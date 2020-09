Líder religioso quien culpó a los homosexuales del Covid-19 ha dado positivo por el virus

El patriarca Filaret, Mikhailo Denysenko de 91 años, el líder religioso que es Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania quien hace unos meses generó polémica luego de asegurar que el coronavirus es culpa del “matrimonio homosexual”, ha sido ingresado al hospital por neumonía luego de dar positivo por Covid-19.

“Los matrimonios homosexuales son los responsables del coronavirus. Esa es la verdadera causa”, dijo el líder religioso el pasado mes de marzo durante una entrevista con un medio nacional de Ucrania.

El líder religioso aseguró durante esa entrevista que la pandemia del nuevo coronavirus que azota a los sistemas sanitarios a nivel mundial es un “castigo de Dios por los pecados de los hombres y las pecaminosidad de la humanidad”.

Esas palabras generaron bastante controversia en el grupo de los derechos LGBTQ en Ucrania, quienes presentaron una demanda contra la autoridad religiosa. Quien es dijeron que el objetivo de tal demanda era “mostrar a la gente que ya no hay lugar para tales declaraciones de los líderes de la iglesia en Ucrania”.

Ahora el patriarca ha sido ingresado al hospital luego de dar positivo por coronavirus, y presentar síntomas de neumonía.

Por medio de un comunicado la iglesia ortodoxa ha dado a conocer la noticia. “Informamos que durante las pruebas planificadas, su Santidad el Patriarca Filaret de Kiev ha dado positivo por Covid-19. Ahora su Santidad el Obispo está recibiendo tratamiento en un hospital”.

“Le pedimos que continúe rezando por Su Santidad el Patriarca Filaret, para que el Señor Todopoderos y Misericordioso sane al Patriarca”, lee el comunicado.

Después de la noticia sobre la hospitalización del patriarca ucraniano, algunos internautas reaccionaron de una manera muy sarcástica, “espero que el esposo del patriarca filaret este bien”, tuiteó uno.

“Patriarca Filaret hay algo que quiera compartir con la clase”, dijo otro.

patriarch filaret is there something you'd like to share with the class? https://t.co/0MSQzWkm9L

— 𝗞 ⁷ ✇ 𝗔𝗖𝗔𝗕 (@frostygloss) September 8, 2020