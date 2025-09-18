Lionel Messi renueva contrato millonario con Inter Miami

Lionel Messi renueva contrato con Inter Miami y consolida su estadía en la liga estadounidense. El acuerdo, informado por diversos medios internacionales, confirma que la leyenda argentina seguirá ligado al club por varios años más, impulsando así la popularidad y el nivel competitivo de la Major League Soccer (MLS).

Messi, quien llegó al Inter Miami en 2023, ha logrado revolucionar tanto al club como a la MLS con su presencia. El nuevo contrato multianual asegurará la permanencia del astro en territorio estadounidense, bajo términos que reflejan su estatus de superestrella mundial.

El impacto de la continuidad de Lionel Messi en la MLS trasciende lo deportivo. Su contrato beneficia la economía del club, aumenta la atención mediática y fortalece la presencia del fútbol en Estados Unidos. En lo deportivo, Messi apunta a liderar a Inter Miami a conquistar títulos y consolidar al equipo como referente en la región.

Además, la permanencia del campeón mundial fomenta el interés de figuras internacionales y eleva el perfil de la liga, beneficiando a jugadores y aficionados.De cara a futuros retos, Inter Miami busca capitalizar el legado de Messi y motivar a nuevas generaciones, con la expectativa de grandes logros deportivos y mayor proyección global