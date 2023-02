Líderes del sector Axis Communications y Genetec presentan solución de control de acceso innovadora

CHELMSFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Con el control de acceso como un pilar esencial de la seguridad física y las empresas de hoy que necesitan herramientas más avanzadas, Axis Communications y Genetec Inc., líderes en tecnología de redes para seguridad, operaciones e inteligencia comercial, se han asociado para presentar la primera solución del sector en materia de control de acceso de nivel empresarial. Axis Powered by Genetec combina los controles de puerta en red de Axis y el software de control de acceso de Genetec en una solución integral que ofrece fácil implementación, mantenimiento y escalabilidad junto con una mejor ciberseguridad para usuarios finales e integradores de sistemas por igual.





Al unificar la próxima generación de controladores de puerta en red de Axis, AXIS A1210 y A1610, con el potente software de control de acceso basado en IP de Genetec, Synergis™, los clientes no solo se benefician del menor tiempo de instalación y de los costos de hardware. Ellos también reciben funciones de control a nivel empresario, acceso inmediato para mejoras de hardware y software, y actualizaciones de ciberseguridad tanto de Axis como de Genetec de manera directa a través de Genetec Synergis. Esta nueva arquitectura aúna los nuevos controles de puerta perfectamente con Synergis mediante la plataforma de aplicación de cámara de AXIS (AXIS Camera Application Platform, ACAP) para permitir monitorización de eventos y alarmas en tiempo real, titular de tarjeta avanzada y gestión de acceso e informes integrales.

“Axis presentó al mercado el primer controlador de acceso basado en IP abierto no patentado hace una década, con la visión de crear sistemas más inteligentes e interoperables”, expresó Fredrik Nilsson, vicepresidente, Américas, Axis Communications. “Desde entonces, nuestro compromiso con la innovación de soluciones de control de acceso físico y asociación con los mejores del sector no ha cambiado. De manera reciente, hemos presentado gestión de video y control de acceso unificados para pequeñas y medianas empresas con Entrada segura con estación de cámara AXIS. En la actualidad, con nuestro valioso socio de larga data Genetec, tenemos el orgullo de lanzar una potente solución de nivel empresarial que integra nuestros controladores de puerta con el mejor software de control de acceso de Genetec”.

“Axis y Genetec comparten una asociación confiable basada en la larga trayectoria de colaboración e ingeniosidad de desarrollo”, declaró Michel Chalouhi, vicepresidente de Ventas Globales en Genetec Inc. “Estamos orgullosos de trabajar con Axis como socio principal en nuestro nuevo programa Powered by Genetec. Nuestro enfoque compartido al ofrecer soluciones creativas y potentes para satisfacer las necesidades del cliente ha respaldado el desarrollo de esta sofisticada tecnología de control de acceso de nivel empresarial entregada en una oferta perfecta de fácil implementación y adquisición”.

La asociación entre Axis y Genetec ofrece una solución flexible, fácil para el usuario que permite a los integradores beneficiarse del hardware de alta calidad, fácil de implementar, precargado con uno de los softwares de control de acceso más innovadores, eliminando la fricción asociada con las integraciones de software/hardware tradicionales. Y, lo que es más, los usuarios se beneficiarán de la entrega continua de mejoras de producto y firmware, nuevas funciones e importantes actualizaciones en materia de ciberseguridad, todo proveniente de los dos innovadores líderes del sector. En conjunto, la asociación Axis- Genetec ofrece la capacidad de ampliar un sistema de manera fácil, económica y paso por paso, ayudando a los usuarios finales a escalar a medida que evolucionan las necesidades de seguridad física.

Los controladores de puerta en red Axis Powered by Genetec serán presentados en el stand de Axis #14051 y en el stand de Genetec #20045 en ISC West, The Venetian Expo, Las Vegas, Nevada, del 29 al 31 de marzo de 2023. Los productos estarán disponibles mediante la red certificada de socios sólidos de Genetec en abril de 2023. Para obtener más información sobre los controladores de puerta en red Powered by Genetec de Axis Communication, visite: www.genetec.com/a/axis-powered-by-genetec.

Acerca de Axis Communications

Axis hace posible un mundo más inteligente y seguro mediante la creación de soluciones para mejorar la seguridad y el desempeño comercial. Axis, como una empresa líder de tecnología de redes, ofrece soluciones de videovigilancia, control de accesos, interfonía y sistemas de audio. Están mejoradas por aplicaciones analíticas inteligentes y respaldadas por capacitación de alta calidad. Axis cuenta con más de 4000 empleados dedicados en más de 50 países y colabora con socios de integración de sistemas y tecnología de todo el mundo para ofrecer soluciones a los clientes. Axis fue fundada en 1984 y tiene su sede en Lund, Suecia. Para obtener más información sobre Axis, visite nuestro sitio web www.axis.com.

