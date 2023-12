Lifezone Metals anuncia una importante Actualización de los Recursos Minerales de su Proyecto de Níquel Kabanga en Tanzania

El éxito del programa de perforación y la actualización de la interpretación permiten aumentar en un 69 % los Recursos Medidos e Indicados, más un 20 % los Recursos Inferidos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) es una empresa de metales moderna que crea valor en toda la cadena de suministro de metales para baterías, desde los recursos hasta la producción y el reciclaje de metales. El director ejecutivo de Lifezone Metals, Chris Showalter, se complace en anunciar la Actualización de Recursos Minerales para el Proyecto de Níquel Kabanga, ubicado en el noroeste de Tanzania. La Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023 refleja los resultados de los programas de perforación 2021-2023 de Lifezone Metals y una interpretación actualizada de la mineralización, reconfirmando la continuidad de la mineralización de níquel de alta ley en Kabanga.









Lifezone Metals actualmente es propietario del 69,7 % del Proyecto de Níquel Kabanga y todos los Recursos Minerales son atribuibles a Lifezone Metals.

Showalter comentó “Kabanga sigue demostrando su excepcional calidad y escala mundial. El aumento significativo de los Recursos Minerales Medidos e Indicados proporciona una base sólida para el Estudio de Viabilidad Definitivo en curso, cuya finalización está prevista para finales del tercer trimestre de 2024. Creemos que Kabanga tiene potencial para convertirse en productor de níquel, cobre y cobalto de bajo costo, con una larga vida útil y que respeta el ambiente. Estos metales son fundamentales para la transición a la energía verde. Esperamos avanzar en el Proyecto en estrecha coordinación con el Gobierno de Tanzania, que ha apoyado en gran medida nuestros esfuerzos.”

Aspectos destacados de la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023:

Los Recursos atribuibles Medidos e Indicados ascienden a 43,6 millones de toneladas con una ley de 2,02 % de níquel, 0,28 % de cobre y 0,16 % de cobalto (2,57 % equivalente de níquel).

Además, Recursos Inferidos atribuibles por un total de 17,5 millones de toneladas con una ley de 2,23 % de níquel, 0,31 % de cobre y 0,16 % de cobalto (2,79 % equivalente de níquel).

Resulta significativo que el 71 % del tonelaje de Recursos Minerales de Kabanga se clasifique ahora en las categorías de mayor confianza de estimación de Recursos Medidos e Indicados en relación con los Inferidos.

El tonelaje de los Recursos Minerales Medidos e Indicados ha aumentado un 69 % con respecto a la estimación de Recursos Minerales de febrero de 2023. El metal níquel equivalente contenido en los Recursos Medidos e Indicados ha aumentado un 30 %. La cantidad de toneladas de los Recursos Inferidos también ha aumentado un 20 % y el metal níquel equivalente contenido ha aumentado un 4 %.

La ley de corte de los Recursos Minerales se ha mantenido sin cambios en 0,58 % de níquel equivalente, ya que se determinó que los supuestos utilizados anteriormente continúan vigentes.

Una proporción significativa del tonelaje adicional de Recursos Minerales en la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023 se debe a la inclusión de mineralización ultramáfica adicional. El cambio en el diagrama de flujos de procesamiento, incluida la incorporación de una refinería hidrometalúrgica, mejora las perspectivas de extracción económica del material ultramáfico.

Los Recursos Minerales de sulfuros en masa también han aumentado en todas las categorías, añadiendo un 10 % más de metal níquel equivalente.

En la Zona Tembo, situada a 1,0 km al noreste de la Zona North, se han obtenido importantes tonelajes adicionales de Recursos Minerales. Tembo permanece abierta a lo largo del rumbo noreste en dirección a la Zona Safari, en un área denominada Safari Link.

También se han incorporado otras áreas de Recursos Minerales en las Zonas North, Main y MNB, y se ha informado por primera vez un Recurso Mineral en la Zona Kima.

La Actualización de los Recursos Minerales de Kabanga ha sido elaborada de forma independiente por Sharron Sylvester, directora técnica de Geología de OreWin Pty Ltd, de conformidad con el Reglamento S-K, subparte 1300, publicado por la Comisión de Valores de EE. UU. (S-K 1300). Los Recursos Minerales no incluyen las Reservas Minerales. No hay Reservas Minerales para reportar.

