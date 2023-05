Lionel Messi dejaría el PSG al final de la temporada

El capitán argentino Lionel Messi dejará el Paris Saint Germain (PSG) al finalizar la temporada, aseguró el experto en fútbol Fabrizio Romano.

Romano escribió en su cuenta de Twitter que no existen dudas de que el astro del fútbol no continuará en el club.

La noticia del retiro llega un día después de que se informara que el club sancionó a Messi por viajar a Arabia sin autorización.

“Detrás de escena, ahora se sabe que el padre de Leo, Jorge, le comunicó la decisión al PSG hace ya un mes debido al proyecto”, cita el experto sobre la salida de Messi al finalizar la temporada.

