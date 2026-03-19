El futbolista argentino Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al marcar su gol número 900 como profesional. Así, se consolida como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

El logro se concretó durante un partido con Inter Miami en la Concacaf Champions Cup. En ese encuentro, el delantero anotó tempranamente y elevó su cuenta goleadora. Esta cuenta abarca sus etapas en FC Barcelona, Paris Saint-Germain y la selección de Argentina.

Messi inició su camino goleador en 2005 con el Barcelona y, desde entonces, ha construido una trayectoria excepcional. La mayor parte de sus anotaciones las consiguió con el club catalán, donde firmó 672 goles en 17 temporadas. Posteriormente sumó tantos en su paso por el PSG y continúa ampliando su registro en el fútbol estadounidense.

A nivel internacional, también ha sido determinante, superando el centenar de goles con Argentina y destacando especialmente en la conquista del Mundial de 2022.

Actualmente, el único futbolista activo que también ha superado esta cifra es el portugués Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, este récord se convierte en un logro reservado para una élite histórica del deporte.

Con 900 goles en su carrera, Messi reafirma su legado y mantiene abierta la posibilidad de seguir ampliando una marca que parece difícil de igualar.