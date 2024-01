Lifezone Metals anuncia el descubrimiento de una mineralización de níquel de alta calidad adicional en el área de Safari Link, en su proyecto de níquel Kabanga en Tanzania

El pozo exploratorio de 300 metros KL23-29 interceptó 15,1 metros de mineralización de 2,24 % níquel, 0,24 % cobre y 0,18 % cobalto

El yacimiento de Kabanga y la licencia de minería especial ahora están conectados con la red eléctrica nacional de Tanzania

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Chris Showalter, director ejecutivo de Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), tiene el agrado de hacer públicos los resultados de su programa de exploración de perforación diamantina Safari Link 2023 en el proyecto de níquel Kabanga, ubicado en el noroeste de Tanzania. El programa de perforación exploratoria de 2023 fue diseñado para tratar de continuar la mineralización de níquel de alta calidad de Tembo en el área de Safari Link, que posee un largo aproximado de 1,4 kilómetros al noreste de las zonas de Tembo y Safari.





Aspectos destacados:

KL23-29: 15,1 metros de 2,24 % níquel, 0,24 % cobre y 0,18% cobalto, (equivalente a 2,83 % níquel). KL23-29 está ubicado aproximadamente 300 metros al noreste de los recursos minerales existentes en la zona de Tembo.

15,1 metros de 2,24 % níquel, 0,24 % cobre y 0,18% cobalto, (equivalente a 2,83 % níquel). KL23-29 está ubicado aproximadamente 300 metros al noreste de los recursos minerales existentes en la zona de Tembo. KL23-27: 7 metros de 2,84 % níquel, 0,30 % cobre y 0,22 % cobalto (equivalente a 3,56 % níquel). KL23-27 está ubicado aproximadamente 150 metros al noreste de los recursos minerales existentes en la zona de Tembo.

7 metros de 2,84 % níquel, 0,30 % cobre y 0,22 % cobalto (equivalente a 3,56 % níquel). KL23-27 está ubicado aproximadamente 150 metros al noreste de los recursos minerales existentes en la zona de Tembo. Se completó un total de 11 perforaciones en el área de Safari Link en 2023, de las cuales 7 resultaron en intercepciones de minerales significativas (consulte la Tabla 1 a continuación).

El área de Safari Link tiene un largo de 1,4 kilómetros al noreste de la zona de Tembo e incorpora la zona de Safari. Los geólogos de Lifezone Metals creen que el área de Safari Link representa la mejor oportunidad para la futura suma de recursos.

El señor Showalter afirmó: “No solo se considera que nuestro proyecto de níquel de Kabanga es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel más grandes y de mayor calidad del mundo, sino que además hemos seguido demostrando que existen nuevas áreas para el descubrimiento de níquel y más potencial para la suma de recursos. Hemos logrado importantes resultados como consecuencia de un programa de perforaciones limitadas en Safari Link, y aunque aún es muy temprano para saber si puede sumarse algún tipo de mineralización de alta calidad de Safari Link en el estudio de viabilidad definitivo que se espera para el tercer trimestre de 2024, creemos que Safari Link representa una oportunidad a corto plazo para la suma de recursos y valor”.

“Como claro ejemplo de nuestro avance hacia el desarrollo del proyecto, y en alianza con el gobierno de Tanzania, podemos anunciar que el yacimiento Kabanga ahora está conectado con la red eléctrica nacional de Tanzania mediante una línea de 33 kilovatios. Con el compromiso de Tanzania de aumentar el suministro de energía hidroeléctrica limpia y ecológica disponible en su red nacional, esperamos que las actividades del yacimiento Kabanga puedan disfrutar de energías renovables en el corto plazo”.

Safari Link salva la brecha entre las zonas de Tembo y Safari

Se desarrolló un programa de perforación de exploración para la zona ubicada al noreste de la zona de Tembo (hasta la zona de Safari inclusive), conocida como Safari Link. Las perforaciones anteriores en las zonas de Safari y norte de Tembo demostraron el alto potencial para continuar la mineralización en esta senda. El programa de perforación de Safari Link se diseñó para probar la presencia de una mineralización similar a la de Tembo, como señalizó la cobertura electromagnética/magnética aérea y electromagnética terrestre, que no demuestra brechas significativas en la zona ubicada a lo largo al noreste de Tembo.

En 2023 se completaron orificios de exploración de perforación diamantina por un total de 7424 metros en Safari Link. Siete de estos orificios dieron resultados de ensayo con intercepción significativa de mineralización de níquel ubicada entre 400 y 600 metros por debajo de la superficie. La perforación de exploración se llevó a cabo para poner a prueba los límites de la mineralización en la brecha de 1 kilómetro que existe entre las zonas de Tembo y Safari. Lifezone Metals interrumpió la perforación de exploración en noviembre de 2023 después de haberse extendido 300 metros al noreste de la parte norte de Tembo. Otros 700 metros de largo aún permanecen sin explorar al noreste, hacia la zona de Safari. La propia zona de Safari tiene una longitud de aproximadamente 400 metros (como se indicó en los relevamientos electromagnéticos de pozos de 2007) y tiene cinco orificios de perforación muy espaciados, cada uno con intercepciones de mineralización.