Figura 1: haga clic para ver el reel de fotos sobre los recursos naturales del Proyecto de Níquel Kabanga (https://vimeo.com/891896457/f4ed5bda1e?share=copy).

Tabla 1: Actualización de los Recursos Minerales del Proyecto de Níquel Kabanga que se muestran sobre una base atribuible a Lifezone Metals (69,7 %), al 30 de noviembre de 2023 – basada en un precio del níquel de $9,50/lb, un precio del cobre de $4,00/lb y un precio del cobalto de $26,00/lb. En un Apéndice a este comunicado de prensa se incluyen tablas detalladas.

Clasificación del Recursos Minerales Tonelaje atribuible



(Mt) Ley Recuperación NiEq23



(%) Níquel



(%) Cobre



(%) Cobalto



(%) Níquel



(%) Cobre



(%) Cobalto



(%) TOTAL RECURSO MINERAL – Todos los tipos de mineralización Medidos 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 87,2 85,1 88,1 Indicados 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 87,2 85,1 88,1 Medidos + Indicados 43,6 2,57 2,02 0,28 0,16 87,2 85,1 88,1 Inferidos 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 87,2 85,1 88,1 Clasificación del Recurso Mineral Tonelaje atribuible



(Mt) Ley Metales atribuibles contenidos NiEq23



(%) Níquel



(%) Cobre



(%) Cobalto



(%) NiEq23



(kt) Níquel



(kt) Cobre



(kt) Cobalto



(kt) TOTAL RECURSO MINERAL – Todos los tipos de mineralización Medidos 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 368 286 39 24 Indicados 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 753 595 83 45 Medidos + Indicados 43,6 2,57 2,02 0,28 0,16 1.121 881 122 69 Inferidos 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 489 391 54 27

1. Esta tabla muestra los Recursos Minerales para los tipos combinados de mineralización de sulfuros en masa y ultramáficos. 2. Los Recursos Minerales no incluyen las Reservas Minerales. No hay Reservas Minerales para informar. 3. Los Recursos Minerales sólo incluyen la parte del tonelaje atribuible a Lifezone Metals, que representa el 69.713 % del total. 4. El corte utiliza el NiEq23 con un precio del níquel de $9.50/lb, un precio del cobre de $4.00/lb y un precio del cobalto de $26.00/lb, teniendo en cuenta las recuperaciones, la posibilidad de pago, las deducciones, el transporte y los cánones. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. Los supuestos de recuperación metalúrgica de los Recursos Minerales son: níquel 87,2 %, cobre 85,1 % y cobalto 88,1 %. 6. El punto de referencia de los Recursos Minerales es el punto de entrada en una instalación de procesamiento. 7. Todos los Recursos Minerales de la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023 se evaluaron en función de las perspectivas razonables de extracción económica final, informando únicamente el material con una ley de corte de más del 0,58 % NiEq23. 8. Los totales pueden variar debido al redondeo.

Kabanga consta actualmente de seis distintas zonas mineralizadas identificadas, a saber (de suroeste a noreste) las Zonas Main, MNB, Kima, North, Tembo y Safari, que se extienden a lo largo de más de 7,5 kilómetros. Las cinco zonas mineralizadas que contribuyen a la Actualización de los Recursos Minerales son: Main, MNB, Kima, North y Tembo, que se extienden sobre una longitud total de rumbo de 6,0 kilómetros y a una profundidad de hasta 1,7 kilómetros bajo la superficie.

Figura 2: sección larga oblicua que muestra zonas mineralizadas e intersecciones superiores al 0,58 % de níquel equivalente (mirando hacia el noroeste).

Consulte la figura 2 del comunicado de prensa en nuestro sitio web aquí.

Figura 3: Actualización de los Recursos Minerales del Proyecto de Níquel Kabanga por zonas atribuibles a Lifezone Metals.

Consulte la figura 2 del comunicado de prensa en nuestro sitio web aquí.

Nota: consulte los precios de los metales, las recuperaciones y otros supuestos que figuran en la Tabla 1 y en las notas adjuntas.

La Zona North continúa siendo la zona más grande entre las zonas mineralizadas, actualmente identificadas en Kabanga, con un total atribuible de Recursos Medidos e Indicados de 20,6 millones de toneladas con una ley de 2,53 % de níquel, 0,34 % de cobre y 0,18 % de cobalto (3,18 % de níquel equivalente) y un total atribuible de Recursos Minerales Inferidos de 12,2 millones de toneladas con una ley de 2,60 % de níquel, 0,35 % de cobre y 0,18 % de cobalto (3,24% de níquel equivalente).

