La tensión internacional aumentó drásticamente luego de la acusación en contra de Putin de sabotear los esfuerzos de paz tras un ataque masivo de misiles y drones rusos contra varios edificios diplomáticos en Ucrania.

Funcionarios de Ucrania y diversos países occidentales condenaron enérgicamente el bombardeo, el cual consideran una provocación que dificulta cualquier avance hacia la resolución pacífica del conflicto.

Representantes del gobierno ucraniano informaron que varios edificios de embajadas extranjeras sufrieron daños significativos, poniendo en riesgo la vida de personal diplomático y civiles.

Diversos analistas aseguraron que este ataque parece tener la intención de enviar un mensaje de fuerza y rechazo hacia las negociaciones promovidas por distintas organizaciones internacionales.

Impacto internacional y reacción de la comunidad diplomática

La comunidad internacional reaccionó con rapidez ante el bombardeo.

La Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos emitieron declaraciones conjuntas exigiendo a Rusia que respete las convenciones diplomáticas y que se abstenga de realizar ataques que pongan en peligro la estabilidad global.

Expertos afirman que el incidente podría tener consecuencias directas en futuras rondas de diálogo y mediación.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski advirtió que la acción rusa muestra el desinterés del Kremlin por terminar el conflicto y pidió un mayor respaldo internacional, incluyendo sanciones más severas.

Las acusaciones contra Vladimir Putin de sabotear los esfuerzos de paz ya están siendo analizadas por organismos multilaterales que buscan evaluar posibles medidas de presión adicionales sobre Moscú.