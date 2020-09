Llegan a California bomberos mexicanos para ayudar a combatir incendios

Un equipo de bomberos mexicanos llegó a California, Estados Unidos (EEUU), para ayudar a combatir los incendios forestales que azotan la región.

“Estamos orgullosos de tenerlos aquí”, dijo el encargado forestal de la regional del Pacífico suroeste del Servicio Forestal de EEUU, Tony Scardina. Los bomberos mexicanos fueron recibidos por miembros del Servicio Forestal de Estados Unidos.

“Los incendios no tiene fronteras, los incendios no tienen diferencias idiomas y culturas. Al final todos hablamos el mismo idioma cuando se trata de combatir incendios”, dijo el director nacional de incendios de la Comisión Nacional Forestal de México.

Son 144 mil acres que están en peligro ante las voraces llamas que se extienden y que los bomberos mexicanos ayudarán a combatir.

Hasta el jueves el incendio de en Sequoai solo había sido contenido en un 35 por ciento, con la ayuda se espera que mejore los trabajos para evitar la propagación.

Más de 23 grandes siniestros forestales están ardiendo en California y 12 más en Oregón. Son más de 3.4 millones de acres los consumidos en el estado.

Además, de los bomberos mexicanos se destacó el arribo de equipo de Canadá, después que EEUU solicitara ayuda.

#NationalFireNews: Fire personnel requested from Canada & U.S. Military to assist with wildfires in CA & OR, along with 5 crews totaling 100 firefighters & 4 agency reps from Guadalajara, Mexico. Full news release –> https://t.co/QO4lBBLyDR #FireYear2020 #FirefightingResources pic.twitter.com/L4F5t68q1k

— National Interagency Fire Center (@NIFC_Fire) September 24, 2020