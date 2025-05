Lineage amplía su presencia en los países nórdicos con la adquisición estratégica de Permanor AS en Noruega

Lineage completa la adquisición de Permanor AS y de esta manera refuerza sus capacidades de logística y almacenamiento en frío en Noruega y en la región nórdica en general.

Las operaciones y la propiedad en Haugesund y las operaciones en Brumunddal mejorarán la capacidad de Lineage para poder brindarle servicios a la industria de carnes y alimentos de la región nórdica, centrándose en la sostenibilidad y la eficiencia energética.

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Lineage, Inc. (NASDAQ: LINE) ("Lineage"), el mayor fondo de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) mundial de almacenes de temperatura controlada, anunció el día de hoy que completó la adquisición de Permanor AS, un proveedor líder de soluciones logísticas y de almacenamiento en frío en Noruega. La adquisición incluye las operaciones y propiedades de Permanor AS en Haugesund y Brumunddal, lo que refuerza aún más la presencia de Lineage en el mercado nórdico y mejora su capacidad para brindarle servicios a la creciente cadena de suministro de alimentos de la región.





Permanor AS se especializa en servicios de congelación, descongelación, almacenamiento y logística, principalmente para la industria de carnes, además de manipular productos de panadería y otros productos de la industria alimentaria. El centro de Haugesund, construido originalmente en 2009 y ampliado en 2018, se encuentra estratégicamente ubicado cerca de los puertos clave de Stavanger, Haugesund y Bergen, lo que favorece una distribución eficiente. La planta de Brumunddal, que está situada a solo una hora al norte de Oslo, es un centro vital para la logística alimentaria de Noruega.

La adquisición se alinea con el compromiso de Lineage con las operaciones responsables, la eficiencia y la innovación en el almacenamiento en frío. Las instalaciones de Permanor en Haugesund instalaron más de 880 paneles solares en los últimos años, lo que refuerza sus esfuerzos hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad. En ambos centros, las instalaciones abarcan más de 10.000 metros cuadrados y ofrecen aproximadamente 24.500 posiciones de palés para cumplir con la creciente demanda.

"La experiencia y las ubicaciones estratégicas de Permanor AS hacen que sea un complemento perfecto para Lineage, ya que seguimos fortaleciendo nuestra presencia en Noruega y en la región nórdica en general", manifestó Sean Vanderelzen, presidente de Europa en Lineage. "Esta adquisición nos permite brindarle un mejor servicio a nuestros clientes con soluciones integrales de cadena de frío, al mismo tiempo que reforzamos nuestro compromiso con las operaciones responsables y la excelencia operativa. También estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Lineage a Hege Skogland Mokleiv, CEO de Permanor y Dagfinn Mokleiv, director técnico de Permanor, que aporta una pasión compartida por la innovación, la responsabilidad y la excelencia que se alinea a la perfección con nuestra cultura".

Hege Skogland Mokleiv, CEO de Permanor, añadió: "Estamos muy felices de formar parte de una familia más grande, una familia en la que todos trabajan juntos para hacer que nuestra industria sea aún más grande, más eficiente, más sostenible y más flexible para poder cumplir con las necesidades de los clientes y los entornos que se encuentran en constante evolución. Eso es lo que encontramos en Lineage. Nos encanta su visión de la industria y estamos encantados de que nos inviten a formar parte de la familia".

Esta adquisición refuerza aún más la presencia de Lineage en toda Europa y refleja su enfoque continuo en el crecimiento estratégico a través de adquisiciones, incluso en un entorno de mercado difícil, reforzando su posición como líder mundial en logística con temperatura controlada.

Lineage trabajó en estrecha colaboración con Seven Lakes Partners, desempeñándose como asesores financieros en el proceso de compra.

