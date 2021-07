LiDAR 3D de Quanergy Ayuda a la Planta de Incineración de Residuos a Optimizar el Proceso de Reciclaje y Reducir el Impacto Ambiental en China

La solución de IoT basada en LiDAR brinda un modelado 3D de los montones de residuos para optimizar el proceso de reciclaje y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de la planta.

Los datos LiDAR permiten que la solución de medición de la densidad de los residuos priorice la incineración de residuos.

Los sensores LiDAR de Quanergy cuentan con una precisión líder en la industria y densidad de nube de puntos 3D.

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Quanergy Systems, Inc., proveedor líder de sensores LiDAR en estado sólido basados en arreglos en fase ópticos (Optical Phased Arrays, OPA) y soluciones 3D inteligentes para la industria automotriz e internet de las cosas (Internet of Things, IoT), anunció hoy una nueva e inteligente implementación de LiDAR que automatiza las operaciones de la planta de residuos, para garantizar la eficiencia del proceso y minimizar el impacto ambiental de las plantas de incineración que generan energía a partir de residuos en China.





Implementados en colaboración con la Universidad de Hunan, una de las mejores universidades de investigación sobre ingeniería de China, y la Tecnología inteligente para la salud de Qiaokang Bridge en Hunan por Puxiang Bioenergy, los sensores LiDAR 3D de la serie M de alta precisión de Quanergy se aplicaron para escanear la superficie de los montones de residuos en la planta de incineración y crear una imagen de nube de puntos 3D, para calcular con precisión el volumen de los residuos. La solución LiDAR de Quanergy cuenta con una alta precisión líder en la industria, a través de su resolución angular de 0,033 grados y una densidad de nube de puntos de hasta 1,3 millones de puntos por segundo.

A través de datos de volumen precisos, la planta de residuos puede calcular la densidad de los residuos y aplicar la lógica de la estimación para determinar el poder calorífico. Por ejemplo, los residuos secos son menos densos y tienen un poder calorífico superior que los residuos húmedos. Con estos datos 3D abundantes y precisos, la estación de reciclaje ahora puede priorizar eficazmente la quema de combustibles secos de alto valor calorífico mientras les da más tiempo a los desechos húmedos para secarse. Esto mejora la eficiencia general y reduce las emisiones de carbono.

“Los datos que se obtienen de los sensores LiDAR de Quanergy nos permiten generar conjuntos de datos digitales que luego podemos utilizar para optimizar y expandir el proceso de reciclaje de residuos en toda una ciudad y más allá”, indicó el profesor Xiaogang Zhang, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de la Información de la Universidad de Hunan. “Una poderosa aplicación del IoT industrial es que los datos obtenidos de los sensores de Quanergy también brindan información sobre el funcionamiento de la planta de energía para monitorear, medir y predecir la cantidad de energía que se puede generar a partir de la incineración de residuos”.

“Antes de LiDAR, no había forma de medir con precisión el volumen y la densidad de los residuos que son puntos de datos críticos para una estimación precisa del poder calorífico”, afirmó Enzo Signore, director de Marketing de Quanergy, “LiDAR 3D brinda información clara y valiosa que antes era inaccesible en el mundo 2D, lo que no solo mejora la eficacia operativa, sino que también hace que el aire sea más limpio y saludable al reducir las emisiones”.

Además de su precisión, los sensores LiDAR 3D de Quanergy son sólidos y confiables, incluso en el entorno hostil de la planta de incineración, y proporcionan más de 60 000 horas de tiempo medio entre fallas (mean time between failure, MTBF). Los sensores se pueden instalar en cualquier entorno, interior o exterior, y proporcionan un rendimiento confiable independientemente de las condiciones de iluminación del ambiente. Además, la solución se puede escalar fácilmente, lo que aumenta su valor para la ciudad.

En junio, Quanergy celebró un acuerdo definitivo de fusión con CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE: CCAC) (“CCAC”). Tras el cierre de la transacción, la compañía conjunta se llamará Quanergy Systems, Inc. y se prevé que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) con el símbolo bursátil “QNGY”. El cierre de la transacción está previsto para el cuarto trimestre de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Acerca de Quanergy:

