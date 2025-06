Llega FoodChain ID Mentor: la orientación basada en IA para una innovación más inteligente en el sector de alimentación y bebidas

FAIRFIELD, Iowa--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, proveedor de servicios y tecnología para la industria alimentaria, anuncia FoodChain ID Mentor, una revolucionaria innovación de IA que permite a los equipos de desarrollo de productos ofrecer productos más rápidamente y con mayor precisión al convertir fuentes de conocimiento desconectadas en una guía confiable. FoodChain ID Mentor analiza el estado actual de las fórmulas y aplica la orientación de forma dinámica, proporcionando información y advertencias en tiempo real que aceleran el tiempo de comercialización y reducen el mantenimiento, muchas veces costoso, y la repetición del trabajo por parte de los equipos de innovación.









FoodChain ID Mentor convierte los Procedimientos Operativos Estándar (POE) de una empresa, los conocimientos de los expertos y la experiencia histórica en una guía automatizada que orienta a los desarrolladores en las primeras fases del proceso. Así, puede ayudarles a desarrollar de forma eficiente productos que cumplan una amplia gama de requisitos, tanto internos como externos. Gracias a la orientación basada en la IA integrada en los flujos de trabajo de desarrollo, los equipos reciben información oportuna e inteligente que refleja las normas internas y las mejores prácticas de su organización. FoodChain ID Mentor reduce la dependencia de las revisiones manuales, mejora los resultados de formulación y aumenta el rendimiento empresarial.

«En FoodChain ID, nuestra misión siempre ha sido apoyar al sector de alimentos y bebidas con soluciones que impulsen la eficiencia, la seguridad y la innovación», comentó Conor Kearney, director ejecutivo de FoodChain ID. «Estamos muy contentos de comunicar que nuestras herramientas de IA están transformando por completo el proceso de formulación mediante la combinación de nuestra experiencia global y el conocimiento específico del cliente directamente en sus flujos de trabajo».

A diferencia de otras herramientas de IA con las que cuenta el mercado, FoodChain ID Mentor ofrece un enfoque práctico para garantizar que la orientación sea inmediatamente aplicable y beneficiosa para los retos diarios a los que se enfrentan los desarrolladores de productos de alimentación y bebidas. FoodChain ID Mentor se ha descrito como algo similar a tener personal sénior continuamente disponible para apoyar y guiar al equipo durante todo el proceso de desarrollo. Al combinar la enorme experiencia de FoodChain ID en el sector, los datos y conjuntos de reglas elaborados por expertos y los propios criterios de la empresa, FoodChain ID Mentor ofrece resultados altamente procesables.

Jason Grimm, vicepresidente sénior de Soluciones Digitales de FoodChain ID, explica: «FoodChain ID ha aplicado su experiencia ayudando a clientes de todo el mundo a desarrollar herramientas integradas basadas en IA. FoodChain ID Mentor traduce lo complejo en algo claro, lo que ofrece a los desarrolladores de alimentos y bebidas la confianza para avanzar más rápido sin comprometer el cumplimiento o la calidad».

La demostración de FoodChain ID Mentor tendrá lugar en la IFT FIRST Annual Expo and Exhibit de Chicago, del 14 al 16 de julio en el stand S1616 de FoodChain ID. Además, FoodChain ID compartirá aplicaciones prácticas de herramientas de IA el 16 de julio en el IFT FIRST Solutions Stage de 11:15 a 11:45. Para programar una demostración en la feria IFT First, visite www.FoodChainID.com/event/ift-first/.

Acerca de FoodChain ID

FoodChain ID es el proveedor de confianza de más de 30 000 empresas de toda la cadena de suministro mundial. Una empresa que ofrece soluciones tecnológicas y conocimientos técnicos para mantener la seguridad, la conformidad y la transparencia de la cadena de suministro de alimentos. Entre sus áreas de servicio se incluyen el desarrollo de productos, el cumplimiento de normativas, la certificación de seguridad alimentaria, la certificación de productos y la realización de pruebas. Para más información, visite www.FoodChainID.com.

