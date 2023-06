Lionel Messi habla por primera vez sobre el fracaso de su relación con la afición del PSG

La salida de Lionel Messi del Paris Saint Germain aún está fresca en la memoria de los aficionados al fútbol. El club francés, utilizando su poderío económico y su estatus, logró fichar al considerado mejor jugador de todos los tiempos, pero lamentablemente no supo aprovechar al máximo su talento. Ahora, por primera vez, el astro argentino ha decidido contar su versión y hablar sobre el quiebre en su relación con la afición del PSG.

“Al principio fue algo muy bonito, el recibimiento que tuve. Lo he dicho en muchas ocasiones. Sin embargo, después la gente empezó a tratarme de manera diferente, al menos una parte de la afición de París. Aunque la gran mayoría todavía me ve y me trata como al principio, sí hubo un distanciamiento con una parte considerable de los seguidores del PSG. Obviamente, no fue mi intención. Simplemente sucedió, como ya había ocurrido antes con Mbappé y Neymar. Sé que es su forma de actuar”, reveló Messi en un adelanto de la entrevista que concedió a Bein Sports y que se publicará este sábado.

No obstante, la Pulga dejó en claro que no guarda rencor alguno hacia aquellos fanáticos que comenzaron a maltratarlo durante los últimos días de su ciclo en el PSG. “Me quedo con todas las personas que sí me respetaron, al igual que siempre he respetado a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es simplemente una anécdota”, aseguró Messi.

Por otro lado, Lionel Messi también explicó los motivos que lo llevaron a elegir al equipo parisino sobre otras opciones que se presentaron cuando tuvo que abandonar el FC Barcelona, club en el que había jugado prácticamente toda su vida.

“Vine a París porque me gustaba el club. Tenía amigos, conocidos en el vestuario, compañeros de la selección y otros con los que ya había coincidido anteriormente. Me pareció que, más allá de lo que era el club en sí, tendría una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar al que pudiera ir”, explicó Messi.

A pesar de tener la opción de extender su contrato por un año más, Leo Messi decidió no continuar en el Paris Saint Germain. Tras dos temporadas, el jugador argentino optó por abandonar el proyecto qatarí y decidió continuar su carrera en el fútbol estadounidense. Aunque aún falta la firma del contrato y el anuncio oficial, Messi tiene todo acordado para jugar en el Inter Miami.