanáticos del deporte pueden comprar artículos esenciales para el día del juego, incluyendo ropa personalizada de la NFL y la NBA diseñada por Creadores de Amazon como Brittany Mahomes, Normani, Winnie Harlow y Jordyn Woods, tanto como mercancía oficial de marcas premium.

Primer vistazo a las mejores ofertas

Los eventos de compras de la Semana de Black Friday y Cyber Monday traen ahorros festivos de Amazon del 20 de noviembre al 1 de diciembre, con increíbles ofertas en todas las categorías en amazon.com/blackfriday y amazon.com/cybermonday.

Dispositivos de Amazon: Ahorra hasta un 50% en dispositivos Amazon seleccionados, incluyendo los lanzamientos recientes como Echo Dot Max, Fire TV 50" 4-Series, Blink Mini 2K+ y Blink Outdoor 2K+. Los clientes también pueden ahorrar en favoritos como Echo Show 11, tabletas Fire HD 8 y 10, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe Essentials Bundle y Ring Indoor Cam.

Ahorra hasta un 50% en dispositivos Amazon seleccionados, incluyendo los lanzamientos recientes como Echo Dot Max, Fire TV 50" 4-Series, Blink Mini 2K+ y Blink Outdoor 2K+. Los clientes también pueden ahorrar en favoritos como Echo Show 11, tabletas Fire HD 8 y 10, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe Essentials Bundle y Ring Indoor Cam. Productos de temporada : Ahorra hasta un 50% en árboles de Navidad artificiales de National Tree Company y Fraser Hill Farm. Los clientes también pueden encontrar hasta un 40% de descuento en adornos de Lenox y hasta un 20% de descuento en papel de regalo, bolsas y lazos festivos de Hallmark.

: Ahorra hasta un 50% en árboles de Navidad artificiales de National Tree Company y Fraser Hill Farm. Los clientes también pueden encontrar hasta un 40% de descuento en adornos de Lenox y hasta un 20% de descuento en papel de regalo, bolsas y lazos festivos de Hallmark. Comestibles : Ahorra en comidas completas para las fiestas, incluyendo pavo Butterball a $0.69 por libra, acompañamientos ya preparados como relleno casero, puré de papas y guarniciones tradicionales de marcas seleccionadas—todo en-línea para entrega el mismo día donde esté disponible y en tiendas Amazon Fresh. Los clientes también pueden disfrutar de excelentes precios en una amplia selección de ingredientes frescos como zanahorias, frijoles verdes y papas doradas, además los fanáticos del vino pueden ahorrar un 20% al comprar 6 o más botellas a través de Amazon Fresh (válido hasta 11/30). Visita amazon.com/grocery para nuestra selección completa de alimentos disponibles en tu área.

: Ahorra en comidas completas para las fiestas, incluyendo pavo Butterball a $0.69 por libra, acompañamientos ya preparados como relleno casero, puré de papas y guarniciones tradicionales de marcas seleccionadas—todo en-línea para entrega el mismo día donde esté disponible y en tiendas Amazon Fresh. Los clientes también pueden disfrutar de excelentes precios en una amplia selección de ingredientes frescos como zanahorias, frijoles verdes y papas doradas, además los fanáticos del vino pueden ahorrar un 20% al comprar 6 o más botellas a través de Amazon Fresh (válido hasta 11/30). Visita amazon.com/grocery para nuestra selección completa de alimentos disponibles en tu área. Electrónicos : Ahorra hasta un 50% en productos electrónicos seleccionados de JBL y Canon y hasta un 45% en audio selecto de Bose y accesorios para PC de ACER y ASUS. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 40% de descuento en entretenimiento seleccionado para el hogar de LG, TCL y Hisense y hasta un 35% de descuento en productos seleccionados de Samsung y Google.

