Linksys continúa afirmando su liderazgo y su compromiso con la privacidad

La privacidad de los usuarios es prioridad

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Linksys, una empresa emblemática de conectividad para el hogar y la pequeña oficina, anuncia mediante una declaración de intención las actualizaciones realizadas a su exhaustivo Compromiso de Privacidad. Hace mucho tiempo que Linksys está a la vanguardia en políticas de mejora continua sobre la protección de la información y los datos personales de sus clientes, siempre priorizando la privacidad y la seguridad en línea.





Garantizar la seguridad de la información y los datos personales del usuario al usar internet es crucial. A medida que la conectividad se vuelve más global y más datos se comparten en línea, es natural querer asegurarse de que la información personal y la actividad en línea sean privadas y seguras.* Con la creciente popularidad de la conectividad de alta velocidad, la privacidad es la máxima prioridad.

Según un informe de Reuters, la actividad en línea se disparó durante la pandemia, y al tener usuarios conectados por más tiempo, los riesgos de violación de datos, ciberseguridad comprometida, phishing y otras amenazas también aumentan. Esto pone mayor énfasis en la política de seguridad integral de Linksys: la protección de datos se torna cada vez más importante y Linksys continúa priorizando una experiencia en línea más segura para sus clientes.

“Linksys trabaja constantemente para garantizar la seguridad de los datos de sus clientes. Para Linksys es prioritario que todos y cada uno de sus clientes, independientemente del lugar del mundo en donde se encuentren, tengan una experiencia segura en línea,” afirma Jonathan Bettino, CEO de Linksys.

Esto significa que Linksys:

No realiza el seguimiento de la aplicación o las actividades en línea de sus clientes

No vende la información personal de sus clientes

Linksys es una empresa “opt-in”, por lo tanto, sus clientes siempre tienen la opción de decidir si desean recibir correos electrónicos o mensajes de texto promocionales. Si un cliente desea eliminar su nombre de una lista promocional, tiene la opción de darse de baja de los correos electrónicos o enviar un mensaje con la palabra STOP y su nombre se eliminará inmediatamente.

Otras funciones y ventajas

No hacemos seguimiento de sitios web: Los productos y las aplicaciones de Linksys no hacen seguimiento de los sitios web que visite, no guarda información sobre el contenido que haya visto en Internet ni realiza el seguimiento del uso de su aplicación o sus actividades en línea.

Los productos y las aplicaciones de Linksys no hacen seguimiento de los sitios web que visite, no guarda información sobre el contenido que haya visto en Internet ni realiza el seguimiento del uso de su aplicación o sus actividades en línea. No hacemos seguimiento de actividades: Los productos y las aplicaciones de Linksys no contienen cookies de seguimiento o de publicidad.

Los productos y las aplicaciones de Linksys no contienen cookies de seguimiento o de publicidad. No venderemos ni compartiremos su información personal: Linksys no venderá ni compartirá su información personal con fines comerciales.

Linksys no venderá ni compartirá su información personal con fines comerciales. Opciones para recibir correos electrónicos y mensajes: Linksys es una empresa “opt-in”, es decir que usted decide si desea recibir correos electrónicos o mensajes promocionales.

Linksys es una empresa “opt-in”, es decir que usted decide si desea recibir correos electrónicos o mensajes promocionales. Mayor seguridad: Los dispositivos permanecen seguros con actualizaciones de seguridad automáticas, una red independiente para invitados y otras funciones avanzadas accesibles a través de la aplicación Linksys App.

Para más información acerca del Compromiso de Privacidad de Linksys haga clic aquí.

Acerca de Linksys

En Linksys, diseñamos la simplicidad para que nunca tenga que pasar por la complejidad. Linksys es una marca emblemática que celebra 35 años innovando en productos de conectividad para el hogar y la pequeña oficina. Con muchas primicias en el sector, Linksys ofrece productos sencillos, rápidos, confiables y accesibles para el hogar y la pequeña oficina, en donde “no existe TI“.

*Compartir información a través de Internet no es 100% seguro. En sus políticas de privacidad, Linksys aconseja a sus clientes que (i) tengan cuidado al utilizar computadoras o dispositivos públicos; (ii) tengan cuidado al utilizar cualquier computadora o dispositivo al que puedan tener acceso usuarios no autorizados por ellos; y (iii) creen contraseñas sólidas y únicas para su red doméstica. Linksys no puede evitar los problemas de privacidad y seguridad generados por los usuarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación

comms@linksys.com