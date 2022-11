Lineage Foundation for Good celebra su primer aniversario y anuncia la campaña “Holidays for Good”

Lineage, aprovechando el progreso reciente de la Fundación, ha lanzado la campaña “Holidays for Good” (Fiestas para el bien) que donará comidas a comunidades locales durante la temporada de las fiestas.

Este año, la Fundación ya ayudó a proporcionar 200 millones de comidas. A este ritmo, superará su objetivo a cinco años de 500 millones de comidas.

NOVI, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Lineage Foundation for Good (en adelante, la “Fundación”), la división filantrópica e independiente de Lineage Logistics, LLC (en adelante, “Lineage”), celebró recientemente su primer aniversario. Esta Fundación sin fines de lucro, que tiene como objetivo redirigir alimentos que, de otro modo, terminarían desechándose, y abordar el hambre en apoyo a la movilidad económica y social de nuestras comunidades, ha donado con gran éxito el equivalente a 239 millones de comidas en los últimos dos años.

“Hoy día, consecuencia de sucesos recientes, nos enfrentamos a un aumento en las tasas de hambre e inseguridad alimentaria que afecta a más de 800 millones de personas”, comentó Christine Rees-Zecha, presidente de la junta de Lineage Foundation for Good. “A través de Lineage Foundation for Good, nos proponemos aprovechar nuestra red, experiencia y asociaciones para prevenir el desecho de alimentos y redirigirlos a las comunidades que más los necesitan. Si bien aún hay mucho por hacer, me siento muy orgullosa de los logros que hemos alcanzado el primer año, que incluyen la donación de más de 200 millones de comidas a personas que las necesitan, posible gracias al compromiso de los integrantes de nuestro equipo”.

En octubre pasado, tras la exitosa campaña inaugural de la empresa, Lineage lanzó Lineage Foundation for Good, que proporcionó 100 millones de comidas a personas necesitadas durante el punto más crítico de la pandemia. La Fundación, además de apoyar los esfuerzos filantrópicos de Lineage, apunta a fortalecer las iniciativas y organizaciones que se alinean con la misión de la empresa: crear soluciones innovadoras y sostenibles para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos y combatir la inseguridad alimentaria.

Desde sus comienzos, la Fundación puso como objetivo la donación del equivalente a 500 millones de comidas a personas necesitadas para 2025. Hasta la fecha, va camino de superar significativamente este objetivo. A la vez que la Fundación continúa avanzando en este compromiso, ha logrado además un progreso importante en las siguientes áreas:

Recaudó más de $234 000 para brindar apoyo a iniciativas de la Global FoodBanking Network y Organización de Acción Humanitaria de Polonia en respuesta a los conflictos actuales a los que se enfrenta Ucrania.

Apoyó a integrantes del equipo de Lineage y a sus familias que sufrieron los impactos del conflicto, dado que debieron regresar a Ucrania para brindar asistencia, con el pago continuo de los salarios, además del pago de estipendios a integrantes del equipo que alojaron a refugiados, así como la cobertura de los costos de reubicación de cinco familias.

Contribuyó con más de 1000 horas de voluntariado en comunidades de todo el mundo, como el trabajo en bancos de alimentos y la distribución de comidas en cocinas ubicadas dentro de las comunidades.

Otorgó más de $1,6 millones en subvenciones basadas en la comunidad a bancos de alimentos locales, escuelas y otras organizaciones comunitarias para ayudar con los costos operativos.

Donó más de $600 000 al programa Team Member Hardship Grant, una iniciativa dedicada a brindar apoyo financiero a los integrantes del equipo de Lineage en momentos difíciles.

En una asociación con Penske, Darden Foundation, apoyó la donación de 10 camiones refrigerados a bancos de alimentos miembros de Feeding America®.

Recibió una donación histórica de un millón de libras que beneficiará a seis bancos de alimentos dentro de la red Feeding America.

Incrementó su red global de asociaciones a 50 socios estratégicos, entre los que se incluyen la Global FoodBanking Network, Feeding America, Empowerment Plan, Move for Hunger y Darden Foundation. A través de estas asociaciones, la Fundación coordinó eventos de voluntariado y realizó donaciones benéficas a los socios.

