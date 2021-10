Líderes de organizaciones con y sin fines de lucro crean Novata, una nueva plataforma tecnológica diseñada para optimizar los informes de ESG en los mercados privados

La Fundación Ford, S&P Global, Hamilton Lane y Omidyar Network colaboran con la lista principal de socios generales para fortalecer el capitalismo inclusivo en los mercados privados

La flamante corporación benéfica ofrece a las empresas privadas una solución holística que incluye arquitectura abierta para medición, recopilación de datos y evaluaciones comparativas de ESG

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En el día de la fecha, se produjo el lanzamiento de Novata, una innovadora corporación benéfica pública y plataforma tecnológica diseñada para ofrecer al ecosistema de mercados privados, incluidas firmas de capitales privados, una intuitiva y efectiva medición, recopilación de datos y evaluaciones comparativas de aspectos ambientales, de bienestar social y gobernanza corporativa (ESG). Respaldada por un consorcio único en su clase, que incluye a la Fundación Ford, S&P Global (NYSE: SPGI), Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) y Omidyar Network, Novata ha creado una plataforma de arquitectura abierta independiente, objetiva y flexible para que los mercados privados puedan generar informes de manera coherente sobre los datos de ESG relevantes. Con información directa de las necesidades de los socios generales y los socios limitados, Novata está diseñada para ofrecer una estructura de informes de ESG revisados, diseñados con base en diez métricas críticas que aparecen de manera constante en las principales metodologías de ESG y sustentados por una plataforma tecnológica segura que ofrece un panorama más claro del impacto de ESG.

“La mayor parte de la actividad económica del mundo está impulsada por empresas privadas. En última instancia, es su enfoque hacia el impacto ambiental y social el que acelerará los ideales del capitalismo inclusivo”, señaló Alex Friedman, director ejecutivo de Novata. “Nuestra solución no tiene precedentes, ya que es la primera vez que un grupo de líderes de organizaciones con y sin fines de lucro de justicia social, datos financieros y mercados privados unen fuerzas para resolver la fragmentación de ESG que ha plagado los mercados públicos”.

Lorraine Spradley Wilson, directora de impacto y jefa de metodología de Novata, agregó: “Con una metodología simple y efectiva, un repositorio de datos basado en tecnología segura y herramientas de evaluaciones comparativas objetivas, las empresas privadas podrán satisfacer y anticipar de mejor manera las prioridades en permanente evolución de inversores y sociedades”.

La solución de Novata está compuesta por tres elementos principales:

Una estructura de generación de informes de ESG optimizada

Una base de datos de contribuyentes segura, donde las empresas privadas pueden realizar informes mediante comparaciones con la estructura de Novata, además de otras metodologías de uso generalizado, y donde los propietarios y los socios generales controlan el acceso a los datos de la empresa.

segura, donde las empresas privadas pueden realizar informes mediante comparaciones con la estructura de Novata, además de otras metodologías de uso generalizado, y donde los propietarios y los socios generales controlan el acceso a los datos de la empresa. Evaluaciones comparativas objetivas y basadas en datos en relación con pares de empresas públicas y privadas, además de herramientas de generación de informes para ayudar a que las empresas privadas extraigan conclusiones clave de sus datos y puedan generar fácilmente informes para inversores, autoridades regulatorias y otras partes interesadas.

El interés en el ámbito de ESG ha estado en ascenso en los mercados privados. Un ejemplo de esto son las firmas de capitales privados, que están cada vez más orientadas a cuantificar de manera efectiva el impacto societario para sus inversores. No obstante, la medición de ESG sigue siendo un desafío para los mercados privados, que en su mayor parte aún están en las etapas iniciales de la cuantificación de la sostenibilidad y el impacto social. Novata es una plataforma tecnológica orientada a misiones pionera, que ayudará a los actores del mercado privado, desde empresas privadas hasta prestamistas, proveedores e inversores, a evitar la fragmentación que se ha convertido en un verdadero desafío para la medición efectiva y objetiva del impacto, particularmente en los mercados públicos. Además, Novata brinda flexibilidad para satisfacer las trayectorias de ESG individuales de propietarios y socios generales.