Tabla 1: Resultados del ensayo de la perforación de exploración en el área de Safari Link. Un operador anterior del proyecto perforó los orificios con el prefijo “KR07” en 2007. Lifezone Metals perforó los orificios con los prefijos “KL22” y “KL23” en 2022 y 2023, respectivamente.

Orificio de perforación Desde



(m) Hasta



(m) Ancho



(m) NiEq23*



(%) Ni



(%) Cu



(%) Co



(%) KR07-11 631,14 633,30 2,16 1,46 1,19 0,10 0,09 KR07-13 753,20 767,08 13,88 2,20 1,66 0,24 0,16 KR07-14D 725,63 738,50 12,87 2,09 1,59 0,24 0,15 KL22-21A 679,17 683,63 4,46 1,98 1,73 0,13 0,07 688,63 693,92 5,29 1,39 1,07 0,16 0,09 KL23-27 694,43 696,43 2,00 1,22 0,94 0,27 0,06 KL23-27 700,43 707,46 7,03 3,56 2,84 0,30 0,22 KL23-27A 678,06 680,29 2,23 1,86 1,51 0,13 0,11 KL23-28 No se detectaron intercepciones significativas. Se interpreta que se debe haber perforado debajo de la zona de mineralización. KL23-29 707,44 722,51 15,07 2,83 2,24 0,24 0,18 KL23-29A 677,62 682,63 5,01 0,91 0,71 0,11 0,05 KL23-30 745,36 750,67 5,31 3,48 2,89 0,20 0,18 KL23-30A 733,20 743,51 10,31 1,19 0,99 0,13 0,05 KL23-31 No se detectaron intercepciones significativas. Se interpreta que se debe haber perforado debajo de la zona de mineralización. KL23-32 No se detectaron intercepciones significativas. Se interpreta que se debe haber perforado debajo de la zona de mineralización. KL23-33 No se detectaron intercepciones significativas. Se interpreta que se debe haber perforado debajo de la zona de mineralización. KL23-34 543,74 546,96 3,22 1,59 1,32 0,09 0,09

* NiEq23 % = Ni % + Cu % x 0,411 + Co % x 2,765.

Selección de muestras basada en un corte de >0,58 % NiEq

El yacimiento de Kabanga ahora está conectado con la red eléctrica regional

Tanzania Electric Supply Company Limited (“TANESCO”) completó la construcción de una línea eléctrica de 33 kilovatios que conecta el yacimiento de Kabanga, ubicado en la licencia minera especial, con la red eléctrica regional. Este importante hito permite un suministro energético confiable para el proyecto, lo que ayudará en los trabajos iniciales y reducirá el perfil general de emisiones de carbono al disminuir la dependencia energética que tiene el sitio de los generadores eléctricos diésel. Como consecuencia de esto, se espera que el sitio reduzca su consumo de diésel en 17.670 de litros por mes. Se espera que la nueva línea eléctrica comience a funcionar a fines de febrero.

Tanzania busca mejorar la confiabilidad de su red eléctrica nacional, y su objetivo es convertirse en exportador neto de electricidad luego de la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas, incluida la represa hidroelécrtica Jules Nyerere de 2,1 gigavatios y la planta de energía hidroeléctrica Kakono de 88 megavatios.

Personas cualificadas

Los resultados de la exploración revelados en este comunicado de prensa se prepararon bajo la supervisión y con la aprobación de Sharron Sylvester, bachiller en ciencias geológicas, geocientífica profesional registrada de AIG (10125) y directora técnica de geología de OreWin Pty Ltd. La señora Sylvester es considerada una persona cualificada de acuerdo con las reglas de la regulación S-K, subparte 1300 de la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. para las declaraciones de propiedades de solicitantes de minería (S-K 1300), además de ser considerada independiente de Lifezone Metals.

Si desea recibir las alertas de noticias de Lifezone Metals, regístrese aquí.

Acerca de Lifezone Metals

En Lifezone Metals (NYSE: LZM), nuestra misión es ofrecer una producción y un reciclaje de metales más limpios y responsables. Gracias a una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet, ofrecemos una producción de metales con menos energía, menos emisiones y menos costos en comparación con la fundición tradicional.

Se cree que nuestro proyecto de níquel de Kabanga, en Tanzania, es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor calidad del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, estamos trabajando para desbloquear una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de grado LME para los mercados mundiales de metales de baterías, y capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1″. Está previsto que el estudio de viabilidad definitivo del proyecto esté terminado en el tercer trimestre de 2024.