“El año pasado, nos asociamos con Lineage Foundation for Good para trabajar juntos en su misión de reducir el desperdicio de alimentos y abordar la inseguridad alimentaria”, comentó Diane Letson, vicepresidenta de Asociaciones de la Industria Alimentaria en Feeding America. “Considerando que casi 34 millones de personas padecen hambre en Estados Unidos, y en medio del entorno inflacionario desafiante que está afectando a muchos, estamos agradecidos por el trabajo reciente que lograron Lineage y sus socios para evitar que un millón de libras de alimentos se desperdicien y para garantizar que lleguen a los vecinos que los necesitan”.

Aprovechando el impulso de un primer año exitoso, la Fundación también está lanzando la campaña “Holidays for Good” para donar alimentos a las comunidades locales durante la temporada navideña. A partir de noviembre y durante la temporada navideña, “Holidays for Good” contribuirá con el equivalente a un millón de comidas a través de donaciones de productos de los clientes, colectas de alimentos y eventos de voluntariado que benefician a los bancos de alimentos de la comunidad local.

Para obtener más información sobre Lineage Foundation for Good, visite la página de la Fundación aquí. Además, puede comunicarse con foundation@lineagelogistics.com para obtener información sobre oportunidades para asociaciones, eventos de voluntariado y otras formas de audar.

About Lineage Foundation for Good

Lineage Foundation for Good (en adelante, la “Fundación”) es la división filantrópica e independiente de Lineage Logistics, LLC (en adelanet “Lineage”). La Fundación aprovecha el acceso exclusivo, la influencia, experiencia y trayectoria de Lineage, uno de los principales proveedores del mundo de soluciones de logística con control de la temperatura, así como de sus clientes y socios, para reducir el desperdicio de alimentos y luchar contra la inseguridad alimentaria, una necesidad que se hizo aún más urgente con los desafíos prácticos de obtener alimentos de calidad para quienes los necesitaban durante la pandemia de COVID-19. Desarrollar un vínculo dinámico, en tiempo real y global entre quienes producen alimentos para fines comerciales y las personas, familias y comunidades que más los necesitan es una pieza fundamental para la misión de la Fundación. La Fundación crea un sistema en el que los productos alimenticios, incluso aquellos que, de otra manera, terminarían desechándose, pueden redirigirse, de manera fácil y rápida, a distribuidores de alimentos y otras organizaciones sin fines de lucro para luchar contra la inseguridad alimentaria en todo el mundo. La Fundación apoya diversas iniciativas filantrópicas que impactan en las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Además, se enorgullece de asociarse con Feeding America, Global FoodBanking Network y otras organizaciones con la meta de expandir su alcance, maximizar su impacto y ayudar a alimentar al mundo.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es el proveedor de soluciones de logística y REIT industriales con temperatura controlada más grande del mundo. Tiene una red global de más de 400 establecimientos ubicados estratégicamente, que conforman un total de más de 2 mil millones de pies cúbicos de capacidad en 20 países de América del Norte, Europa y la región Asia Pacífico. La experiencia líder en la industria de Lineage en soluciones integrales de logística, su imbatible red de bienes raíces y el desarrollo y la implementación de tecnologías innovadoras ayudan a mejorar la eficacia de distribución, promover la sustentabilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, sobre todo, ayudar a alimentar a la población mundial como Socio Visionario de Feeding America. En reconocimiento a las innovaciones y las iniciativas líderes en materia de sustentabilidad de la empresa, Lineage se ubicó en el puesto N.º 17 en la lista Disruptor 50 de CNBC 2021, el N.º 1. en la categoría de Ciencia de Datos, y ocupó el puesto N.º 23 en la clasificación general de la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company en 2019, además de haber sido incluida en 2020 en la lista de Fortune de las empresas que están cambiando el mundo. (www.lineagelogistics.com)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lineage Logistics

Christina Wiese



734-608-1855



cwiese@lineagelogistics.com