Los siguientes miembros del consorcio y miembros fundadores se desempeñan como asesores clave en Novata para ayudar a garantizar que la solución siga evolucionando a medida que la industria de los mercados privados madura y se expande.

“En la Fundación Ford, tenemos el compromiso de apoyar iniciativas que faciliten un progreso significativo hacia una forma de capitalismo más inclusivo”, afirmó Darren Walker, presidente de la Fundación Ford. “Las soluciones de Novata permiten que los inversores asignen mejor su capital, con una consideración más eficaz de objetivos, inclusión y sostenibilidad. Sus herramientas serán un componente esencial para crear una economía que funcione para todos”.

“La transición económica global hacia las emisiones netas de carbono cero podrán hacerse realidad a través de un enfoque verdaderamente colaborativo y alineado entre los sectores público y privado”, indicó Doug Peterson, director ejecutivo de S&P Global. “S&P Global tiene el orgullo de invertir en estas muy necesarias innovaciones relacionadas con transparencia y evaluaciones comparativas de ESG en los mercados privados mediante la creación de Novata. S&P Global empodera a los mercados del futuro, y los mercados privados representan un sector donde podemos ayudar a sumar transparencia y evidencias que complementen sus flujos de trabajo. Esta inversión es un paso adelante en el trabajo junto con la industria de capitales privados, gracias a esta solución específica que permite la divulgación de información de ESG para los mercados privados”.

“En los mercados privados, el ámbito de ESG es un problema complejo cuya solución implica diferentes matices: no hay una solución única para todos”, explicó Erik Hirsch, vicepresidente y responsable de iniciativas estratégicas de Hamilton Lane. “Novata es una solución neutral que permite a las empresas privadas, incluidos sus socios generales, recopilar y medir sus datos en función de cualquier métrica que sea de importancia para ellos y sus inversores. En Hamilton Lane, creemos que las mejores soluciones tecnológicas y datos en cada clase continuarán impulsando hacia el futuro a los mercados privados, y estamos muy contentos de poder participar en el lanzamiento de Novata junto con un prestigioso equipo gerencial”.

“Las empresas privadas y sus inversores son una parte cada vez mayor de nuestra economía, y deben desempeñar un papel fundamental para contribuir a un capitalismo más inclusivo y sostenible. Creemos que Novata ofrece una solución mediante la cual las empresas privadas, los socios generales y los socios limitados podrán manejar de mejor manera su impacto sobre las personas y el planeta”, opinó Mike Kubzansky, director ejecutivo de Omidyar Network.

Los clientes beta podrán acceder a la plataforma tecnológica Novata antes de fin de año. El acceso general está previsto para principios de 2022.

Una serie de firmas de capitales privados líderes se desempeñarán como asesores del consorcio Novata, entre ellas Bridgepoint, Clearlake Capital Group, Kohlberg & Co., KPS Capital Partners, Lindsay Goldberg, Summa Equity, Thomas H. Lee Partners y The Vistria Group. Además, varios de los asesores de los socios generales de Novata (The Vistria Group, Clearlake Capital Group y Kohlberg & Co.) han realizado inversiones para apoyar la iniciativa de Novata, cuyas ganancias se donarán a organizaciones sin fines de lucro.

“Hemos experimentado de primera mano la necesidad crítica de un enfoque más integrado hacia la medición de ESG, además de observar los desafíos que surgen sin una estructura ni las herramientas personalizadas adecuadas para satisfacer las necesidades únicas de los patrocinadores de capitales privados”, apuntó José E. Feliciano, cofundador y socio gerente de Clearlake Capital Group y The Clearlake Impact Initiative. “Asumimos el compromiso con los principios de la inversión responsable, y creemos que los mercados privados tienen la responsabilidad de gestionar y realizar un mejor seguimiento del rendimiento de ESG, no solo para generar sólidos rendimientos de inversión sino para tener un impacto positivo en la sociedad y su futuro”.

Novata también ha trabajado en el diseño de sus soluciones junto con una serie de socios limitados para quienes el ámbito de ESG tiene una relevancia cada vez mayor.

