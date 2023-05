Lineage Logistics presenta a su nuevo director financiero

Rob Crisci vino a aportarle a Lineage sus más de 25 años de experiencia líder en materia financiera en los sectores industriales y tecnológicos, mientras la empresa continúa su camino hacia su siguiente fase de crecimiento y expansión

NOVI, Michigan.–(BUSINESS WIRE)–Lineage Logistics (“Lineage” o la “Empresa”), es uno de los fondos de inversión inmobiliaria líder en todo el mundo que ofrece soluciones industriales y logísticas con temperaturas controladas, anunció en el día de hoy el nombramiento de Rob Crisci como director financiero. Crisci llegó para aportar sus más de 25 años de experiencia líder en materia financiera en los sectores industriales y tecnológicos. Responde directamente al presidente de la empresa, el director general, Greg Lehmkuhl.





Crisci se incorpora a Lineage desde Roper Technologies (NYSE: ROP), una empresa que figura en las listas S&P 500 y Fortune 500 ye gestiona 27 empresas independientes en numerosos mercados finales. Allí, ocupó recientemente el cargo de vicepresidente ejecutivo y de director financiero. En ese puesto, tuvo la responsabilidad de supervisar las operaciones financieras mundiales de la empresa multimillonaria y desempeñó un papel fundamental en la transformación de la empresa que pasó de ser una empresa industrial cíclica a una centrada principalmente en software, lo que ayudó a aumentar los ingresos constantes, los márgenes operativos y el crecimiento orgánico de la empresa. Al ser un profesional con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, pudo desplegar con éxito más de 20.000 mil millones de dólares en capital y dirigir adquisiciones clave para Roper durante la transformación del portfolio de la empresa. Antes de ocupar el puesto de director financiero, Crisci pasó cuatro años como vicepresidente de finanzas y ocupó un cargo en el área de relación con los inversores, para mejorar las relaciones de la empresa con bancos, inversores institucionales, asesores de gobierno y otros actores financiero interesados que tienen un papel clave. Durante sus años en ejercicio, la capitalización bursátil de Roper creció, pasando de 12.000 mil millones de dólares a más de 45.000 mil millones.

Antes de trabajar en Roper, Crisci se desempeñó en el sector de inversión bancaria en VRA Partners y Morgan Keegan, en Devon Value Advisers como asesor de compras y en Deloitte & Touche como consultor de mercados de capitales.

La experiencia de Crisci como líder de equipos sumamente comprometidos y su larga trayectoria que fue dando excelentes resultados financieros le hicieron ganarse el reconocimiento de Institutional Investor, que lo nombró como parte de su equipo ejecutivo de Estados Unidos (All-America Executive Team,) para la categoría de Director de finanzas de industrias múltiples en el año 2019.

“Digo en nombre del equipo directivo y del Directorio de Lineage que no podríamos estar más contentos de que Rob empiece a formar parte de nuestro equipo como director financiero”, aseguró Lehmkuhl. “Rob ha demostrado públicamente que es líder en materia financiera empresarial, que puede aportar experiencia estratégica y operativa, además de un profundo conocimiento de los sectores industriales y tecnológicos. Mientras seguimos avanzando en nuestro camino de crecimiento y expansión, consideramos que Rob será una incorporación invaluable para nuestro equipo.

“Estoy muy impresionado con el enorme crecimiento que Lineage consiguió en los último 10 años en todo el mundo y no puedo esperar para liderar este equipo financiero de escala mundial que se forma en un momento tan crucial en la historia de la empresa”, mencionó Crisci. “Estoy muy entusiasmado de poder trabajar con Greg, del equipo directivo y con el Directorio, para seguir ayudando a que Lineage se posicione como la empresa de innovación y líder del mundo en materia de logística con temperatura controlada”.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es uno de los fondos de inversión inmobiliaria líder en todo el mundo que ofrece soluciones industriales y logísticas con temperaturas controladas. Dispone de una red mundial de más de 400 instalaciones que están situadas estratégicamente en 20 países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico y suman más de 56 millones de metros cúbicos (2000 millones de pies cúbicos) de espacio. Lineage tiene una experiencia líder en el sector cuando se trata de ofrecer un servicio logístico completo, dispone de una red inmobiliaria inigualable y busca desarrollar e implantar tecnología innovadora. Estas características aumentan la eficiencia de la cadena de distribución, fomentan la sustentabilidad, minimizan los desechos de la cadena de abastecimiento y, por sobre todas las cosas, en su calidad de patrocinador visionario de Feeding America, ayudan a que todo el mundo pueda comer. A fin de reconocer las innovaciones y las iniciativas de sustentabilidad de la empresa que son punteras en el sector, Lineage recibió el puesto número tres del top 50 de CNBC Disruptor en el año 2022, alcanzó el primer puesto en la Deloitte US Best Managed Company en el año 2022, y tuvo el puesto número 23 en la lista completa de las empresas reconocidas como las más innovadoras del mundo en el año 2019 de Fast Company. Además, fue incluida en la lista mundial de Fortune’s Change the World. (www.lineagelogistics.com)