A través de nuestra empresa conjunta de reciclaje de platino, paladio y rodio con sede en Estados Unidos, estamos trabajando para demostrar que nuestra tecnología Hydromet puede procesar y recuperar metales del grupo del platino a partir de catalizadores de automoción usados de origen responsable de una forma más limpia y eficiente que los métodos convencionales de fundición y refinado.

https://lifezonemetals.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento no son hechos históricos, y pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, las estrategias y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales o empresas asociadas.

Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como «cree», «puede», «hará», «estima», «continúa», «anticipa», «pretende», «espera», «debería», «hará»”, «prevé», «predice», «potencial», «parece», «busca», «futuro» o las formas negativas de estos términos o variaciones de las mismas, así como terminología o expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos; siempre que la ausencia de los mismos no signifique que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados futuros estimados o previstos de Lifezone Metals, oportunidades futuras para Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (tecnología Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras declaraciones diferentes de hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia de Lifezone Metals y no son una predicción del rendimiento real. Estas declaraciones prospectivas se incluyen solo con fines ilustrativos y no deben considerarse como ni servir para que ningún inversor las tome como garantía, seguro o predicción de una declaración definitiva de probabilidad o de hecho. Los eventos y las circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes de los supuestos. Muchos eventos y circunstancias reales están más allá del control de Lifezone Metals y sus filiales. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres relacionadas con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden ser materialmente diferentes. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: condiciones económicas, políticas y comerciales generales; inflación y aumentos de costos globales de materiales y servicios, confiabilidad de las muestras; éxito de cualquier prueba piloto; costos de capital y operativos que sean muy distintos de los estimados; demoras o imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otra índole que se requieren; cambios en las regulaciones gubernamentales, la legislación y las tasas impositivas; inflación; modificaciones del tipo de cambio y de disponibilidad del tipo de cambio; fluctuaciones en los precios de las commodities; demoras en el desarrollo de proyectos y otros factores; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Lifezone Metals; nuestra capacidad de obtener capital adicional, incluida la apelación al mercado de deuda, futuros requisitos de capital y fuentes de uso de efectivo; los riesgos relacionados con el devenir del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la tecnología Hydromet y el momento en que se produzcan los hitos comerciales esperados; la adquisición y la protección de propiedad intelectual; la capacidad de Lifezone de lograr proyecciones y de anticipar incertidumbres relacionadas con nuestro rendimiento comercial, operativo y financiero, incluidas las expectativas respecto del rendimiento financiero y comercial, las proyecciones financieras y las métricas comerciales y sus supuestos subyacentes; las expectativas relacionadas con el desarrollo y la cartera de productos y tecnologías, los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals de ejecutar su estrategia de crecimiento, administrar el crecimiento de forma rentable y conservar a sus empleados clave; la capacidad de Lifezone Metals de alcanzar y mantener la rentabilidad; la mejora de los resultados operativos y financieros futuros; el cumplimiento de las leyes y las regulaciones que se aplican al negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals de cumplir con las normas de cotización de la Bolsa de Nueva York; la capacidad de Lifezone Metals de mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de los EE. UU.; nuestra capacidad de cumplir con las leyes y las normas vigentes y de mantenernos actualizados respecto de las leyes y normas nuevas o modificadas que se aplican a nuestro negocio, incluidas las normas de privacidad; y otros riesgos que se detallarán de forma periódica en las presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los EE. UU.

Esta lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Pueden existir riesgos adicionales que Lifezone Metals desconozca en la actualidad o que Lifezone Metals considere irrelevantes en la actualidad y que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Lifezone Metals sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha del presente comunicado. Lifezone Metals prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lifezone Metals. Sin embargo, aunque Lifezone Metals puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro, la compañía renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo.

No debe considerarse que estas declaraciones prospectivas son representativas de las evaluaciones de Lifezone Metals con posterioridad a la fecha de este comunicado. En el mismo sentido, no se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Nada de lo incluido en el presente debe considerarse una representación por parte de ninguna persona en cuanto a que las declaraciones prospectivas expresadas en el presente se harán realidad o que los resultados contemplados en esas declaraciones prospectivas se alcanzarán. No se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información que está a nuestra disposición al momento en que son realizadas, y están condicionadas en su totalidad por las declaraciones preventivas incluidas en el presente. En todos los casos donde se haga referencia a rendimientos históricos, debe tenerse en cuenta que los acontecimientos pasados no son un indicador creíble de resultados futuros.

Salvo que la legislación vigente exija lo contrario, renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las hipótesis o factores subyacentes, nueva información, datos o métodos, acontecimientos futuros u otros cambios posteriores a la fecha del presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los inversores en América del Norte

Evan Young



Vicepresidente sénior de relaciones con los inversores y los mercados de capital



evan.young@lifezonemetals.com

Consultas de medios de comunicación

David Petrie



Gerente de comunicaciones corporativas



david.petrie@lifezonemetals.com

Relaciones con los inversores en Europa

Ingo Hofmaier



Director financiero



ingo.hofmaier@lifezonemetals.com