La Zona Tembo es la segunda más grande, y todos los Recursos Minerales de Tembo están clasificados como Medidos o Indicados, con un total atribuible combinado de 13,8 millones de toneladas con una ley de 1,80 % de níquel, 0,25 % de cobre y 0,15 % de cobalto (2,32% de níquel equivalente).

Dentro de las Zonas North y Tembo, que forman la mayor parte de los Recursos Minerales contenidos en Kabanga, el 74 % de los Recursos Minerales se clasifican como Medidos e Indicados de mayor confianza de estimación (71 % en todas las zonas de Kabanga) en relación con los Inferidos. En comparación, las Zonas North y Tembo combinadas tenían un 63 % de Recursos clasificados como Medidos e Indicados en la estimación de Recursos Minerales de febrero de 2023.

Aumento significativo del tonelaje y del metal contenido en comparación con la Estimación de Recursos Minerales anterior de febrero de 2023

El total de Recursos Minerales Medidos e indicados han aumentado un 69 % y los Recursos Minerales Inferidos han aumentado un 20 % en el Proyecto de Níquel Kabanga, en comparación con la Estimación de Recursos Minerales anterior de febrero de 2023. Esto refleja los resultados de los programas de perforación 2021-2023 de Lifezone Metals y una interpretación actualizada de la mineralización.

Lifezone Metals llevó a cabo múltiples programas de perforación entre 2021 y 2023 en el Proyecto Kabanga y los resultados se han incluido en la base de datos de Recursos Minerales (hasta el 17 de septiembre de 2023; con la excepción de los pozos que aún no se han mensurado o tienen resultados de ensayos pendientes). El desglose de los programas de perforación de Lifezone Metals es el siguiente:

Diciembre de 2021 a mayo de 2022: 4.163 metros de perforación en 14 pozos para proporcionar 2.727 kilogramos de muestra metalúrgica (en tres muestras a granel) de las zonas North y Tembo para trabajos de flotación y pruebas hidrometalúrgicas en Perth, Australia.

Mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022: 7.186 metros de perforación de relleno en 19 pozos en Tembo North para aumentar la confianza de estimación en esta Zona en una longitud de rumbo de 700 metros y para proporcionar una muestra a granel adicional (464 kilogramos) para la obra de prueba de flotación e hidrometalúrgica en Perth, Australia. Se completaron 768 metros adicionales en un pozo en la Zona Safari.

Enero de 2023 al 17 de septiembre de 2023: 9.274 metros de perforación de relleno en cinco pozos en North para aumentar la confianza de estimación en una longitud de rumbo de 500 metros, 16.727 metros de perforación de relleno en 23 pozos en Tembo para aumentar la confianza de estimación en toda la longitud de rumbo del yacimiento y 3.555 metros en seis perforaciones en Tembo con fines geotécnicos.

Los sondeos de KNL hasta el 17 de septiembre de 2023 se han incorporado a la base de datos de Recursos Minerales, a excepción de los pozos pendientes de ser mensurados o con resultados de ensayos pendientes.

Figura 4: comparación del total de toneladas atribuibles y la ley entre la Estimación de Recursos Minerales de febrero de 2023 y la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023.

Consulte la figura 2 del comunicado de prensa en nuestro sitio web aquí.

Nota: consulte los precios de los metales, las recuperaciones y otros supuestos que figuran en la Tabla 1 y en las notas adjuntas.

Una proporción significativa del tonelaje adicional de Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023 se debe a la inclusión de mineralización ultramáfica, que anteriormente se había omitido de los límites ultramáficos interpretados en las zonas North y Tembo sobre la base de leyes de corte teóricas. El cambio en el diagrama de flujos de procesamiento, al incorporar una refinería hidrometalúrgica, mejora las perspectivas de extracción económica del material ultramáfico, y la mineralización ultramáfica se ha interpretado y ha tenido una estimación de la ley para la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023.

La ley de corte de los Recursos Minerales se ha mantenido sin cambios en 0,58 % de níquel equivalente, lo que permite una comparación directa entre la Estimación de Recursos Minerales de febrero de 2023 y la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023. Los precios de los metales utilizados para determinar la ley de corte fueron de $9,50/lb para el níquel, $4,00/lb para el cobre y $26,00/lb para el cobalto.

