Lifezone Metals anuncia el inicio del proceso de financiación del proyecto de níquel Kabanga en Tanzania

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU. facilita una carta de interés para la solicitud de préstamo

Societe Generale nombrado asesor financiero principal

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El consejero delegado de Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) Chris Showalter, se complace en anunciar que Lifezone, en asociación con BHP, inició formalmente el proceso de financiación del Proyecto de Níquel Kabanga en Tanzania. Conjuntamente, Lifezone ha recibido una Carta de Interés de la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo (DFC) de EE. UU. que expresa el interés de DFC en considerar el Proyecto para préstamos como parte del paquete de financiación del Proyecto.





El Ministro de Minerales de Tanzania, Anthony Mavunde, acogió con satisfacción la noticia: "El proyecto de níquel de Kabanga es un ejemplo modélico del compromiso del gobierno de Tanzania de fomentar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en beneficio de Tanzania y de los tanzanos. Estamos encantados con el anuncio de que DFC ha firmado una carta de interés para la financiación del proyecto Kabanga. Aprovechando la visita del vicepresidente Harris a Tanzania en 2023, la acción de DFC demuestra que Tanzania y Estados Unidos siguen desarrollando una sólida asociación económica basada en una visión compartida del desarrollo sostenible y esperamos seguir desarrollando nuestra relación para perseguir nuestros objetivos comunes. Este proyecto no solo impulsará nuestra economía a nivel regional y nacional, sino que también posicionará a Tanzania como un actor internacional de primer orden en el mercado mundial del níquel, contribuyendo significativamente a la transición energética mundial".

El Sr. Showalter también comentó "El inicio del proceso de financiación del proyecto con Societe Generale es un siguiente paso crucial para asegurar la financiación necesaria para Kabanga, y es un indicador más de la importancia estratégica del Proyecto para nuestros socios globales. Con el interés de DFC en apoyar a Kabanga, el gobierno de EE. UU. reconoce claramente el papel fundamental que el desarrollo sostenible de los minerales en África desempeña en la transición energética mundial. El anuncio de hoy refuerza esta visión y pone de relieve una vez más la sólida relación entre Estados Unidos y Tanzania".

Scott Nathan, consejero delegado de DFC, añadió: "DFC está ayudando a avanzar en la transición energética mundial a través de proyectos que impulsan el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. El proyecto de níquel de Kabanga representa una oportunidad significativa para avanzar en el desarrollo responsable de minerales en Tanzania, diversificando las cadenas de suministro críticas y fomentando la resiliencia económica en la región".

La solicitud de préstamo de DFC iniciaría un proceso de revisión exhaustivo; esto sigue al anuncio de Lifezone del 27 de agosto de 2024 de que DFC estaría evaluando la cobertura de seguro de riesgo político para futuras inversiones en Kabanga.

Kabanga es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor ley del mundo. Gracias a la tecnología Hydromet de Lifezone, se espera que el proyecto reduzca significativamente las emisiones en comparación con los métodos de fundición tradicionales.

Kabanga cuenta con el apoyo de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Mundiales (PGI), que es una asociación de infraestructuras transparente, impulsada por valores y de gran repercusión que se creó para satisfacer las enormes necesidades de infraestructuras de los países de renta baja y media y para apoyar los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados. Kabanga también está reconocido como proyecto dentro de la Asociación para la Seguridad de los Minerales, una colaboración de 14 países y la UE para catalizar la inversión pública y privada en cadenas de suministro de minerales críticos responsables a escala mundial.

DFC es la institución estadounidense de financiación del desarrollo. Se asocia con el sector privado para financiar soluciones a los retos más críticos a los que se enfrenta el mundo en desarrollo en sectores como la energía, las infraestructuras, la sanidad, la agricultura y los servicios financieros. Las inversiones de DFC se ajustan a normas estrictas y respetan el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores.

Societe Generale nombrado asesor financiero principal de Kabanga Nickel Limited

Societe Generale ha sido nombrada asesor financiero principal de Kabanga Nickel Limited, una filial de Lifezone gestionada por ésta y en la que BHP tiene una participación del 17 %.

Lenaig Trenaux, director global de Baterías, Minería e Industrias de Societe Generale, comentó lo siguiente: "Societe Generale apoya a sus clientes en la transición energética, a través de soluciones específicas, y el compromiso de contribuir a las finanzas sostenibles. Estamos muy satisfechos de trabajar conjuntamente con Lifezone Metals y BHP para llevar a cabo el Proyecto de Níquel Kabanga, con el objetivo de fomentar el desarrollo en Tanzania y alimentar la transición energética con un gran volumen de mineral crítico bajo en carbono".

Societe Generale aporta una experiencia líder mundial en la financiación de deuda a gran escala para proyectos mineros en todo el mundo. En cooperación con BHP, Lifezone y Societe Generale tratarán de optimizar la estructura de capital de Kabanga mediante una combinación de deuda y capital a nivel de proyecto de múltiples fuentes.

Acerca de Lifezone Metals

En Lifezone Metals (NYSE: LZM), nuestra misión es ofrecer una producción y un reciclaje de metales más limpios y responsables. Gracias a una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet, ofrecemos una posibilidad de producir de metales con menos consumo de energía, menos emisiones y menos costos en comparación con la fundición tradicional.