: Ahorra hasta un 50% en productos electrónicos seleccionados de JBL y Canon y hasta un 45% en audio selecto de Bose y accesorios para PC de ACER y ASUS. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 40% de descuento en entretenimiento seleccionado para el hogar de LG, TCL y Hisense y hasta un 35% de descuento en productos seleccionados de Samsung y Google. Hogar : Ahorra hasta un 55% en productos seleccionados para el hogar de Shark y hasta un 40% de descuento en productos seleccionados para el cuidado de pisos de BISSELL e iRobot. Los clientes también pueden encontrar hasta un 35% de descuento en cuidado de pisos seleccionados de Dyson, mobiliario seleccionado de Signature Design by Ashley y hasta un 25% de descuento en equipaje de Away, además de equipo de ejercicio seleccionado de NordicTrack.

: Ahorra hasta un 55% en productos seleccionados para el hogar de Shark y hasta un 40% de descuento en productos seleccionados para el cuidado de pisos de BISSELL e iRobot. Los clientes también pueden encontrar hasta un 35% de descuento en cuidado de pisos seleccionados de Dyson, mobiliario seleccionado de Signature Design by Ashley y hasta un 25% de descuento en equipaje de Away, además de equipo de ejercicio seleccionado de NordicTrack. Cocina : Ahorra hasta un 50% en electrodomésticos de cocina seleccionados de Ninja y hasta un 40% en productos esenciales de cocina seleccionados de Bentgo, Vitamix, Staub y Nespresso, incluyendo ofertas en capsulas de Nespresso Original Line. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 35% de descuento en máquinas de espresso y café seleccionadas de Keurig y De'Longhi y hasta un 25% de descuento en marcas premium de cocina como Breville y Our Place.

: Ahorra hasta un 50% en electrodomésticos de cocina seleccionados de Ninja y hasta un 40% en productos esenciales de cocina seleccionados de Bentgo, Vitamix, Staub y Nespresso, incluyendo ofertas en capsulas de Nespresso Original Line. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 35% de descuento en máquinas de espresso y café seleccionadas de Keurig y De'Longhi y hasta un 25% de descuento en marcas premium de cocina como Breville y Our Place. Belleza : Ahorra hasta un 50% en productos de belleza premium seleccionados de Lancôme y fragancias de lujo de Armani Beauty y Maison Margiela. Los clientes también pueden descubrir hasta un 30% de descuento en productos esenciales para el cuidado de la piel de Kiehl's, ELEMIS, Sol de Janeiro y medicube, favoritos de maquillaje de NYX PROFESSIONAL MAKEUP, Milk Makeup y Tarte, además de productos de belleza seleccionados de Drybar y Shark.

: Ahorra hasta un 50% en productos de belleza premium seleccionados de Lancôme y fragancias de lujo de Armani Beauty y Maison Margiela. Los clientes también pueden descubrir hasta un 30% de descuento en productos esenciales para el cuidado de la piel de Kiehl's, ELEMIS, Sol de Janeiro y medicube, favoritos de maquillaje de NYX PROFESSIONAL MAKEUP, Milk Makeup y Tarte, además de productos de belleza seleccionados de Drybar y Shark. Moda: Ahorra hasta un 50% en moda seleccionada de NAADAM, GAP, Levi's, Cinq A Sept y Derek Lam 10 Crosby. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 40% de descuento en ropa de Theory, AllSaints, New Balance, Carhartt y ASTR the Label, además de hasta un 25% de descuento en estilos seleccionados de Shopbop con marcas como LE BOP, PAIGE y FRAME.

Ahorra hasta un 50% en moda seleccionada de NAADAM, GAP, Levi's, Cinq A Sept y Derek Lam 10 Crosby. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 40% de descuento en ropa de Theory, AllSaints, New Balance, Carhartt y ASTR the Label, además de hasta un 25% de descuento en estilos seleccionados de Shopbop con marcas como LE BOP, PAIGE y FRAME. Juguetes: Ahorra hasta un 40% en juguetes seleccionados de MAGNA-TILES, Melissa & Doug, Little Tykes, Play-Doh y NERF. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 30% de descuento en juguetes clásicos seleccionados de Hasbro Gaming, Fisher-Price y American Girl, además de personajes favoritos de Disney, WICKED, Barbie, Star Wars, Marvel y Harry Potter.

