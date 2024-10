Livestream por LinkedIn de Esri durante la COP16 con Katharine Hayhoe, Oxygen Conservation y Esri UK: Trazando el futuro de la biodiversidad  

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri:





Fecha: jueves 31 de octubre de 2024

Hora: 8:00 hora del Pacífico | 15:00 GMT

Moderadora: Katharine Hayhoe, climatóloga

Panelistas:

Lara Salam, experta en GIS y visualización de datos de Oxygen Conservation



Tash Senior, consultora en GIS de Esri UK

Esri, líder mundial en soluciones de software de Sistemas de Información Geográfica (GIS), organiza una transmisión en directo en LinkedIn el jueves 31 de octubre, moderada por la prestigiosa climatóloga Katharine Hayhoe y en la que participarán Oxygen Conservation y Esri UK.

Resulta imposible ignorar los efectos del cambio climático. ¿Cómo pueden utilizarse la ciencia y la tecnología para comprender mejor y mitigar el cambio climático? Mientras los gobiernos de todo el mundo se reúnen para la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, únase a la climatóloga Katharine Hayhoe en una conversación que arrojará luz sobre la conexión natural entre el cambio climático y la biodiversidad.

En esta transmisión en directo, hablaremos de Biodiversity Net Gain (BNG), la iniciativa de Inglaterra por alinear el sector de la planificación y el desarrollo con los objetivos globales de biodiversidad de la COP16. Si se aplican a escala mundial, las prácticas y principios de BNG pueden ayudar a los países a restaurar su biodiversidad y a ser más resistentes al cambio climático.

Escuche cómo nuestros invitados exploran el BNG a través de la planificación y la conservación; vea cómo se utiliza el software GIS para cartografiar, rastrear e informar sobre las mejoras de la biodiversidad; y conozca la conexión entre biodiversidad y resistencia climática.

