Lionel Messi revela que se arrepiente de no haber aprendido inglés durante su infancia

El futbolista argentino Lionel Messi sorprendió al compartir una reflexión personal durante su participación en el podcast “Miro de atrás”. En esa ocasión habló sobre la importancia de la educación y las oportunidades que perdió por no haber aprendido inglés desde temprana edad.

En una conversación relajada junto al arquero Nahuel Guzmán, uno de los conductores del programa, el capitán de la selección argentina reconoció que, aunque ha tenido una carrera llena de éxitos, existe un aspecto de su formación que lamenta no haber desarrollado.

Messi explicó que, a lo largo de su trayectoria, ha tenido la oportunidad de coincidir con figuras influyentes a nivel mundial. Sin embargo, en algunos casos no pudo mantener conversaciones fluidas debido a la barrera del idioma. Esta situación, afirmó, le hizo reflexionar sobre el valor de la preparación académica.

El delantero también destacó que esta experiencia lo ha motivado a aconsejar a sus hijos sobre la importancia de estudiar y aprovechar las oportunidades educativas desde pequeños. Sobre todo, resaltó el aprendizaje de otros idiomas.

Las declaraciones del astro argentino ponen en evidencia que, más allá del éxito profesional, la educación continúa siendo un elemento clave para el crecimiento personal y la comunicación en un entorno global.