Figura 5: Total de toneladas atribuibles y la ley mostradas por tipo de mineralización para la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023.

Consulte la figura 2 del comunicado de prensa en nuestro sitio web aquí.

Nota: consulte los precios de los metales, las recuperaciones y otros supuestos que figuran en la Tabla 1 y en las notas adjuntas.

Figura 6: Incorporaciones significativas realizadas en la Zona Tembo entre la Estimación de Recursos Minerales de febrero de 2023 y la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023.

Consulte la figura 2 del comunicado de prensa en nuestro sitio web aquí.

Nota: consulte los precios de los metales, las recuperaciones y otros supuestos que figuran en la Tabla 1 y en las notas adjuntas.

Estudio de factibilidad definitivo de una mina subterránea de escasa superficie y bajo impacto, previsto para finales del tercer trimestre de 2024

Los trabajos específicos se centran en completar los estudios geotécnicos, el diseño de la mina subterránea, la colocación de la infraestructura de superficie y la ubicación de la instalación de almacenamiento de residuos. Los pozos de control del agua están sirviendo de base para los estudios hidrológicos in situ y también se están realizando pruebas metalúrgicas con muestras de variabilidad perforadas y recogidas. Se espera que la explotación minera subterránea deje una pequeña huella en la superficie y tenga un impacto ambiental bajo, en comparación con la explotación a cielo abierto.

Previendo un aumento de los Recursos Minerales en Kabanga, Lifezone Metals suspendió los programas de perforación de exploración en noviembre de 2023. Con la finalización de la Actualización de Recursos Minerales de noviembre de 2023 y la conversión significativa de los Recursos Minerales Inferidos a las categorías de Medidos e Indicados, Lifezone Metals decidió que ahora hay suficientes Recursos Minerales que sustenten el Estudio de Factibilidad Definitivo. Los Recursos Minerales no constituyen Reservas Minerales y no han demostrado viabilidad económica. No hay certeza de que el Estudio de Factibilidad Definitivo dé lugar a Reservas Minerales.

En Safari Link se han realizado once sondeos de exploración y los resultados se comunicarán cuando se reciban los ensayos. Los geólogos de Lifezone Metals han afirmado que la Zona Safari Link representa la mejor oportunidad para incorporar recursos en el futuro.

La seguridad es la máxima prioridad en Kabanga

El Proyecto de Níquel Kabanga ha registrado más de un millón y medio de horas de trabajo sin tiempo perdido por lesiones. La campaña “Tu seguridad es mi seguridad” sigue aplicándose con éxito y continúa la capacitación de empleados y contratistas.

Entre las iniciativas de seguridad llevadas a cabo hasta la fecha figuran la capacitación adicional de los directivos de campo, la actualización de la capacitación en conducción defensiva para todos los operadores de vehículos de la planta, y la revisión de los Procedimientos Operativos Estándar, las evaluaciones de riesgos basadas en tareas y las observaciones basadas en tareas.

La seguridad es la máxima prioridad en Kabanga y es una iniciativa permanente y prioritaria en todos los niveles.

Lifezone Metals: actualización de la dirección

Lamentamos anunciar que Natasha Liddell, nuestra directora de Sostenibilidad, dejará su cargo en Lifezone Metals a partir de febrero de 2024. Liddell ha desempeñado un papel decisivo en la dirección de nuestros equipos de sostenibilidad corporativos y locales y se compromete a garantizar una transición fluida de su función. Estamos agradecidos por su contribución y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.

Personas calificadas

El Resumen del Informe Técnico de Actualización de Recursos Minerales de Kabanga 2023 (2023MRU), con vigencia a partir del 30 de noviembre de 2023, ha sido elaborado de conformidad con las normas de la subparte 1300 del Reglamento S-K de la Comisión de Valores de los EE. UU. (US SEC) sobre Divulgación de Propiedades para Mineros Inscriptos (S-K 1300) para Lifezone Metals Ltd sobre el Proyecto de Níquel Kabanga. El 2023MRU es un estudio técnico y económico preliminar del potencial económico de la mineralización del Proyecto para sustentar la revelación de Recursos Minerales. Las estimaciones de Recursos Minerales están actualizadas al 30 de noviembre de 2023.

