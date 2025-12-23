Líderes europeos se oponen al plan de Trump en Groenlandia 

La solidaridad a favor de Dinamarca ante la amenaza de Trump por poseer Groenlandia es el eje de las recientes declaraciones de líderes europeos, quienes han manifestado su respaldo frente a las presiones del presidente estadounidense sobre el futuro de la isla ártica.

Este nuevo episodio de tensiones internacionales ha reavivado el debate sobre los intereses en Groenlandia, que políticamente pertenece a Dinamarca y es estratégica por su ubicación y recursos naturales.

Groenlandia en el centro de las tensiones geopolíticas

La controversia inició cuando Donald Trump amenazó con revisar los acuerdos de colaboración con Dinamarca a menos que se considerara la posibilidad de vender Groenlandia a Estados Unidos, una propuesta rechazada firmemente tanto por las autoridades danesas como por la Unión Europea.

Varios líderes europeos han expresado públicamente su solidaridad, advirtiendo que la soberanía danesa no está en discusión y resaltando la importancia de mantener la integridad territorial de todos los países europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la UE permanecerá “firme y unida” junto a Dinamarca en este tema.

Voces de países como Francia y Alemania también han apoyado y subrayando que los intentos de presión por parte de Estados Unidos van en contra del derecho internacional y de los principios de convivencia entre aliados.

Este suceso vuelve a poner en primer plano los intereses estratégicos sobre Groenlandia y su potencial en materia de recursos energéticos, lo que ha motivado repetidas controversias entre potencias mundiales en los últimos años.