“Los activos de las empresas privadas son un sector que evidencia un crecimiento acelerado en los mercados y la economía global, con un aumento superior al 150 % solo en la última década”, subrayó Scott M. Stringer, auditor general de la ciudad de Nueva York. “Los inversores de capitales privados necesitan un acceso confiable a datos de ESG precisos, materiales y relevantes, desde el cambio climático y la diversidad hasta las transiciones de trabajadores y la responsabilidad empresarial. Todos estos son componentes clave para un capitalismo verdaderamente inclusivo, que cree valor a largo plazo para nuestros beneficiarios de jubilaciones”.

Para obtener más información sobre Novata, visite el sitio web, donde las empresas privadas y los socios generales pueden manifestar su interés en convertirse clientes tempranos de Novata, y mire el video de lanzamiento aquí. Siga a Novata en LinkedIn para permanecer actualizado sobre las últimas noticias y opiniones de la empresa.

Acerca de Novata

Novata es una corporación de bien público creada para ayudar a que las firmas de capitales privados y las empresas privadas naveguen el panorama de ESG a través de métricas de informes relevantes, una base de datos de contribuyentes para almacenar información y herramientas para generación de informes y análisis para actores del sector, entre ellos socios limitados y autoridades regulatorias. Fundada para empoderar a los mercados privados en pos de un capitalismo más sostenible e inclusivo, el objetivo de Novata es ayudar a que los mercados privados eviten la fragmentación de los estándares de ESG. Novata se formó mediante una alianza entre la Fundación Ford, S&P Global, Hamilton Lane y Omidyar Network, con financiamiento adicional a cargo de sus fundadores y de su presidente independiente, y tiene un método de control por mayorías a cargo de organizaciones orientadas a misiones y sus empleados. Más información en https://www.novata.com/.

Acerca de la Fundación Ford

La Fundación Ford es una organización sin fines de lucro independiente que realiza aportes. Durante más de 85 años, ha trabajado junto a personas de gran coraje en la vanguardia del cambio social en todo el mundo, guiada por su misión de fortalecer los valores democráticos, reducir la pobreza y la injusticia, promover la cooperación internacional y fomentar los logros de la humanidad. Además de su sede central en Nueva York, la fundación posee oficinas en América Latina, África, Oriente Medio y Asia.

Acerca de S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) es el principal proveedor mundial de clasificaciones, evaluaciones comparativas y análisis crediticios en los mercados de capitales y commodities globales, con soluciones de ESG, análisis de datos profundos y panoramas sobre factores comerciales críticos. Hace más de 160 años que brindamos inteligencia esencial que facilita oportunidades, fomenta el crecimiento y acelera el progreso. Entre nuestras divisiones se encuentran S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices y S&P Global Platts. Más información en www.spglobal.com.

Acerca de Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) es una firma líder de gestión de inversiones para capitales privados que ofrece soluciones innovadoras a inversores sofisticados en todo el mundo. Dedicada exclusivamente a las inversiones en mercados privados hace más de 30 años, actualmente la firma emplea a aproximadamente 475 profesionales en oficinas ubicadas en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Al 30 de junio de 2021, Hamilton Lane posee 757.000 millones de dólares en activos bajo administración y supervisión, compuestos por 92.000 millones en activos discrecionales y 665.000 millones en activos administrados sin poder de gestión. Hamilton Lane se especializa en programas de inversión flexibles que permiten a los clientes acceder a todo el espectro de estrategias, sectores y geografías de mercados privados. Más información en www.hamiltonlane.com, o siga a Hamilton Lane en LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.

Acerca de Omidyar Network

Fundada por los filántropos Pam y Pierre Omidyar, Omidyar Network es una iniciativa de cambio social que ha aportado más de 1000 millones de dólares a empresas innovadoras con y sin fines de lucro desde 2004. Omidyar Network trabaja para reconceptualizar sistemas críticos y las ideas que los rigen, y para construir sociedades más inclusivas y equitativas, en las cuales las personas tengan el poder social, económico y democrático para alcanzar el éxito.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lauren Hendrickson



Novata@TheBlissGrp.com

212-840-1661