La información científica y técnica proveniente del 2023MRU que se incluye en este comunicado de prensa ha sido preparada y aprobada por Sharron Sylvester, BSc (Geol), RPGeo AIG (10125), Directora Técnica – Geología de OreWin Pty Ltd y Bernard Peters, BEng (Minería), FAusIMM (201743), Director Técnico – Minería de OreWin Pty Ltd. Ambas personas son Personas Calificadas de conformidad con la norma S-K 1300 y se consideran independientes de Lifezone Metals.

El resto de la información científica y técnica que se incluye en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Raymond Kohlsmith, BSc (Hons.) (Geol) 1980, P.Geo (1044) PGO Canada, una Persona Calificada conforme a S-K 1300. Kohlsmith es empleado de Tembo Nickel Corporation Limited, una subsidiaria indirecta de Lifezone Metals, y se desempeña como Gerente de Geología de Exploración.

Si desea recibir las notificaciones de Lifezone Metals, por favor regístrese aquí.

Acerca de Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM) es una empresa de metales moderna que crea valor en toda la cadena de suministro de metales, desde los recursos hasta la producción y el reciclaje de metales. Nuestra misión es proporcionar una producción de metales más limpia a través de una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet. Esta tecnología tiene el potencial de ser una alternativa menos contaminante y menos costosa en comparación con la fundición tradicional, logrando una provisión de metales más limpios de forma responsable.

Se estima que nuestro Proyecto de Níquel Kabanga, en Tanzania, es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel de alta ley sin explotar más grandes del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, trabajaremos para liberar una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de calidad LME para los mercados mundiales de metales para baterías. En Kabanga, estamos trabajando para capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1.

www.lifezonemetals.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en este comunicado no son hechos históricos, sino “declaraciones prospectivas” a efectos de las disposiciones de la Ley de Títulos Valores de 1933, y sus modificatorias, la Ley de Títulos Valores de 1934, y sus modificatorias, y las disposiciones de protección de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, estrategias y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales y/o empresas asociadas.

Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “creer”, “puede”, “será”, “estimar”, “continuar”, “anticipar”, “pretender”, “esperar”, “debería” “podría”, “planificar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “futuro”, “perspectiva” u los negativos de dichos términos u terminología o expresiones similares que predigan o indiquen eventos futuros o tendencias o que no constituyen afirmaciones de hechos históricos; teniendo en cuenta que la falta de las mismas no significa que una declaración no sea prospectiva. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las expectativas sobre eventos futuros, estimaciones o resultados futuros anticipados de Lifezone Metals, oportunidades futuras de Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras afirmaciones que no son hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lifezone Metals y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden ser garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lifezone Metals y sus subsidiarias. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: las condiciones económicas, políticas y empresariales generales, incluidas, entre otras, las alteraciones en materia económica y operativa, la inflación mundial y el aumento de los costos de materiales y servicios; la imposibilidad de establecer reservas y recursos minerales, la ley y la recuperación de metales y/o minerales extraídos, el éxito de futuras exploraciones, la fiabilidad de las muestras y los datos, el éxito de los trabajos de prueba, la variación significativa de los costos de capital y explotación con respecto a las estimaciones, los retrasos o la imposibilidad de obtener las autorizaciones gubernamentales, ambientales o de otro tipo, necesarias para los proyectos, cambios en la normativa gubernamental, la legislación y los tipos impositivos, la inflación, las variaciones de los tipos de cambio y la disponibilidad de divisas, las fluctuaciones de los precios de las materias primas, los retrasos en el desarrollo de los proyectos y otros factores, el resultado de cualquier procedimiento judicial que pueda incoarse contra Lifezone Metals, en relación con la combinación de negocios o de otro tipo; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la combinación de negocios, incluida la dificultad de integrar los negocios de LHL y GoGreen; los riesgos relacionados con la expansión del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la tecnología Hydromet y el calendario de los hitos empresariales previstos; el desarrollo y el procesamiento de los recursos minerales del proyecto Kabanga por parte de Lifezone Metals; los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para ejecutar su estrategia de crecimiento, gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave; la capacidad de Lifezone Metals para alcanzar y mantener la rentabilidad; la mejora de los resultados operativos y financieros futuros; el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables a la actividad de Lifezone; la volatilidad del precio de la cotización de acciones ordinarias de Lifezone; la capacidad de Lifezone para seguir cumpliendo las normas de cotización aplicables de la NYSE; la capacidad de Lifezone para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE UU.

