Lionel Messi firma con el Inter de Miami y rechaza millonaria oferta de Arabia Saudita, según BBC

El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, se unirá al Inter de Miami, confirmaron fuentes de entero crédito tras varios días de especulaciones.

Messi hará oficial su decisión una vez que se concreten algunos detalles del acuerdo económico y las temporadas que incluirá el convenio.

La decisión de formar parte de la Liga de Estados Unidos (EEUU) se da tras pláticas con directivos del Barcelona, con los cuales no se llegó a un convenio.

Las opciones de Messi eran Barcelona, la Liga Árabe y la Liga de EEUU. Con el anuncio, la BBC asegura que Messi ha rechazado una millonaria suma del equipo de Arabia Saudita.

“Última Hora. Lionel Messi al Inter de Miami. ¡Allá vamos! La decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas”, detalló el comunicador deportivo Fabricio Romano.

El periodista destacó que, con la decisión, la Liga Árabe y Barcelona pierden su oportunidad de fichar al capitán de la selección campeona del mundo.

El ex delantero del Barcelona rechazará una oferta más lucrativa del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Jorge Messi, papá del astro del fútbol, Lionel Messi, se reunió el lunes con el presidente del Barcelona, avivando los rumores de un regreso al club de sus amores.

El progenitor dejó claro que el deseo del deportista era volver al club español, pero este miércoles se confirma que jugará con el Inter de Miami.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023