Ahorra hasta un 40% en juguetes seleccionados de MAGNA-TILES, Melissa & Doug, Little Tykes, Play-Doh y NERF. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 30% de descuento en juguetes clásicos seleccionados de Hasbro Gaming, Fisher-Price y American Girl, además de personajes favoritos de Disney, WICKED, Barbie, Star Wars, Marvel y Harry Potter. Libros: Ahorra hasta un 80% en libros Kindle y hasta un 65% en libros impresos, incluyendo favoritos de los editores de las listas de los Mejores Libros del Año de Amazon de los últimos 25 años como A Little Life de Hanya Yanagihara, The Silent Patient de Alex Michaelides y The Devil in the White City de Erik Larson. Los clientes también pueden disfrutar de 3 meses de Kindle Unlimited por solo $0.99, desbloqueando millones de títulos en todos los géneros. Se aplican términos y condiciones. Ve aquí para más detalles.

Compra ahora: Amazon Haul celebra su primer año

Amazon está celebrando el crecimiento y la expansión global de Amazon Haul con un evento exclusivo de venta global que dura dos días del 10 al 11 de noviembre, presentando una increíble selección de ofertas por tan solo $0.11, una de nuestras oportunidades de ahorros más grandes antes de que comience la Semana de Black Friday. Amazon Haul hace más fácil que nunca descubrir los productos más buscados a precios ultrabajos, todos por $20 o menos, en una amplia gama de categorías incluyendo moda, hogar, estilo de vida, electrónicos y otros productos. Los clientes pueden encontrar Amazon Haul en la aplicación Amazon Shopping buscando "Haul" en la barra de navegación, navegando a Amazon Haul desde el icono del menú principal, o visitando amazon.com/haul.

Destacando pequeñas empresas: apoyando a los vendedores independientes

Esta temporada festiva, Amazon está haciendo más fácil que nunca comprar de pequeños negocios a través de la Tienda de las Fiestas de Pequeñas Empresas en amazon.com/smallbusinessgifts. La tienda presenta productos únicos de pequeñas empresas en una gran variedad de categorías. Los compradores pueden buscar la insignia de pequeña empresa y explorar guías de regalos festivos para encontrar regalos únicos y ofertas que no se pueden perder, incluyendo hasta un 50% de descuento en productos para el cuidado de la piel de TruSkin y bicicletas de equilibrio para niños seleccionadas de KRIDDO; 35% de descuento en la Varita de Terapia de Luz Roja Solawave; hasta un 30% de descuento en Le SpritzVariety paquete de 16 sin alcohol de Ghia, auriculares de Raycon, champú para mascotas de Honest Paws y productos seleccionados de Blissy y hasta un 20% de descuento en Phlur. La alegría de dar es aún más grande cuando tu compra apoya el sueño de un emprendedor.

Compras inteligentes: cómo usar Rufus esta temporada festiva

Experimenta la magia de tener tu propio comprador personal esta temporada festiva con Rufus, el asistente de compras con inteligencia artificial (IA) de Amazon, que puede encontrar los regalos perfectos para cada persona especial en tu lista mientras disfrutas de las fiestas con menos estrés:

Ahorra tiempo con recomendaciones de ofertas personalizadas: Durante eventos de ofertas como la Semana de Black Friday y Cyber Monday, los clientes pueden simplemente preguntarle a Rufus "¿Cuáles son las mejores ofertas para mí?" o "¿Hay artículos en mi lista de deseos en oferta?" y Rufus identificará rápidamente oportunidades de ahorro personalizadas basadas en su historial de compras y listas de deseos.

