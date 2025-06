Lisa Sequino será la nueva presidente del grupo de marcas de maquillaje de The Estée Lauder Companies

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy el nombramiento de Lisa Sequino como nueva presidente del grupo de marcas de maquillaje (Makeup Brand Cluster), quien ahora se encargará de la dirección estratégica y el crecimiento mundial del maquillaje, además de supervisar la cartera de marcas de maquillaje de la empresa, entre ellas, M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox y GLAMGLOW. Sequino asumirá el cargo a partir del 9 de junio de 2025 y trabajará bajo las órdenes de Jane Hertzmark Hudis, vicepresidente ejecutiva y directora de marca.









Sequino es una directiva respetada, con más de dos décadas de experiencia en la industria de la belleza y regresa a The Estée Lauder Companies con una combinación singular de conocimiento institucional profundo y éxito demostrado en funciones de directora ejecutiva. En su nuevo cargo, será responsable de acelerar la innovación y las tendencias en maquillaje, cambiar radicalmente la captación de los consumidores y mejorar la relevancia a nivel local. Este nombramiento refleja la inversión continua de la empresa en la consolidación de su categoría de maquillaje y en el aprovechamiento de las oportunidades a largo plazo.

"Es un placer darle la bienvenida a Lisa como nueva líder de nuestra división de maquillaje", manifestó al respecto Jane Hertzmark Hudis. "Es una líder destacada, con una amplia trayectoria en promoción de marca y resultados empresariales. Su talento es combinar pensamiento estratégico y conceptual, mentalidad emprendedora y excelencia operativa, de modo que está excepcionalmente capacitada para acelerar nuestra división de maquillaje y llevarla a su próxima fase de crecimiento. Con el liderazgo de Lisa, vamos a trabajar para conquistar a los consumidores de maquillaje actuales de todas las generaciones, geografías y canales".

Con nueve años de experiencia en The Estée Lauder Companies en funciones de responsabilidad, tanto en el negocio global como en el de Norteamérica, el amplio conocimiento de Sequino sobre la empresa y sus marcas le permitirá acelerar rápidamente el impulso de la división de marcas de maquillaje. Ocupó el cargo de vicepresidente ejecutiva y directora general de Estée Lauder Norteamérica, su región de origen, donde dirigió la estrategia de comercialización y la ejecución de la marca insignia de la empresa. Posteriormente, fue ascendida a vicepresidente ejecutiva de Marcas Norteamérica, donde supervisó una cartera de productos para el cuidado de la piel, maquillaje y fragancias de diversas marcas y se encargó de optimizar las sinergias de las marcas y acelerar la ejecución en todas las categorías y canales de la región.

Tras esta trayectoria que dejó tantas repercusiones positivas en la empresa, Sequino ocupó el cargo de directora general de JLo Beauty, la marca de belleza de Jennifer López y recientemente fue directora general de Supergoop!, donde fomentó una mentalidad independiente y centrada en el aspecto digital para ampliar su presencia mundial. Con su conducción, Supergoop! captó las tendencias emergentes para lanzar productos innovadores de la marca, en particular, cremas hidratantes con color, bálsamos labiales y polvos fijadores, que redefinieron la categoría de Supergoop! y ampliaron las ocasiones de uso por parte de los consumidores.

"Estoy encantada de volver a The Estée Lauder Companies para ayudar a impulsar el próximo capítulo de crecimiento en la categoría del maquillaje", expresó por su parte Lisa Sequino. "Hay una oportunidad enorme para llegar a consumidores nuevos de maquillaje a nivel mundial si aceleramos la innovación y las tendencias, agilizando la adquisición de consumidores en todos los canales, en particular, desde los medios digitales y las redes sociales, además de asegurar la relevancia local para atraer al consumidor de maquillaje actual. Será un placer colaborar con los equipos extraordinarios que hay detrás de M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox y GLAMGLOW para descubrir nuevas oportunidades, ampliar nuestra repercusión e impulsar resultados empresariales significativos"

