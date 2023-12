Lifezone Metals anuncia una empresa conjunta con Glencore destinada a reciclar platino, paladio y rodio en EE. UU.

Con la tecnología Hydromet se recuperarán metales preciosos de catalizadores de automóvil reciclados.

El laboratorio Hydromet de Lifezone Metals realiza pruebas de confirmación del programa piloto y pone en marcha un estudio de viabilidad.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) es una empresa metalúrgica de última generación que crea valor en toda la cadena de suministro de metales para baterías, desde los recursos hasta la producción y el reciclaje de metales. Chris Showalter, director ejecutivo de Lifezone Metals, se complace en anunciar la firma de un pliego de condiciones con una filial de Glencore plc (LSE: GLEN) para un proyecto de reciclaje de platino, paladio y rodio (todos ellos, metales del grupo del platino o «MGP») utilizando la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals («Hydromet») que se instalará en los EE. UU.





La fase 1 de los trabajos de confirmación experimental se ha iniciado en Perth, Australia, utilizando Hydromet para procesar y recuperar los MGP a partir de convertidores catalíticos de automoción usados procedentes de fuentes responsables.

El Sr. Showalter declaró: «Con la aplicación de nuestra tecnología Hydromet, pretendemos recuperar de forma responsable el platino, el paladio y el rodio a partir de fuentes recicladas de una manera más limpia y eficiente de lo que sería posible a través de la fundición y el refinado tradicionales. Tras la adquisición de Simulus Labs en julio, que nos permitió hacernos con un grupo destacadísimo de pruebas hidrometalúrgicas y de diseño de ingeniería, ganamos la capacidad de avanzar simultáneamente en nuestro Proyecto de Níquel Kabanga a través del estudio de viabilidad definitivo en curso, al tiempo que investigamos otras aplicaciones importantes de Hydromet, nuestra tecnología central».

A continuación, el Sr. Showalter añadió: «En Glencore, tenemos un socio de primer nivel mundial con un alcance de mercado excepcional que ayudará a posicionar nuestra empresa conjunta de reciclaje de EE. UU. favorablemente con respecto a la financiación y comercialización de PGM acabados. Esperamos que nuestro programa piloto de confirmación valide aún más las capacidades de Hydromet y demuestre que también podemos generar rendimientos económicos favorables a partir del reciclaje de MGP. Además, la instalación que tenemos previsto construir es altamente replicable y escalable, características muy importantes en vista del gran y rápido crecimiento del mercado al que nos dirigiremos en los próximos años».

Aspectos destacados de la empresa conjunta con Glencore para el reciclaje de MGP

Firma de un pliego de condiciones entre Lifezone Metals y Glencore para la puesta en marcha en dos fases de una empresa conjunta de reciclaje destinada a recuperar MGP de catalizadores de automoción usados. La empresa conjunta estará domiciliada en Estados Unidos.

El objetivo de la empresa conjunta es suministrar MGP refinados de gran pureza de forma rentable a partir de fuentes 100 % recicladas.

Lifezone aporta su tecnología Hydromet para los trabajos de confirmación experimental de la fase 1 y el diseño de la instalación de reciclaje. Las pruebas se llevan a cabo en los laboratorios de Lifezone Metals en Perth (Australia) y se espera que finalicen en el primer semestre de 2024.

Se prevé que los costos del proyecto piloto de confirmación de la fase 1 asciendan a 3 millones de dólares. Los costos de capital iniciales para la instalación de reciclaje a escala comercial de la fase 2 en EE. UU. se calculan en unos 15-20 millones de dólares para una instalación de reciclaje de MGP de aproximadamente 115 000 onzas al año.

Glencore proporcionará una línea de capital circulante para la instalación de reciclaje a escala comercial de la fase 2. Además, será el único intermediario y comercializador de los MGP refinados.

Plan de ejecución por fases de la empresa conjunta

Fase 1

Lifezone Metals ha iniciado un programa de pruebas experimentales confirmatorio en los laboratorios de Lifezone Metals en Perth (Australia). El programa de confirmación contará con la financiación conjunta de Lifezone Metals y Glencore. Basándose en los resultados de las pruebas piloto, se completará un estudio de viabilidad para definir las recuperaciones de MGP esperadas, los gastos de capital y de explotación y los aspectos económicos esperados del proyecto. La decisión de pasar a la fase 2 dependerá de los resultados de las pruebas de confirmación experimentales de la fase 1 y de los resultados del estudio de viabilidad.

Figura 1: Prueba de filtración primaria realizada en los laboratorios de Lifezone Metals en Perth, Australia (noviembre de 2023).

Consulte la figura 1 del comunicado de prensa en nuestro sitio web aquí.

Fase 2

Una vez superada con éxito la fase 1, Lifezone Metals y Glencore financiarán de forma conjunta los gastos de capital iniciales necesarios para construir una instalación de reciclaje de MGP a escala comercial.