Nuestro Proyecto de Níquel Kabanga, en Tanzania, es probablemente uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor calidad del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, estamos trabajando para desbloquear una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de grado London Metal Exchange (LME) para los mercados mundiales de metales de baterías, y capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1. Está previsto que el estudio de viabilidad definitivo del proyecto “de la mina a los metales” se complete en el tercer trimestre de 2024.

A través de nuestra empresa conjunta de reciclaje de platino, paladio y rodio con sede en Estados Unidos, trabajamos para demostrar que nuestra tecnología Hydromet puede procesar y recuperar metales del grupo del platino a partir de catalizadores de automoción usados de origen responsable de una forma más limpia y eficiente que los métodos convencionales de fundición y refinado.

https://lifezonemetals.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento no son hechos históricos, y pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, las estrategias, intenciones y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales.

En general, las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a acciones, estrategias empresariales, acontecimientos o resultados de operaciones posibles o supuestos en el futuro, y cualquier declaración que se refiera a proyecciones, previsiones u otras caracterizaciones de acontecimientos o circunstancias futuros, incluidas las suposiciones subyacentes, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como “cree”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “anticipa”, “pretende”, “espera”, “debería”, “hará”, “prevé”, “predice”, “potencial”, “parece”, “busca”, “futuro” o las formas negativas de estos términos o variaciones de las mismas, así como terminología o expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos; siempre que la ausencia de los mismos no signifique que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados futuros estimados o previstos de Lifezone Metals, oportunidades futuras para Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (tecnología Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras declaraciones diferentes de hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lifezone Metals y no representan predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas como tales por ningún inversor. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lifezone Metals y sus filiales. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden diferir de forma sustancial. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: las condiciones económicas, políticas y empresariales generales, incluidas, entre otras, las perturbaciones económicas y operativas, la inflación mundial y el aumento del costo de materiales y servicios; la confiabilidad de los muestreos; el éxito de las pruebas piloto; los costos de capital y explotación que varíen significativamente con respecto a las estimaciones; los retrasos en la obtención o la imposibilidad de obtener las autorizaciones gubernamentales, medioambientales o de otro tipo necesarias para los proyectos; los cambios en la normativa gubernamental, la legislación y los tipos impositivos; la inflación; las variaciones de los tipos de cambio y la disponibilidad de divisas, las fluctuaciones de los precios de las materias primas; los retrasos en el desarrollo de los proyectos y demás factores; el resultado de cualquier procedimiento judicial que pueda incoarse contra Lifezone Metals; nuestra capacidad para obtener capital adicional, incluida la utilización del mercado de deuda, las futuras necesidades de capital y las fuentes y usos de efectivo; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la tecnología Hydromet y los plazos definidos para los hitos comerciales previstos; la adquisición, el mantenimiento y la protección de la propiedad intelectual; la capacidad de Lifezone para alcanzar las proyecciones y anticiparse a las incertidumbres (incluidas las incertidumbres económicas o geopolíticas) relacionadas con nuestro negocio, operaciones y rendimiento financiero, lo que incluye las expectativas con respecto al rendimiento financiero y empresarial, las proyecciones financieras y las métricas empresariales y cualquier suposición subyacente; las expectativas con respecto al desarrollo de productos y tecnología y la cartera de proyectos y el tamaño del mercado; las expectativas sobre el desarrollo y la cartera de productos y tecnologías; los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para ejecutar su estrategia de crecimiento, gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave; la capacidad de Lifezone Metals para alcanzar y mantener la rentabilidad; la mejora de los futuros resultados operativos y financieros; el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a la actividad de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para seguir cumpliendo las normas de cotización aplicables de la NYSE; la capacidad de Lifezone Metals para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU.; nuestra capacidad para cumplir las leyes y reglamentos aplicables; la capacidad de Lifezone Metals para mantenerse al día de las normas contables o de las leyes y reglamentos nuevos o modificados aplicables a nuestro negocio, incluida la regulación de la privacidad; y otros riesgos que se detallarán periódicamente en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Esta lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Pueden existir riesgos adicionales que Lifezone Metals desconozca en la actualidad o que Lifezone Metals considere irrelevantes en la actualidad y que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Lifezone Metals sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha del presente comunicado. Lifezone Metals prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lifezone Metals.

No debe considerarse que estas declaraciones prospectivas son representativas de las evaluaciones de Lifezone Metals con posterioridad a la fecha de este comunicado. En el mismo sentido, no se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Nada de lo incluido en el presente debe considerarse una representación por parte de ninguna persona en cuanto a que las declaraciones prospectivas expresadas en el presente se harán realidad o que los resultados contemplados en esas declaraciones prospectivas se alcanzarán. No se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información que está a nuestra disposición al momento en que son realizadas, y están condicionadas en su totalidad por las declaraciones preventivas incluidas en el presente. En todos los casos donde se haga referencia a rendimientos históricos, debe tenerse en cuenta que los acontecimientos pasados no son un indicador creíble de resultados futuros.

A menos que la legislación vigente exija lo contrario, renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las hipótesis o factores subyacentes, nueva información, datos o métodos, acontecimientos futuros u otros cambios posteriores a la fecha del presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

