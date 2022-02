Lightsmith Group cierra el primer fondo Growth Equity Climate Fund por 186 millones de dólares, el primero en poner el foco en la resiliencia y la adaptación climática

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Lightsmith Group (“Lightsmith”), una firma de capitales privados sostenible global, tiene el agrado de anunciar el cierre final del RAIF (“Lightsmith Climate Resilience” o el “Fondo”) de Lightsmith Climate Resilience Partners SCSp, con 186 millones de dólares en compromisos. Lightsmith Climate Resilience es el primer fondo de capitales privados en hacer foco en la resiliencia y la adaptación climática, con inversiones en empresas tecnológica en fase de crecimiento que abordan los efectos del cambio climático. En el Fondo, Lightsmith ha unido inversores líderes de todo el mundo, entre ellos PNC Insurance Group, The Rockefeller Foundation, Kinneret Group y Caprock Impact Partners, además de Green Climate Fund (“GCF”), el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, KfW en representación del Ministro de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania, el Fondo Nórdico de Desarrollo, el Gobierno de Luxemburgo y otros inversores.

Los dos socios fundadores de Lightsmith, Jay Koh y Sanjay Wagle, tienen más de 20 años de experiencia cada uno en la dirección de las inversiones en The Carlyle Group y VantagePoint Capital Partners, y también en la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (CFDI) de los Estados Unidos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Departamento de Energía de los Estados Unidos y New York Green Bank. El equipo de inversiones globales de Lightsmith aprovecha su experiencia en Goldman Sachs, True North Partners, Baring Private Equity Asia, CFI y CFDI. Richard Kauffman, el exdirector de energía y finanzas del estado de Nueva York, se desempeña como director del comité de inversión de Lightsmith Climate Resilience.

Lightsmith Climate Resilience invierte en empresas en fase de crecimiento con tecnologías que puedan abordar los cada vez mayores impactos físicos del cambio climático, que representa un total estimado de mercado potencial superior a 170 mil millones de dólares en la actualidad. La Iniciativa de Política Climática (IPC) ha llegado a la conclusión de que Lightsmith Climate Resilience es la primera firma de capitales de inversión privados orientada hacia la resiliencia climática, y ha informado que, hasta el momento, menos de 500 millones de dólares al año de inversiones privadas se han dirigido hacia la adaptación al cambio climático.

Lightsmith Climate Resilience pone el foco en seis áreas tecnológicas iniciales: eficiencia del agua y gestión inteligente del agua, sistemas de alimentos resilientes, análisis agrícolas, inteligencia geoespacial, análisis de cadena de suministro y modelado de riesgos de catástrofes y transferencia de riesgo. Lightsmith Climate Resilience ayuda a que las empresas puedan escalar, aplicando sus tecnologías para ayudar a que tanto negocios como comunidades se adapten al cambio climático mediante su expansión internacional, particularmente en mercados emergentes, y a través de alianzas con la red global de empresas de Lightsmith y con gobiernos. A la fecha, Lightsmith Climate Resilience ha realizado inversiones en SOURCE Global, una empresa de tecnología de recolección de agua con una solución no conectada a la red que permite producir agua potable asequible basada en la luz solar y el aire, y en WayCool Foods, una empresa de servicios agrícolas y cadena de suministro india que aplica automatización física y tecnología digital para reducir los desperdicios de alimentos y mejorar la producción en las granjas.

Lightsmith Climate Resilience ha asumido el compromiso de ofrecer retornos económicos respetando estándares ambientales, sociales y de gobernanza globales, y ofreciendo evaluaciones de impacto a través de su herramienta Impact Measurement System (IMS).

“Lightsmith Climate Resilience es el primer fondo de capitales privados que invierte en soluciones a los efectos del cambio climático”, afirmó Kauffman. “Lightsmith ha creado un equipo con una combinación única de experiencia en inversiones directas y cambio climático, y ha garantizado el compromiso de actores globales líderes para su inversión en iniciativas de resiliencia climática”.

“Las tecnologías de resiliencia climática son una oportunidad de inversión soslayada que posee un potencial multimillonario, y esto es solo el principio”, agregó Koh. “Con el aumento de las sequías, el estrés agrícola y la alteración de la cadena de suministro vinculado con el cambio climático, habrá cada vez más demanda de datos y análisis para comprender esos riesgos, y también de soluciones para gestionarlos”.

“Como inversores, conocemos muy poco acerca del futuro con algún grado de certidumbre. Pero lo que sí sabemos es que las empresas que cuentan con soluciones inteligentes para responder al cambio climático tendrán una demanda cada vez más alta. Invertir en soluciones de resiliencia climática puede ofrecer tanto rendimientos económicos como beneficios reales a empresas, comunidades e individuos”, completó Wagle. “La tecnología de resiliencia climática es una oportunidad para los inversores y para todos nosotros”.

Lightsmith Climate Resilience se basa en una estrategia de inversión (denominada plataforma de transferencia Climate Resilience and Adaptation Finance and Technology, o “CRAFT”) desarrollada con el apoyo de Global Innovation Lab for Climate Finance, el Fondo Nórdico de Desarrollo, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Conservation International e International Climate Finance Accelerator (Luxemburgo).

El GCF, fundado por 194 países al amparo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010, ha comprometido 46 millones de dólares y se ha convertido en el inversor más grande en Lightsmith Climate Resilience. Pegasus Capital Advisors, un administrador de inversiones de impacto en mercados privados líder a nivel mundial, se desempeña como entidad acreditada de GCF para este compromiso. “El GCF tiene el enorme orgullo de realizar esta inversión en CRAFT. Al asumir el compromiso como primer fondo de inversión del sector privado para adaptación, la inversión catalítica de GCF acelerará la transferencia de tecnologías del sector privado a países en desarrollo, fomentará esfuerzos de resiliencia y adaptación climática, y promoverá una recuperación ecológica de la pandemia de COVID-19”, señaló Yannick Glemarec, director ejecutivo de Green Climate Fund. “Es una iniciativa revolucionaria, y un claro ejemplo del rol que puede desempeñar el sector privado para movilizar las finanzas de adaptación y ofrecer soluciones innovadoras a los complejos desafíos del cambio climático”.

