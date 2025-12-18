Lifelong Learning responde el pedido de ayuda urgente de las ONG del Valle Central de California

La donación de la organización financiará 65.000 comidas para residentes necesitados
FRESNO, California--(BUSINESS WIRE)--Aunque el Valle Central de California es una de las regiones agrícolas de mayor producción en los Estados Unidos, muchos de sus residentes sufren inseguridad alimentaria. Casi un quinto de los residentes del condado de Fresno viven por debajo de la línea de pobreza1 y, ante el aumento en el costo de la vivienda, los alimentos y los servicios públicos, con frecuencia muchos deben ir más allá de sus límites financieros.
Lifelong Learning Administration Corporation, una organización sin fines de lucro (ONG) que ofrece apoyo administrativo y operativo a escuelas, ha respondido al pedido de ayuda de las organizaciones locales que ofrecen comida, alimentos y otros servicios de asistencia integral. Central California Food Bank y Poverello House recibirán donaciones por un total de 30.000 dólares para impulsar sus misiones de ayudar a los miembros de la comunidad que están pasando un mal momento.
“Nuestros socios educativos, como Learn4Life, tienen campus que frecuentemente están ubicados en comunidades con importantes dificultades socioeconómicas, y ese tipo de ONG fueron una salvación para muchos de los estudiantes que reciben apoyo de nuestro trabajo”, explicó Pete Faragia, director ejecutivo de Lifelong Learning y residente histórico de Fresno. “Suelo pensar en la situación crítica de los estudiantes. Se espera de ellos que aprendan pero, al mismo tiempo, no tienen la certeza de cuándo será su próxima comida ni de dónde vendrá. Valoro el trabajo fundamental de Central California Food Bank y Poverello House en esta época del año y en todo momento”.
Central California Food Bank trabaja con una red compuesta por más de 270 socios miembro, entre ellos escuelas, iglesias, centros comunitarios y otras organizaciones. Su trabajo en los condados de Fresno, Tulare, Kings, Madera y Kern pone alimentos nutritivos al alcance de familias y adultos mayores a través de bancos de alimentos, programas alimentarios escolares, suministro de alimentos y distribución de cajas de alimentos.
“Esta generosa donación nos permitirá ofrecer más de 60.000 comidas”, indicó Natalie Caples, codirectora ejecutiva de Central California Food Bank. “Este ha sido un año especialmente difícil para nuestros vecinos que tienen problemas para satisfacer las necesidades básicas de sus familias, y por eso agradecemos la generosidad de nuestra comunidad y de organizaciones como Lifelong Learning, que nos ayudan en nuestra misión”.
Desde principios de la década de 1970, Poverello House viene ofreciendo ayuda esencial y humana como alimento, alojamiento, higiene y trayectorias de rehabilitación y vivienda permanente. Los servicios sociales que se prestan incluyen referencias de vivienda, prendas de vestir, duchas y lavado de ropa, rehabilitación de abuso de sustancias y gestión de casos.
“Ofrecemos tres comidas calientes por día los 365 días del año, y la demanda por nuestra ayuda no hizo más que aumentar durante esta temporada festiva”, señaló Zackary Darrah, director ejecutivo de Poverello House. “La donación de Lifelong Learning permitirá ofrecer 5000 comidas a las familias y las personas que estamos tratando de mantener calientes durante el mes más frío del año”.
Estas dos organizaciones confían en la generosidad de las empresas y las personas para mantener servicios esenciales para residentes del Valle Central, lo que deja en claro la continua necesidad de ayuda en las comunidades a las que prestan servicios. Para realizar una donación, visite Central California Food Bank o Poverello House.
Acerca de Lifelong Learning
Lifelong Learning presta servicios y apoyo a escuelas que educan a sus estudiantes mediante un modelo de aprendizaje personalizado. Como organización sin fines de lucro, Lifelong Learning se dedica a empoderar a otras organizaciones sin fines de lucro y educativas que trabajan para enriquecer vidas y comunidades. Para más información, visite www.llac.org.
Acerca de Central California Food Bank
Central California Food Bank (CCFB) es la organización sin fines de lucro más grande de la región, cuyo único objetivo es terminar con el hambre. CCFB experimentó un tremendo crecimiento desde sus comienzos en 1992 y ahora es el centro de una amplia red compuesta por más de 270 socios miembro, entre ellos escuelas, iglesias, comedores comunitarios y otros, para ofrecer comidas nutritivas a nuestros vecinos que sufren necesidades en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern.
A través de nuestros servicios y programas integrales contra el hambre, distribuimos casi 60 millones de libras de alimentos a familias necesitadas todos los años, y prestamos servicios a más de 320.000 personas por mes, incluidos más de 100.000 niños en nuestra área de servicios. Esto representa a uno cada cuatro adultos y uno cada tres niños que sufren inseguridad alimentaria en la zona central de California. Para obtener más información sobre lo que Central California Food Bank está haciendo para combatir el hambre, visite www.ccfoodbank.org.
Acerca de Poverello House
Poverello House es una organización sin fines de lucro con sede en Fresno que se dedica a prestar servicios a personas y familias que están sin techo, padecen hambre y dificultades. Fundada en 1973 por “Papa Mike” McGarvin, Poverello House comenzó como un esfuerzo comunitario que ofrecía comidas, compasión y dignidad a sectores de la población necesitados. Más de cinco décadas después, se ha convertido en un nodo comunitario vital que de manera diaria ofrece comidas calientes, refugio seguro, prendas de vestir, servicios de higiene, programas de rehabilitación y asistencia integral para ayudar a que sus beneficiarios den los primeros pasos hacia la estabilidad y la autosuficiencia.
Todos los años, Poverello House sirve cientos de miles de platos de comida y conecta a miles de personas con servicios esenciales de asistencia integral, guiado por su misión de enriquecer la vida y el espíritu de todos quienes atraviesan sus puertas. Más información en poverellohouse.org.
1 Departamento de Salud Pública del condado de Fresno, 2025
