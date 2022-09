Lineage Logistics completa la adquisición del operador español de transporte y almacenaje en frío, Grupo Fuentes

Lineage ha completado la adquisición de Grupo Fuentes, uno de los principales proveedores



NOVI, Míchigan y ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Lineage Logistics, LLC («Lineage» o la «empresa»), uno de los proveedores líderes mundiales en soluciones logísticas y fondos de inversión en propiedades inmobiliarias (REIT, por sus siglas en ingles) para industrias con temperatura controlada, ha completado hoy la adquisición de Grupo Fuentes, un importante operador de transporte e instalaciones de almacenaje en frío, con sede en Murcia (España). La operación se anunció por primera vez el 2 de agosto de 2022.

Grupo Fuentes explota una flota de más de 500 vehículos y remolques, seis centros logísticos, un almacén de conservación en frío y servicios de valor añadido que apoyan a dichas instalaciones. También es miembro fundador de Reefer Terminal, una asociación estratégica para crear una plataforma de transporte intermodal que combina los servicios de transporte refrigerado por carretera y ferroviario.

Con el cierre de la operación, Grupo Fuentes y sus 850 empleados pasarán a formar parte de Lineage. La familia Fuentes también ocupará cargos de responsabilidad dentro de Lineage y continuará asumiendo la dirección estratégica de las operaciones de Lineage en Europa. Rafael Fuentes, CEO de Grupo Fuentes, se centrará en desarrollar la oferta de servicios de transporte de Lineage, área en el que Grupo Fuentes ya ostenta una importante presencia internacional. La familia Fuentes reinvertirá parte de las ganancias de la operación en Lineage, todo una señal de su compromiso con el negocio.

«Estoy encantado de que hayamos podido pasar rápidamente de anunciar el acuerdo a finalizarlo», destaca Fuentes. « Esto nos permitirá iniciar el proceso de integración entre Grupo Fuentes y Lineage, y materializar las ventajas que el acuerdo traerá a nuestros clientes, empleados y al sector logístico en España y en toda Europa. La integración con Lineage nos permitirá alcanzar metas más ambiciosas que las que podríamos haber logrado como empresa independiente», añade.

Harld Peters, presidente de Lineage en Europa, ha señalado: «España es un importante productor de alimentos en Europa. Nuestra presencia ampliada gracias a la adquisición de Grupo Fuentes es un todo un hito y encaja en nuestros planes de incorporar las mejores empresas de almacenamiento en frío a la familia One Lineage. Esta adquisición conectará la cadena de suministro de principio a fin para los clientes del sur de Europa y más allá, con instalaciones cerca de los centros de producción de alimentos y una amplia flota de transporte que nos permitirá ofrecer soluciones a los clientes que se extienden por toda la cadena de valor».

El Grupo Fuentes tiene su sede en Murcia y cuenta con oficinas en Galicia, Madrid, Navarra, Valencia y los Países Bajos. Entre sus clientes, la empresa cuenta con algunas de las mayores empresas españolas de alimentación y de gran distribución. Una parte importante de su negocio está centrado en servicios de almacenamiento en frío, además de logística a nivel nacional y transporte internacional hacia Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Grupo Fuentes tiene un almacén frigorífico en Murcia con hueco para 60 000 palés y planea expandir las instalaciones con otras 40 000 posiciones para palés.

Lineage se introdujo por primera vez en España en mayo de 2021 con la adquisición de los almacenes en Navarra y Asturias de Frigoríficos de Navarra y Frioastur. La adquisición de Grupo Fuentes y de su flota de transporte complementa la reciente expansión de las instalaciones de almacenaje europeas de Lineage.

Deloitte actuó como asesor financiero y legal de la familia Fuentes. Rabobank y Seven Lakes Partners actuaron como asesores financieros de Lineage, y Latham & Watkins y Garrigues fueron sus asesores legales.

Lineage Logistics es uno de los proveedores líderes mundiales en soluciones logísticas y fondos de inversión en propiedades inmobiliarias (REIT, por sus siglas en ingles) para industrias con temperatura controlada. Cuenta con una red global de más de 400 instalaciones en lugares estratégicos, con casi 57 millones de metros cúbicos de capacidad, dando cobertura a 20 países de Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