Quanergy es una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley que ofrece al mercado tecnologías accesibles e inteligentes de LiDAR y percepción en 3D. Su misión es crear soluciones inteligentes, poderosas y accesibles de LiDAR para la industria automotriz e IoT, con el fin de mejorar las experiencias y la seguridad de las personas. Quanergy ha desarrollado el único sensor LIDAR CMOS verdaderamente 100 % en estado sólido basado en tecnología de arreglos en fase ópticos (OPA) para permitir la fabricación en serie de soluciones LiDAR 3D de bajo costo y sumamente confiables. Con las soluciones inteligentes de LiDAR de Quanergy, las empresas ahora pueden utilizar revelaciones de avanzada en 3D para transformar sus operaciones en una diversidad de industrias, como automatización industrial, seguridad física, ciudades inteligentes, espacios inteligentes y mucho más. Más de 350 clientes implementan las soluciones de Quanergy en todo el mundo. Para obtener más información, visítenos en www.quanergy.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (The Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “creer”, “podría”, “podrá”, “estimar”, “seguir”, “anticipar”, “pretender”, “esperar”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “futuro”, “perspectiva”, “proyectar”, “anticipar”, “probablemente resultará” y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no sean declaraciones de asuntos históricos. Todas las declaraciones, que no se traten de hechos presentes o históricos, incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro, lo que incluye aquellas declaraciones relacionadas con la implementación de la solución LiDAR 3D en colaboración con la Universidad de Hunan y la Tecnología inteligente para la salud de Qiaokang Bridge en Hunan por Puxiang Bioenergy; la capacidad de CCAC para consumar la unión comercial propuesta; el momento previsto de la unión comercial propuesta y los productos futuros de la compañía conjunta. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, ya sea que estén identificadas o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la administración respectiva de CCAC y Quanergy y no son predicciones sobre el desempeño real. Estas declaraciones a futuro se proporcionan solo con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, y no deben considerarse de esa manera. Los eventos y las circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están más allá del control de CCAC o Quanergy. Los posibles riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresos o implícitos en las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras; la incapacidad de las partes para consumar con éxito o en el momento oportuno la unión comercial propuesta, incluido el riesgo de que las aprobaciones regulatorias no se obtengan, se retrasen o estén sujetas a condiciones no anticipadas que podrían afectar negativamente a la compañía conjunta o los beneficios esperados de la unión comercial propuesta o que no se obtenga la aprobación de los accionistas de CCAC o Quanergy; la imposibilidad de concretar la oferta de inversión privada en capital público (Private Investment in Public Equity, PIPE) en relación con la unión comercial; no lograr los beneficios anticipados de la unión comercial propuesta; riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a Quanergy; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas de CCAC; el nivel general de demanda del consumidor por los productos de Quanergy; las condiciones económicas generales y otros factores que afectan la confianza, las preferencias y el comportamiento del consumidor; las alteraciones y la volatilidad en la moneda, el capital y los mercados de crédito globales; la capacidad de mantener la cotización de los valores de Quanergy en la Bolsa de Valores de Nueva York; la solidez financiera de los clientes de Quanergy; la capacidad de Quanergy para implementar su estrategia comercial; cambios en la regulación gubernamental, exposición de Quanergy a litigios, reclamaciones y otras contingencias de pérdidas; interrupciones y otros impactos en el negocio de Quanergy, como resultado de la pandemia mundial de la COVID-19, las medidas gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta; la estabilidad de los proveedores de Quanergy, así como la demanda de los consumidores por sus productos, ante epidemias de enfermedades y preocupaciones relacionadas con la salud, como la pandemia mundial de la COVID-19; el impacto que las tendencias del cambio climático global pueden tener en Quanergy y sus proveedores y clientes; la capacidad de Quanergy para proteger patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual; cualquier vulneración o interrupción de los sistemas de información de Quanergy; las fluctuaciones de precios, la disponibilidad y calidad de la electricidad u otra materia prima y de los productos contratados así como las fluctuaciones en la moneda extranjera; la capacidad de Quanergy para utilizar las posibles pérdidas operativas netas trasladables; cambios en leyes fiscales, pasivos por impuestos, tarifas y riesgos legales, regulatorios, políticos y económicos. La lista precedente de posibles riesgos e incertidumbres no es exhaustiva. De vez en cuando, se incluye más información sobre los posibles factores que podrían afectar los resultados financieros de CCAC o Quanergy en los informes públicos de CCAC presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), incluido su informe anual en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K, así como los demás documentos que haya presentado, o presentará, CCAC ante la SEC, incluida la declaración de inscripción final enmendada en el Formulario S-4 que incluirá declaraciones de representación/prospecto que CCAC presentará ante la SEC en relación con la Solicitud de representación de CCAC para que la reunión de accionistas que se celebrará apruebe, entre otras cuestiones, la unión comercial propuesta. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o si las suposiciones de CCAC o Quanergy resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos por estas declaraciones a futuro. Es posible que existan riesgos adicionales desconocidos o considerados insustanciales en la actualidad por CCAC y Quanergy que también podrían causar que los resultados reales difieran de los que se indican en las declaraciones a futuro. Además, las declaraciones a futuro reflejan las expectativas, los planes o las proyecciones de CCAC y Quanergy respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado de prensa. Ni CCAC ni Quanergy aseguran que CCAC o Quanergy, o la compañía conjunta, alcanzarán sus expectativas. CCAC y Quanergy anticipan que los eventos y acontecimientos posteriores harán que cambien sus evaluaciones. Sin embargo, si bien CCAC y Quanergy puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, CCAC y Quanergy renuncian de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. No debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de CCAC o Quanergy a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debería confiar indebidamente en las declaraciones a futuro.