Mediante el uso de la tecnología Hydromet de Lifezone Metals, la instalación de reciclaje pasará a ser una de las primeras operaciones de reciclaje de MGP no fundidos del mundo y servirá para demostrar que un método de reciclaje de MGP más rápido, más eficiente y con menos emisiones es posible a escala comercial.

Glencore proporcionará una línea de capital circulante para la instalación de reciclaje y aplicará su experiencia en comercialización con respecto al 100 % de los MGP reciclados.

Acerca de Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM) es una empresa de metales moderna que crea valor en toda la cadena de suministro de metales, desde los recursos hasta la producción y el reciclaje de metales. Nuestra misión es proporcionar una producción de metales más limpia a través de una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet. Esta tecnología tiene el potencial de ser una alternativa menos contaminante y menos costosa en comparación con la fundición tradicional, logrando una provisión de metales más limpios de forma responsable.

Se estima que nuestro Proyecto de Níquel Kabanga, en Tanzania, es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel de alta ley sin explotar más grandes del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, trabajaremos para liberar una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de calidad LME para los mercados mundiales de metales para baterías. En Kabanga, estamos trabajando para capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1.

www.lifezonemetals.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento no son hechos históricos, y pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, las estrategias y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales o empresas asociadas.

Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como «cree», «puede», «hará», «estima», «continúa», «anticipa», «pretende», «espera», «debería», «hará»”, «prevé», «predice», «potencial», «parece», «busca», «futuro» o las formas negativas de estos términos o variaciones de las mismas, así como terminología o expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos; siempre que la ausencia de los mismos no signifique que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados futuros estimados o previstos de Lifezone Metals, oportunidades futuras para Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (tecnología Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras declaraciones diferentes de hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lifezone Metals y no representan predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas como tales por ningún inversor. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lifezone Metals y sus filiales. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden diferir de forma sustancial. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: las condiciones económicas, políticas y empresariales generales, incluidas, entre otras, las perturbaciones económicas y operativas, la inflación mundial y el aumento del costo de materiales y servicios, la confiabilidad de los muestreos, el éxito de los trabajos de prueba, los costos de capital y explotación que varíen significativamente con respecto a las estimaciones, los retrasos en la obtención o la imposibilidad de obtener las autorizaciones gubernamentales, medioambientales o de otro tipo necesarias para los proyectos, los cambios en la normativa gubernamental, la legislación y los tipos impositivos, la inflación, las variaciones de los tipos de cambio y la disponibilidad de divisas, las fluctuaciones de los precios de las materias primas, los retrasos en el desarrollo de los proyectos y demás factores, el resultado de cualquier procedimiento judicial que pueda incoarse contra Lifezone Metals en relación con la combinación de negocios o de otro modo, los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la tecnología Hydromet y el calendario de los hitos comerciales previstos, los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals, la capacidad de Lifezone Metals para ejecutar su estrategia de crecimiento, gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave, la capacidad de Lifezone Metals para alcanzar y mantener la rentabilidad, la mejora de los resultados operativos y financieros futuros, el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al negocio de Lifezone, la capacidad de Lifezone para seguir cumpliendo las normas de cotización aplicables de la Bolsa de Nueva York, la capacidad de Lifezone para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU., los costos relacionados con la combinación de negocios, y otros riesgos que se detallarán de forma periódica en los documentos que se presenten ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Esta lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Pueden existir riesgos adicionales que Lifezone Metals desconozca en la actualidad o que Lifezone Metals considere irrelevantes en la actualidad y que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Lifezone Metals sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha del presente comunicado. Lifezone Metals prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lifezone Metals. Sin embargo, aunque Lifezone Metals puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro, la compañía renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo.

Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Lifezone Metals en ninguna fecha posterior a la fecha del presente comunicado. Por consiguiente, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Nada de lo aquí expuesto debe considerarse como una declaración por parte de persona alguna de que las declaraciones prospectivas expuestas aquí se cumplirán o de que cualquiera de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas se alcanzarán. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, que se basan en la información de que disponemos en la fecha en que se realizan y están calificadas en su totalidad por referencia a las declaraciones cautelares contenidas en el presente documento.

Salvo que la legislación vigente exija lo contrario, renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las hipótesis o factores subyacentes, nueva información, datos o métodos, acontecimientos futuros u otros cambios posteriores a la fecha del presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con Inversores – Norteamérica

Evan Young



VPS: Relaciones con Inversores y Mercados de Capitales



evan.young@lifezonemetals.com

Relaciones con Inversores – Europa

Ingo Hofmaier



Director financiero



ingo.hofmaier@lifezonemetals.com

Consultas de prensa

David Petrie



Director de Comunicación Corporativa



david.petrie@lifezonemetals.com

Si desea suscribirse a las alertas de noticias de Lifezone Metals, regístrese aquí.