Durante eventos de ofertas como la Semana de Black Friday y Cyber Monday, los clientes pueden simplemente preguntarle a Rufus "¿Cuáles son las mejores ofertas para mí?" o "¿Hay artículos en mi lista de deseos en oferta?" y Rufus identificará rápidamente oportunidades de ahorro personalizadas basadas en su historial de compras y listas de deseos. Maximiza los ahorros con compras automatizadas: Los clientes pueden pedirle a Rufus "Compra estos auriculares cuando tengan un 30% de descuento" y el asistente monitoreará los precios cada 30 minutos, completando automáticamente las compras cuando los artículos alcancen los precios objetivo—asegurando que los compradores nunca se pierdan descuentos festivos de tiempo limitado mientras se concentran en lo que más importa durante la temporada de las fiestas.

Los clientes pueden pedirle a Rufus "Compra estos auriculares cuando tengan un 30% de descuento" y el asistente monitoreará los precios cada 30 minutos, completando automáticamente las compras cuando los artículos alcancen los precios objetivo—asegurando que los compradores nunca se pierdan descuentos festivos de tiempo limitado mientras se concentran en lo que más importa durante la temporada de las fiestas. Encuentra productos similares con imágenes: Los compradores pueden subir imágenes a Rufus para encontrar productos visualmente similares o pedirle a Rufus que encuentre "vestidos con esta silueta pero por menos de $100", reduciendo inmediatamente las opciones de regalos que se ajustan tanto a las preferencias de estilo como a las limitaciones de presupuesto.

Los compradores pueden subir imágenes a Rufus para encontrar productos visualmente similares o pedirle a Rufus que encuentre "vestidos con esta silueta pero por menos de $100", reduciendo inmediatamente las opciones de regalos que se ajustan tanto a las preferencias de estilo como a las limitaciones de presupuesto. Convierte listas escritas a mano en carritos digitales: La función de lista escrita a mano en Rufus permite a los clientes convertir listas de compras tradicionales en carritos digitales con una sola foto.

La función de lista escrita a mano en Rufus permite a los clientes convertir listas de compras tradicionales en carritos digitales con una sola foto. Simplifica decisiones de compra complejas: Rufus puede hacer búsquedas extensas para ayudar a los clientes que no están seguros de por dónde empezar a comprar para un ser querido. Los compradores pueden preguntar "¿Qué necesita alguien para crear un estudio de fotografía en casa?" y Rufus ofrecerá resultados digeribles y recomendaciones conscientes del presupuesto.

Y para los clientes que están atascados y simplemente no pueden tomar una decisión, la innovación de compras más reciente de Amazon, Help Me Decide, analiza la actividad de navegación, búsquedas, historial de compras y preferencias para recomendar el producto adecuado, ayudando a los compradores a completar sus compras festivas con confianza y dejándoles más tiempo para disfrutar de las festividades.

De la lista de deseos a la puerta: entrega rápida y gratuita durante las fiestas

Amazon ahora ofrece entrega el mismo día en millones de artículos en más de 9,000 ciudades y pueblos de EE.UU., y los miembros Prime tienen acceso a más de 300 millones de artículos con envío Prime gratuito, con decenas de millones de artículos disponibles para entrega el mismo día o al día siguiente. Antes de fin de año, Amazon llevará la entrega el mismo día y al día siguiente a miles de ciudades más pequeñas, pueblos y comunidades rurales en todo EE.UU. La amplia selección, incluyendo alimentos y productos esenciales para la casa, salud, belleza, bebé y alimentos para mascotas, está disponible para entrega o recogida en cuestión de horas, garantizando que los clientes tengan todo lo que quieran y necesiten para prepararse para las fiestas. Con estas convenientes opciones de entrega, los clientes pueden comprar con confianza sabiendo que sus compras festivas llegarán a tiempo.

Sobre Amazon Prime

Prime es ahorros, conveniencia, entretenimiento e innovación en compras, todo en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros Prime en todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, valor excepcional y entrega rápida de. En EE.UU ofrecemos más de 300 millones de artículos con envío gratuito de Prime, incluyendo decenas de millones de productos disponibles con entrega el mismo día o al día siguiente.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: la obsesión por el cliente, la pasión por la innovación, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo.

